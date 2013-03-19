Operatörler tarife karşılaştırma sitelerinin test yayınına başladı





Mobil iletişim operatörlerimizin tüketicileri cezbetmek adına kullanıma sunulan sayısız tarifesi bulunuyor. Ancak tüketicilerin ihtiyacı olan tarifeyi bulabilmesi için operatör sitelerinde veya müşteri hizmetlerinde uzun süreler geçirmesi gerekiyor.





Bilgi Teknolojileri Kurumu - BTK bir süre önce genelge yayınlayarak operatörlerin tüketicilerin tarifeler arasında kolay seçim yapmasını sağlayacak bir karşılaştırma uygulaması hazırlamasına yönelik talimat vermişti.





Bugün itibariyle operatörler karşılaştırma sayfalarının test yayınına başladı. Tüketiciler kriterlere göre tarifeleri karşılaştırdıktan sonra listeden dilediklerini seçerek abone olabilecekler. Özellikle nokta atışı tarife arayanlara büyük kolaylık sağlayacak olan uygulamanın operatör sayfalarına aşağıdan ulaşılabilir:



