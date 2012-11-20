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Oppo Find 5, 12 Aralık'ta sahneye çıkıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin'in mobil cihaz segmentinde ağırlığını her geçen gün artırdığını gösteren en önemli işaretlerden birisi olan Oppo Find 5, 12 Aralık'ta resmi olarak lanse ediliyor.

Sahip olduğu konfigürasyon özellikleriyle dikkat çeken Oppo Find 5, hali hazırdaki pek çok rakibinden daha önce teknoloji gündemine oturduysa da ilk olma ünvanını elde edemedi.

5 inçlik Full HD bir ekrana sahip olan Oppo Find 5 bu açıdan 441ppi yoğunluk değerine ulaşıyor. Qualcomm'un 4 çekirdekli APQ8064 Snapdragon S4 Pro işlemcisinden güç alan cihaz, Adreno 320 grafik birimine yer veriyor. 2GB RAM, 12MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.1 işletim sistemi, 2000mAh batarya bilinen özellikleri arasında.

Model 6.9mm kalınlık ile rakipleri arasından kolaylıkla sıyrılıyor. 

Oppo Find 5 modelinin tanıtımı Çin'in Pekin şehrinde yapılacak. Fifth Element şeklinde sloganı belirlenen Oppo Find 5'in 16GB versiyonunun 480$ yaklaşık fiyata sahip olması bekleniyor.

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DH Misafiri 6 yıl
Ben bunun x903 serisini kullandım. adamlar çok deli telefon yapmışlar. bunu kullanınca iphone filan gözün görmüyor. ben sipariş verdim gelecek, kullanmaya başlayınca detayları yazarım.
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LİVERPOOLYWNA 7 yıl
tasarim olarak en iyi telefon
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müntekim 7 yıl
emrahkoroglu
Bu yaziyi gordugumde cinde asgari ucret ne kadar da 480 dolara telefon satacaklar diye dusundum. Cinde Asgari ucret 2011 yilinda 240 dolarmis. (Apple da calisan isciler ise 370 dolara yakin maas aliyorlar. Yani buyuk firmalarda calisan isciler cok daha yuksek maas aliyor. Muhendis veya teknikerden bahsetmiyorum.) kisaca bir isci 2 aylik asgari ucreti ile bu telefona sahip olabilir. Asil merak ettigim sey bu telefonu Turkiyeye getirip satsalar 1500 liradan az fiyat cekmezler.(300 dolarlik Nexus 4 e 1400 liradan girecek diyorlar.) yani bu ulkede de 2 aylik asgari ucretle bu urune sahip olunabilecek. Begenmedigimiz, burun kivirdigimiz Çininin alim gucu olarak bizden bir farki yok. En buyuk farki teknoloji uretebilen bir ulke konumuna gelebilmesi.(adamlar nukleerden tutunda arabaya, tablete, pcye kadar herseyi uretebiliyorlar. Biz de daha bu teknolojiyi taklit edebilecek bir gelisme bile yok.) Bunlari soyleme nedenim Çin dedigimizde hep ikinci sinif, fakir, kole gibi calisan insanlarin aklimiza gelmesidir. Arada kendimize de baksak iyi olacak diye dusunuyorum. Asgari ucreti ogrendigim kaynak: businesstheory.com/...

İyide o maaşları düzgün işyerlerinde sigortalı işçiler alıyor , toplam istihdamın yüzde kaçı acaba bu sigortalılar.Tek çocuk politikasından dolayı kimliği olmayan milyonların olduğu dahi söyleniyordu bir dönem.
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sarahaten 7 yıl müntekim
müntekim

emrahkoroglu

Bu yaziyi gordugumde cinde asgari ucret ne kadar da 480 dolara telefon satacaklar diye dusundum. Cinde Asgari ucret 2011 yilinda 240 dolarmis. (Apple da calisan isciler ise 370 dolara yakin maas aliyorlar. Yani buyuk firmalarda calisan isciler cok daha yuksek maas aliyor. Muhendis veya teknikerden bahsetmiyorum.) kisaca bir isci 2 aylik asgari ucreti ile bu telefona sahip olabilir. Asil merak ettigim sey bu telefonu Turkiyeye getirip satsalar 1500 liradan az fiyat cekmezler.(300 dolarlik Nexus 4 e 1400 liradan girecek diyorlar.) yani bu ulkede de 2 aylik asgari ucretle bu urune sahip olunabilecek. Begenmedigimiz, burun kivirdigimiz Çininin alim gucu olarak bizden bir farki yok. En buyuk farki teknoloji uretebilen bir ulke konumuna gelebilmesi.(adamlar nukleerden tutunda arabaya, tablete, pcye kadar herseyi uretebiliyorlar. Biz de daha bu teknolojiyi taklit edebilecek bir gelisme bile yok.) Bunlari soyleme nedenim Çin dedigimizde hep ikinci sinif, fakir, kole gibi calisan insanlarin aklimiza gelmesidir. Arada kendimize de baksak iyi olacak diye dusunuyorum. Asgari ucreti ogrendigim kaynak: businesstheory.com/...



