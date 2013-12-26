Oppo Find 7'nin ekran boyutu ve çözünürlüğü kesinleşti





5 inçlik Full HD ekranlı Find 5 ile geçen yıl teknoloji dünyasına sürpriz bir şekilde gündem olan Çinli Oppo, 5.9 inçlik Full HD ekranlı N1 modeli ile bu başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı. Firma şimdi Oppo Find 7 ile ses getirme hazırlığında.





Firma Find 7 modeli ile ilgili minik ipuçlarını resmi Weibo sosyal ağ hesabı üzerinden paylaşmaktaydı. Modelin 4G LTE uyumluluğunu ve resmi ismini paylaşan Oppo, bu kez de ekran boyutu ve çözünürlüğünü açıkladı.





Oppo Find 7 modelinin beklendiği gibi ekran çözünürlüğü 2560x1440 piksel yani 2K olarak belirlenmiş. Ekran boyutu ise 5.5 inç olacak. Böylece 538ppi piksel yoğunluğu seviyesi ortaya çıkıyor.





Bilindiği gibi ilk 2K çözünürlüklü akıllı telefon Xplay 3S ile Vivo'dan gelmişti. Meizu MX4 ve Oppo Find 7 ile birlikte Çinli firmaların 2K trendine yoğun bir akım başlattıkları görülüyor. Ayrıca LG G3, Samsung Galaxy S5 ve Sony Xperia Z2 de 2K ekranla gelmesi beklenen gelecek yılın amiral gemi modelleri.





Oppo Find 7'de Snapdragon 805 yongaseti olacağı iddia edilse de, Qualcomm yeni yongasetini gelecek yılın ikinci yarısında yaygın kullanıma sokacağı için modelin yongasetinin Snapdragon 800 olma ihtimali kuvvetleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Oppos-Find-7-now-confirmed-to-boast-a-5.5-inch-1440x2560-538ppi-resolution-display_id50711