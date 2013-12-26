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Oppo Find 7'nin ekran boyutu ve çözünürlüğü kesinleşti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo Find 7'nin ekran boyutu ve çözünürlüğü kesinleşti

5 inçlik Full HD ekranlı Find 5 ile geçen yıl teknoloji dünyasına sürpriz bir şekilde gündem olan Çinli Oppo, 5.9 inçlik Full HD ekranlı N1 modeli ile bu başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı. Firma şimdi Oppo Find 7 ile ses getirme hazırlığında.

Firma Find 7 modeli ile ilgili minik ipuçlarını resmi Weibo sosyal ağ hesabı üzerinden paylaşmaktaydı. Modelin 4G LTE uyumluluğunu ve resmi ismini paylaşan Oppo, bu kez de ekran boyutu ve çözünürlüğünü açıkladı. 

Oppo Find 7 modelinin beklendiği gibi ekran çözünürlüğü 2560x1440 piksel yani 2K olarak belirlenmiş. Ekran boyutu ise 5.5 inç olacak. Böylece 538ppi piksel yoğunluğu seviyesi ortaya çıkıyor.

Bilindiği gibi ilk 2K çözünürlüklü akıllı telefon Xplay 3S ile Vivo'dan gelmişti. Meizu MX4 ve Oppo Find 7 ile birlikte Çinli firmaların 2K trendine yoğun bir akım başlattıkları görülüyor. Ayrıca LG G3, Samsung Galaxy S5 ve Sony Xperia Z2 de 2K ekranla gelmesi beklenen gelecek yılın amiral gemi modelleri. 

Oppo Find 7'de Snapdragon 805 yongaseti olacağı iddia edilse de, Qualcomm yeni yongasetini gelecek yılın ikinci yarısında yaygın kullanıma sokacağı için modelin yongasetinin Snapdragon 800 olma ihtimali kuvvetleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Oppos-Find-7-now-confirmed-to-boast-a-5.5-inch-1440x2560-538ppi-resolution-display_id50711 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
serter33 5 yıl en beğenilen
Şu ekranları 5.5 inç boyutuna çıkaranlara sövesim geliyor resmen.Önceden 4.3-4.7 üst sınıf için ideal ekran boyutu idi.İsteyenler note gibi daha büyük ekran alıyordu.Şimdi üst seviye amiral gemisi almak istiyorsan 5.2-5.5 eşşşek kadar telefon taşımak zorunda kalıyorsun
Şu ekranları 5.5 inç boyutuna çıkaranlara sövesim geliyor resmen.Önceden 4.3-4.7 üst sınıf için ideal ekran boyutu idi.İsteyenler note gibi daha büyük ekran al...
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2622110012 5 yıl
retianın ruhuna fatihayı çoktan okudular ne retinasından bahsediyon sen elma kurdu?
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Hi Guy 5 yıl
İsimden yola çıkarak 7" Ekranlı 2k telefon geliyor dedim
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greyishblue7 5 yıl
Oppo ülkemize telefon pazarlamıyor bildiğim kadarıyla dimi...
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
Bilgisayarımı yenilemeyi düşünüyordum amaç sadece Full HD ekrana sahip olanından almaktı(düşün işte halen HD kullanıyoz)...Diz üstüdende 2k Çözünürlüğü destekleyen bir ekran kartı var mı ya? Bu telefonda 2k ekranı neyle besleyecekler anlamıyorum. Donanım tek başına kağıt üstünde en iyisi biziz demek ya da Dünya da bir ilk bu demek. ''Akıllı Telefonda HD, Bilgisayar ve Televizyonda Full HD akar'' en az bi 2 sene daha bu böyle !!
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kablosuzadam 5 yıl
benim korkum önümüzdeki yıl K'ların havalarda uçuşup işin iyice b.kunun çıkması.
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rCoder 5 yıl
Yok ali sami diyorum artık...
Full HD kalsaydı en azından 1-2 sene daha...
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Guest-BA761BEEF 5 yıl
Hala iPhone'un ekranına çamur atanlar var ya.. Ulan adamlar sizi kandırıyor kandırıyor! 300 PPi'dan sonra nereyi görüyorsunuz? Çözünürlüğü yükseltiyorlar cihazınız eskisin diye. Sonrada yok 4k lazım bana diyerek dalga geçiyorsunuz. O zaman Apple'ı hangi hakla eleştiriyorsunuz?
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EagleTibet 5 yıl
Yemin ederim 1080p telefonlarda otursun die bekledim. Boşuna beklemişim. Sene başında çıkan amiral gemilerin hali neyse bu sene çıkıcak telefonların halide o olucak büyük ihtimal ama umarım yanılıyorumdur ve telefonların gpuları tellere fazla bile gelicek şekilde iyi gpulardır. En azından firmalar bi alternatif koysun ve bu telefonların 1080p ekranlılarınıda piyasaya sürsün tabi aynı donanımla.
Ama gene de düşünmeden edemiorum. Kapış kapış giden FHD tvlere daha düzgün "HD" yayın yapılmazken telefonlara QHD koymak. Yaw en azından Türkiye gibi daha az gelişmiş veya düzgün HD yayını olmayan ülkelere 1080p alternatifini sunun.
He olmadı Pc deki gibi çözünürlüğü ayarlama imkanı verin.
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gkn_ymz 5 yıl
serter33

