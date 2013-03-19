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Operatörler tarife karşılaştırma sitelerinin test yayınına başladı

6 yıl
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1
29
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Operatörler tarife karşılaştırma sitelerinin test yayınına başladı

Mobil iletişim operatörlerimizin tüketicileri cezbetmek adına kullanıma sunulan sayısız tarifesi bulunuyor. Ancak tüketicilerin ihtiyacı olan tarifeyi bulabilmesi için operatör sitelerinde veya müşteri hizmetlerinde uzun süreler geçirmesi gerekiyor.

Bilgi Teknolojileri Kurumu - BTK bir süre önce genelge yayınlayarak operatörlerin tüketicilerin tarifeler arasında kolay seçim yapmasını sağlayacak bir karşılaştırma uygulaması hazırlamasına yönelik talimat vermişti. 

Bugün itibariyle operatörler karşılaştırma sayfalarının test yayınına başladı. Tüketiciler kriterlere göre tarifeleri karşılaştırdıktan sonra listeden dilediklerini seçerek abone olabilecekler. Özellikle nokta atışı tarife arayanlara büyük kolaylık sağlayacak olan uygulamanın operatör sayfalarına aşağıdan ulaşılabilir:


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inexo 6 yıl en beğenilen
sidik yarışı başladı
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1 Avatar
hero4262321 3 yıl

Avea vodafone açılıyor. Tcell denemedim.
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nefendim 3 yıl
Açılmıyor
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nihattr 5 yıl
Kıyaslama güzel de bunlar galiba sadece tarife; kampanya değil. Önemi olan güzel kampanyalı paketlerden yararlanmak.
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deneme1 5 yıl
Çok güzel bir uygulama, gerçi bana yaramıyor.
Bulunduğum yerde Tek bir operatör var, adını söylemeyeyim şımarmasın
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gaggag 5 yıl
tam sağlıklı sonuçlar vermiyor, sadece bu karşılaştırmaya bakılarak tarife seçilmez.............
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DH Misafiri 5 yıl
avea nın ücreti uygun ama gel gör ki ankara eryaman da bile çektiği yerler sınırlı gerisini si hesap edin.
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DH Misafiri 6 yıl
kıyaslama çok iiyi olmuş bence devam etmeli, çoğu kişi bilmeden tarife seçtiriliyor ve daha sonradan ceplerinden fazla fazla para çıkıyor bunun önüne geçilmiş oluyor.
Teşekkürler.
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balomer 6 yıl
turkcell den tarife yaptim 10000 sms 750 mb internet 500 dk konuşma 25400 fiyat çıktı rakamlar değişiklik göstere bilir.
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gaggag 6 yıl balomer
Veiny Arm

turkcell den tarife yaptim 10000 sms 750 mb internet 500 dk konuşma 25400 fiyat çıktı rakamlar değişiklik göstere bilir.

25400 mü

araba alınır o fiyata


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El_domingo 6 yıl
hedef tarifleri daha anlasılır yapmak...dusunce guzel...ama mevcut uygulam berbat.. kafayı dahada karıstırıyor....operator sorumlularına sorsan ordaki bilgilerden hiçbirsey anlamaz...tariflere karsılastırmalı şema halinde olsa daha anlasılır hale gelir...
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berkay956 6 yıl
çok gereksiz çunku paketler filan yok sadece tarife karşılaştırıyor bence hiçbir anlamı yok.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler, bir bakalım nasıl olmuş.
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uzil 6 yıl
Turkcell in olayı çok farklı olmuş ya.. Paket tutarları ile karşılaştırma yapmiyolar çünkü çıkacak Kazıları ortaya. Onun yerine 300 400 lira çıkıyor :D
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orkan1977 6 yıl
avea.com.tr/...

Avea'nınki kurallara aykırı olduğu için kapatılmış
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