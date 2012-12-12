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Oppo Find 5 resmen tanıtıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
54
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Oppo Find 5 resmen tanıtıldı
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Sıradışı tasarımlara imza atarak ününe ün katan Oppo, bugün Pekin şehrindeki Ullens Çağdaş Sanat Merkezi'nde düzenlediği etkinlikle Find serisi yeni akıllı telefonunu resmen duyurdu. Kısa süre öncesine kadar yerel bir üretici olarak Çin'de faaliyet gösteren ve ortaya koyduğu mobil çözümlerle teknoloji dünyasının ilgisini çekmeyi başaran firma, amiral gemisi Find 5 ile mevcut imkanlar dahilinde geliştirilebilecek en etkileyici ürünlerden birini oluşturarak uluslararası pazarda da adından söz ettirmeye hazırlanıyor.
5.0 inç büyüklüğünde tam laminasyonlu dokunmatik panelin ekranla bütünleştirildiği tek cam çözümü (OGS) bir IPS panel kullanan üretici, Full HD (1920 x 1080 piskel) çözünürlükle 441ppi yoğunluğuna ulaşan bu ekranı yalnızca 3.25mm çerçeveyle cihazına entegre etmeyi başarmış. 1.5GHz hızında dört çekirdekli Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'nun mevcut olduğu Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 16GB dahili hafıza, 13MP f/2.2 diyafram aralığına sahip HDR ve 120FPS video çekim destekli yeni nesil yığınlı CMOS sensör, 1.9MP görüntülü görüşme kamerası, çift taşıyıcı ile HSDPA'da 42Mbps hız desteği, Bluetooth, çift bant (2.4GHz/5GHz) Wi-Fi a/b/g/n, A-GPS, NFC çipi, Wi-Fi Display desteği, yer çekimi, manyetik, ışık sensörleri, ivme ölçer, jiroskop, Dolby Mobile 3.0 ve Dirac HD ses teknolojileri, Android 4.1.2 Jelly Bean işletim sistemi ile Oppo'nun kendine has kullanıcı arayüzünü bünyesinde barındıran X909 model numaralı aygıt, 2,510 mAh'lik bir pilden gücünü alıyor.
Yüzlerce yerel üretici arasından endüstriyel dizayn anlayışı sayesinde sıyrılan Oppo, Find 5 modelini 210 gram ağırlığında paslanmaz bir metal malzemeyle geliştirmeye başlamış. 12 farklı üretim sürecinden geçen, 6.3 gram ağırlığındaki ön çerçevesi dahi dört saatlik çalışmanın sonunda tamamlanabilen ve son olarak 800 derecelik vakumlu bir ortamda siyah kromla kaplanan kasa, gerek tasarım çizgileri gerekse görünüşüyle oldukça etkileyici bir formda tüketiciye sunulacak. Mobil piyasanın ilk donanımsal HDR ve 120FPS destekli akıllı telefonunu oluşturduğuna dikkat çeken üretici, yeni nesil yığınlı CMOS sensörünün beş saniyede 100 kareye kadar çekim yapabildiğini dile getiriyor. Find 5, ayrıca BMW, Bentley ve Rolls Royce tarafından da kullanılan Dirac HD ses teknolojisine sahip ilk mobil çözüm olma özelliğine sahip.
2013'ün başında 2,998 yuan (480$) fiyat etkiketiyle ilk olarak Çin'de satışa çıkacak olan Find 5 X909, ardından Amerika'daki bazı operatörlerle birlikte 499$'dan tüketicilerin beğenisine sunulacak. Arttırılabilir hafıza desteğinden yoksun olmasına rağmen diğer tüm detayları ve fiyat seviyesiyle satış açısından ciddi bir başarı yakalamasına kesin gözüyle bakılıyor. Şuan için diğer Asya ve Avrupa ülkelerine giriş yapıp yapmayacağı bilinmeyen Oppo'nun yakın gelecekte Huawei ve ZTE'ye benzer şekilde bir dünya markası haline gelebileceği tahmin ediliyor. Firmanın son ürünü hakkındaki tüm detaylara aşağıdaki resmi internet sitesindeki özel sayfasından ulaşabilirsiniz.