Şu ekranları 5.5 inç boyutuna çıkaranlara sövesim geliyor resmen.Önceden 4.3-4.7 üst sınıf için ideal ekran boyutu idi.İsteyenler note gibi daha büyük ekran alıyordu.Şimdi üst seviye amiral gemisi almak istiyorsan 5.2-5.5 eşşşek kadar telefon taşımak zorunda kalıyorsun



Adam haklı çok değil bundan 2 sene önceye kadar 4.3" telefon kullanıyorduk galaxy note(5.3") çıktığında oha bu ne, kimse almaz bu boyutta telefon vs.. diyorduk şuan LG'nin amiral modeli G2 5.2" ne zamana kadar büyüyecek 5" 1080p' de durmaları lazımdı gayet ideal bir boyut aslında tek el ile kavrayabiliyoruz ne küçük ne büyük adı da güzel "beş inç"
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imOKAY 5 yıl EagleTibet
S_NM_Z

Yemin ederim 1080p telefonlarda otursun die bekledim. Boşuna beklemişim. Sene başında çıkan amiral gemilerin hali neyse bu sene çıkıcak telefonların halide o olucak büyük ihtimal ama umarım yanılıyorumdur ve telefonların gpuları tellere fazla bile gelicek şekilde iyi gpulardır. En azından firmalar bi alternatif koysun ve bu telefonların 1080p ekranlılarınıda piyasaya sürsün tabi aynı donanımla.
Ama gene de düşünmeden edemiorum. Kapış kapış giden FHD tvlere daha düzgün "HD" yayın yapılmazken telefonlara QHD koymak. Yaw en azından Türkiye gibi daha az gelişmiş veya düzgün HD yayını olmayan ülkelere 1080p alternatifini sunun.
He olmadı Pc deki gibi çözünürlüğü ayarlama imkanı verin.

türkiye de oppo satılmıyor zaten..
1 Yanıt Yanıtla
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serter33 5 yıl en beğenilen
Şu ekranları 5.5 inç boyutuna çıkaranlara sövesim geliyor resmen.Önceden 4.3-4.7 üst sınıf için ideal ekran boyutu idi.İsteyenler note gibi daha büyük ekran alıyordu.Şimdi üst seviye amiral gemisi almak istiyorsan 5.2-5.5 eşşşek kadar telefon taşımak zorunda kalıyorsun
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Krone 5 yıl

serter33
Şu ekranları 5.5 inç boyutuna çıkaranlara sövesim geliyor resmen.Önceden 4.3-4.7 üst sınıf için ideal ekran boyutu idi.İsteyenler note gibi daha büyük ekran alıyordu.Şimdi üst seviye amiral gemisi almak istiyorsan 5.2-5.5 eşşşek kadar telefon taşımak zorunda kalıyorsun


6 inç ekranlar varken 5.2 ve 5.5 inç boyutlu ekranların çıkması sevindirici bir haber.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Çinliler atağa kalkarsa diğer firmaların işi zor görünüyor.
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