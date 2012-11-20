Oppo Find 5, 12 Aralık'ta sahneye çıkıyor





Çin'in mobil cihaz segmentinde ağırlığını her geçen gün artırdığını gösteren en önemli işaretlerden birisi olan Oppo Find 5, 12 Aralık'ta resmi olarak lanse ediliyor.





Sahip olduğu konfigürasyon özellikleriyle dikkat çeken Oppo Find 5, hali hazırdaki pek çok rakibinden daha önce teknoloji gündemine oturduysa da ilk olma ünvanını elde edemedi.





5 inçlik Full HD bir ekrana sahip olan Oppo Find 5 bu açıdan 441ppi yoğunluk değerine ulaşıyor. Qualcomm'un 4 çekirdekli APQ8064 Snapdragon S4 Pro işlemcisinden güç alan cihaz, Adreno 320 grafik birimine yer veriyor. 2GB RAM, 12MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.1 işletim sistemi, 2000mAh batarya bilinen özellikleri arasında.





Model 6.9mm kalınlık ile rakipleri arasından kolaylıkla sıyrılıyor.





Oppo Find 5 modelinin tanıtımı Çin'in Pekin şehrinde yapılacak. Fifth Element şeklinde sloganı belirlenen Oppo Find 5'in 16GB versiyonunun 480$ yaklaşık fiyata sahip olması bekleniyor.