Oppo Find 5 resmen tanıtıldı
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http://www.oppo.com/index.php?q=mobile/product/newtpl&name=find5 Yorum Yaz
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1 Avatar
LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Bu telefondan paralel ithalat seklinde neden getirilmiyor acaba, bu chiaz meizu falan
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realturk 6 yıl
Tasarımı çok kibar olmuş gerçekten.
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Provisional 6 yıl
Gladiotürk

Ne Zaman Geliyor ? Note 2 almakdan vazgeçtim bu cihaz yüzünden..


Bu cihazın üreticisi olan Oppo, sadece Çin pazarında var diye biliyorum.
Ancak Şubat ayında buradaki donanımların daha fazlasıyla birlikte 12 MP'lik Exmor RS kamera, yeni Xperia UI ve 2400 Mah'lık pille Xperia Odin geliyor, araştırabilirsiniz. Galaxy S4 ile yarışan bir cihaz olacaktır.
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Aspirin_Gripin 6 yıl
Oppo gittikce buyuyor Bluray player cihazlari sinifinda en iyilerden ve telefonda tasarimi ve ozellikleri ile harika gorunuyor
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Gladiotürk 6 yıl Provisional
abdullahkhan

Gladiotürk

Ne Zaman Geliyor ? Note 2 almakdan vazgeçtim bu cihaz yüzünden..


Bu cihazın üreticisi olan Oppo, sadece Çin pazarında var diye biliyorum.
Ancak Şubat ayında buradaki donanımların daha fazlasıyla birlikte 12 MP'lik Exmor RS kamera, yeni Xperia UI ve 2400 Mah'lık pille Xperia Odin geliyor, araştırabilirsiniz. Galaxy S4 ile yarışan bir cihaz olacaktır.


teşekkürler bekliyelim o halde
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recepivedik06 6 yıl
jakops.

Bu Çinliler neden hep içe dönük cihaz yapıyor anlamış değilim. Bayağı da çin malı kullanıyoruz. Hani bi kıyak yapsa :)


çinin nufusu yetiyor o yüzden içe dönük üretim ve pazarlama yapıyorlar unutmayalım çindeki nufusu :)
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Gladiotürk 6 yıl
Ne Zaman Geliyor ? Note 2 almakdan vazgeçtim bu cihaz yüzünden..
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jr2012 6 yıl
Sony Xperia telefonlara ne kadar benziyor. arkası Xperia S'in kopyası. önünden de bakınca diğer Xperia cihazlara benzetiyorum.
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kucuker34 6 yıl
Hastayım bu tele ya
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Zuko 6 yıl
210 gram ney lan? Çüş.
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DH Misafiri 6 yıl
SONY Xperia TASARIMIN KOPYASI GÖRÜN İŞTE
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
sonyden daha güzel bu telefon
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Galaxys7 6 yıl
(piyasanın ilk donanımsal HDR ve 120FPS destekli akıllı telefonu)
İşte bu ilgi çekici TElefonlar halen daha 1080p 30 hızıda kaldı zahmet edip hızları artırsınlar artık
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depeche35 6 yıl
Bilal Bey ben bu telefonu almak istiyorum,istanbul'da kim getirebilir , bu telefonu kesinlikle almak istiyorum, kim yardımcı olabilir. Türkiye distr. var mı ? olacak mı ? Nasıl yaparız ? Paralel ithalat ürün de olabilir !
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Building 6 yıl
Tasarımı çok iyi.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
bir firma getirsin su telefonu arkadas
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yasinadin 6 yıl
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Her yönüyle çok güzel bir telefon , turkiyeye getirilmesi gerek.
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