Oppo Find 5'in ilk tanıtım videosu yayınlandı





Oppo, birkaç hafta sonra resmen duyuracağı yeni akıllı telefonu için hazırladığı ilk tanıtım videosunu yayınladı. Mobil telefon sektörde yaşanan ekran teknolojileriyle alakalı gelişmelere dikkat çekilen videoda, STN (Super-Twisted Nematic) panellerden IPS'e kadar görüntü kalitesi, renk ve piksel yoğunluğu hususunda gelinen son noktanın Find 5 ile tüketiciye sunulduğu belirtiliyor.

5.0 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080) çözünürlüklü, 441ppi piksel yoğunluğuna sahip bir IPS ekranın eşlik ettiği akıllı telefon, Oppo'nun görünümüyle büyük beğeni toplayan kendi geliştirdiği kullanıcı arayüzü ve oldukça ince bir kasaya sahip olacak. Find 5'in diğer teknik özellikleri arasında 1.5GHz hzındaki dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 16/32GB dahili hafıza, 12MP kamera, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve 2,500 mAh pilin yer alması beklenirken ilk iddialarda 6.9mm ölçüsünde tasarlandığı öne sürülen aygıtın kalınlığının yaklaşık 9mm olduğu tahmin ediliyor.

12.12.12 tarihinde Pekin'deki Ullens Çağdaş Sanat Merkezi'nde resmiyet kazanacak olan Oppo Find 5, 2999 yuan, yani yaklaşık 480$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. Aralık'ın ikinci haftasında basın mensuplarını "beşinci element"i keşfetmeye çağıran Oppo'nun geçen hafta yayınladığı davetiyesi kadar iddialı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.



