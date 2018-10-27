Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo A7’nin fiyatı, çıkış tarihi ve tüm teknik özellikleri sızdırıldı

Oppo'nun yeni orta segment, bütçe dostu cihazı A7'nin fiyatı, çıkış tarihi, tüm teknik özellikleri ve görselleri China Telecom isimli bir web sitesinde sızdırıldı.
6 ay
6,6b
1
3
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çinli mobil cihaz üreticisi Oppo, yakın gelecekte bütçe dostu, orta segment bir cihaz piyasaya sürmeye hazırlanıyor. PBFM00 model numarasına sahip A7’nin görüntüleri ve teknik özellikleri geçtiğimiz günlerde Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde listelenmişti. Şimdi ise cihazın fiyatı, çıkış tarihi ve tüm teknik özellikleri China Telecom’un web sitesinde sızdırıldı. Sızdırılan bilgiler doğru ise cihaz, 13 Kasım’da 230 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
Cihazın sızdırılan teknik özelliklerinden de biraz söz edecek olursak; A7, 6.2 inç genişliğinde ve 720x1520 piksel çözünürlüğünde HD+ bir ekranla karşımıza çıkıyor. Snapdragon 450 işlemciye sahip olan cihaz, 4 GB'lık bir RAM'e ve 64 GB'lık depolama alanına sahip.
13+2 MP çözünürlüğünde 2 adet arka kamera sensörüne sahip olan cihaz, 16 MP çözünürlüğünde bir adet de ön kamera sensörüne sahip. 4.230 mAh gücünde bir batarya ile gelecek olan cihaz, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.
Cihazın tasarımından da biraz söz edecek olursak; A7, tıpkı selefi A7x gibi su damlası biçiminde bir çentikle karşımıza çıkıyor. Yatay olarak konumlandırılmış 2 adet arka kamera sensörüne sahip olan cihaz, arka kamera sensörlerinin altında yer alan bir adet parmak izi okuyucuya sahip. Cihaz, ayrıca Amber Gold(kehribar sarısı) ve Fresh Pink(açık pembe) olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. 

Cihaz Özellikleri 

Ekran: 6.2 inç IPS LCD, HD+
İşlemci: Snapdragon 450
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB
Arka Kamera: 13+ 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 4.230 mAh
Ağırlık: 158 gram
Renk Seçenekleri: Kehribar sarısı ve açık pembe
https://www.gizmochina.com/2018/10/26/oppo-a7-full-specifications-pricing-and-release-date-for-china-leaked/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ekrem71.5 6 ay
bunun yerine vestel venüz z20 alınır her açıdan daha iyi çünkü yerli üretim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 6 ay
Vestel Venüs z20 her açıdan üstün bundan. Tasarım olarak benziyorlar.
epey.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
Giriş seviye işlemci ve 230 dolar fiyat. En azından bataryası iyiymiş. Snap Dragon 660 kullanan Mi A2'nin yurtdışı satış fiyatı ile aynı.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Çin ilk otonom traktörünü tanıttı 6 ay Klasik gözlüklerden ayırt edilemeyen akıllı gözlük: Focals 6 ay ABD’de kullanıcılar elektronik cihazlarını tamir etme hakkına sahip oluyor 6 ay Ağırlığının 40 katını taşıyabilen Drone ile tanışın 6 ay Tekerlekli sandalye kullanan hasta kök hücre nakli sonrasında tekrar yürümeye başladı 6 ay Qualcomm: Apple'ın 7 milyar dolar borcu var 6 ay Galaxy J7 Prime modelinin Android 8.0 macerası başladı 6 ay Fortnite fırtınasına Xiaomi’den rakip geldi 6 ay Turing mimarisi üniversitelerimizde anlatılacak 6 ay Google Play Store ücretli içeriklere sınırsız erişim için abonelik hizmeti başlatabilir 6 ay Fransa yeni uçak gemisi için çalışmalara başladı 6 ay Lityum bataryalardan 10 kat daha verimli "yerli hidrojen yakıt pilleri" geliştirildi 6 ay 2si1 | Parayı Samsung'dan Telefonu Apple'dan aldı 6 ay Yeni insan hücresi yapısı keşfedildi 6 ay Google ve LG, akıllı şehir projesi için iş birliği yapacaklar 6 ay 4 yanı temperli cam kasa, Corsair Crsytal 570X hala alınır mı? "Corsair Crystal 570X incelemesi" 6 ay Google, Lens'i görsel aramaya entegre etti 6 ay AMD Radeon RX 590 geliyor | Kısa Devre 6 ay Tesla'ya FBI soruşturması 6 ay Gmail'in aktif kullanıcı sayısı 1.5 milyara ulaştı 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Oppo A7’nin fiyatı, çıkış tarihi ve tüm teknik özellikleri sızdırıldı Sonraki Hulusi Akar, S-400'lerin kurulumu için tarih verdi 6 ay Venom filmi gişede 500 milyon dolara ulaştı 6 ay Alman bileşen devi Sharkoon, Arena ile ülkemize giriyor 6 ay Kullanıcı verilerine sızdıran Facebook'a 645 bin dolar para cezası 6 ay Waymo'nun otonom araç testleri artık ücretsiz değil 6 ay Belçika dolandırıcılık ihtimaline karşı 99 kripto para sitesini listeledi 6 ay Raspberry Pi basılı dergi işine giriyor 6 ay Yeni havalimanı ısı ve enerji ihtiyacını atıklardan karşılayacak 6 ay Facebook'un reklam politikası işe yaramıyor 6 ay Samsung’un Galaxy S10 ve katlanabilir telefona dair planları netleşiyor 6 ay Mix-Fi kulaklıkları Emmy Mühendislik Ödülü'nü kazandı 6 ay Samsung özel bir Fortnite seti hazırladı 6 ay Apple News uygulaması 90 milyon kullanıcıya ulaştı 6 ay Snapchat kullanıcı kaybediyor 6 ay Twitter istikrarlı bir kâr sürecine girdi 6 ay SpaceX, tekrar kullanılabilirlikte yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor 6 ay 2si1 | PUBG'de kim daha iyi? 6 ay 2.5 metre uzunluğunda, taşınabilir insansız su altı aracı 6 ay Samsung'dan ucuz Galaxy S10 geliyor 6 ay Dijital Dolar Tether, çöküyor mu? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim