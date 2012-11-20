Oppo Find 5, 12 Aralık'ta sahneye çıkıyor

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Çin'in mobil cihaz segmentinde ağırlığını her geçen gün artırdığını gösteren en önemli işaretlerden birisi olan Oppo Find 5, 12 Aralık'ta resmi olarak lanse ediliyor.
Sahip olduğu konfigürasyon özellikleriyle dikkat çeken Oppo Find 5, hali hazırdaki pek çok rakibinden daha önce teknoloji gündemine oturduysa da ilk olma ünvanını elde edemedi.
5 inçlik Full HD bir ekrana sahip olan Oppo Find 5 bu açıdan 441ppi yoğunluk değerine ulaşıyor. Qualcomm'un 4 çekirdekli APQ8064 Snapdragon S4 Pro işlemcisinden güç alan cihaz, Adreno 320 grafik birimine yer veriyor. 2GB RAM, 12MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.1 işletim sistemi, 2000mAh batarya bilinen özellikleri arasında.
Model 6.9mm kalınlık ile rakipleri arasından kolaylıkla sıyrılıyor.
Oppo Find 5 modelinin tanıtımı Çin'in Pekin şehrinde yapılacak. Fifth Element şeklinde sloganı belirlenen Oppo Find 5'in 16GB versiyonunun 480$ yaklaşık fiyata sahip olması bekleniyor.
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İyide o maaşları düzgün işyerlerinde sigortalı işçiler alıyor , toplam istihdamın yüzde kaçı acaba bu sigortalılar.Tek çocuk politikasından dolayı kimliği olmayan milyonların olduğu dahi söyleniyordu bir dönem.
Çin sosyalist bir ulke oldugu icin sigortasiz calisma diye birsey en azindan kagit ustunde yok. Yalniz kucuk yastan itibaren insanlar calisiyor. 1 ay once arkadasim Çinden geldi ve bana " adamlarin calisma saati disinda cok yuklu bir siparis verdigini, adamdan aldigi cevabin ise bu saatte isle ilgili birsey yapmiyoruz cunku calisma saatimiz degil " dedigini anlatti. Yani biz burada adamlarin gece-gunduz demeden calisdigini veya sizin dediginiz gibi "ama sigortasiz calisianlar da var" diye zannediyoruz. Kaldi ki bugun Turkiye'de esnaflarin yaninda calisan tezahtarlarin haftalik 60-70 lira aldigini veya askerlik yaptigim Balikesir'de fabrikalarin cogunun sigortasiz isci calistirdigi icin surekli jandarmanin karakoldaki eksikliklerini karsiladigini(mesela masa, koltuk, elektrik arizalandiginda tamirci gonderme gibi) gozonune alirsak Çinle Turkiyeyi sigorta konusunda karsilastirmak pek dogru olmaz. Kayitdisi istihdamin da Turkiyedeki rakami tam bilinmiyor. Ama en basiti dedigim gibi cevrenize bakmaniz. Turkiyede sigortasiz calisan azimsanmayacak nufus var.
Asgari ucreti ogrendigim kaynak: businesstheory.com/...