İyide o maaşları düzgün işyerlerinde sigortalı işçiler alıyor , toplam istihdamın yüzde kaçı acaba bu sigortalılar.Tek çocuk politikasından dolayı kimliği olmayan milyonların olduğu dahi söyleniyordu bir dönem.


Çin sosyalist bir ulke oldugu icin sigortasiz calisma diye birsey en azindan kagit ustunde yok. Yalniz kucuk yastan itibaren insanlar calisiyor. 1 ay once arkadasim Çinden geldi ve bana " adamlarin calisma saati disinda cok yuklu bir siparis verdigini, adamdan aldigi cevabin ise bu saatte isle ilgili birsey yapmiyoruz cunku calisma saatimiz degil " dedigini anlatti. Yani biz burada adamlarin gece-gunduz demeden calisdigini veya sizin dediginiz gibi "ama sigortasiz calisianlar da var" diye zannediyoruz. Kaldi ki bugun Turkiye'de esnaflarin yaninda calisan tezahtarlarin haftalik 60-70 lira aldigini veya askerlik yaptigim Balikesir'de fabrikalarin cogunun sigortasiz isci calistirdigi icin surekli jandarmanin karakoldaki eksikliklerini karsiladigini(mesela masa, koltuk, elektrik arizalandiginda tamirci gonderme gibi) gozonune alirsak Çinle Turkiyeyi sigorta konusunda karsilastirmak pek dogru olmaz. Kayitdisi istihdamin da Turkiyedeki rakami tam bilinmiyor. Ama en basiti dedigim gibi cevrenize bakmaniz. Turkiyede sigortasiz calisan azimsanmayacak nufus var.
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sarahaten 7 yıl
Bu yaziyi gordugumde cinde asgari ucret ne kadar da 480 dolara telefon satacaklar diye dusundum. Cinde Asgari ucret 2011 yilinda 240 dolarmis. (Apple da calisan isciler ise 370 dolara yakin maas aliyorlar. Yani buyuk firmalarda calisan isciler cok daha yuksek maas aliyor. Muhendis veya teknikerden bahsetmiyorum.) kisaca bir isci 2 aylik asgari ucreti ile bu telefona sahip olabilir. Asil merak ettigim sey bu telefonu Turkiye'ye getirip satsalar 1500 liradan az fiyat cekmezler.(300 dolarlik Nexus 4 e 1400 liradan girecek diyorlar.) yani bu ulkede de 2 aylik asgari ucretle bu urune sahip olunabilecek. Begenmedigimiz, burun kivirdigimiz Çin'inin alim gucu olarak bizden bir farki yok. En buyuk farki teknoloji uretebilen bir ulke konumuna gelebilmesi.(adamlar nukleerden tutunda arabaya, tablete, pcye kadar herseyi uretebiliyorlar. Biz de daha bu teknolojiyi taklit edebilecek bir gelisme bile yok.) Bunlari soyleme nedenim Çin dedigimizde hep ikinci sinif, fakir, kole gibi calisan insanlarin aklimiza gelmesidir. Arada kendimize de baksak iyi olacak diye dusunuyorum.
Asgari ucreti ogrendigim kaynak: businesstheory.com/...
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cengizhan1903 7 yıl
tasarımı merak ediyorum
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tenghis 7 yıl
Arkadaş qualcomsuz, adrenosuz, androidsiz, iossuz, winphonesuz haber göremez olduk. Nedir bu cep, mobil takıntısı böyle. Ben de resmi görünce yeni bir web platformu falan geliyor sandım. Donanım incelemesinden geçtik artık, ama nolur şu teknoloji haberlerini çeşitlendirin.
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manyakurt 7 yıl
480$...
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onbeskarakterli 7 yıl
Çıkıyor da bize mi çıkıyor? Keşke Türkiye'ye de bu cihazlar gelse en azından rekabet olur. Hem iyi donanım hem iyi fiyat. Daha ne olsun?
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V4LKyR 7 yıl
Keşken yazın tanıtılaydı da, bir tane alaydık geleydik. ;)
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quzman 7 yıl
İlim Çin'de de olsa alınız
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