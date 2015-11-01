Oppo Find 9 Snapdragon 820'yi bekleyecek

Oppo Find 9 render görüntüsü

Çinli üreticilerden Oppo her yıl Find serisi ile birlikte amiral gemisi modellerini piyasaya sürüyor. Bu yıl için Find 9 merakla beklenirken bir kaç ay öncesinden sızıntılar da gelmeye başlamıştı. Akıllı telefonun Eylül ayında tanıtılması bekleniyordu ancak beklenen olmadı ve modelin çıkış tarihi ertelendi. Ortaya çıkan yeni detaylar iseOppo'nun Find 9'u Snapdragon 820 çipseti kullanabilmek için ertelediğini gösteriyor.

Modelin ilk etapta Snapdragon 810 çipsetiyle gelmesi bekleniyordu ancak çipsetteki aşırı ısınma problemleri üretici Oppo'nun kararını değiştirmesinde etkili olmuş durumda. Bu sorunu göz ardı edemeyen üretici ise akıllı telefonun çıkışını 2016 yılına erteleyerek Snapdragon 820 kullanmayı uygun görmüş.

Bu bilgi ile birlikte Oppo Find 9'un şimdiye kadar sızdırılan özellikleri Snapdragon 820 çipset, 5.5" 2K çözünürlükte ekran, ultrasonik parmak izi tanıma sensörü şeklinde. Çerçevesiz kenara sahip olması beklenen akıllı telefonun Android Lollipop sürümü ile piyasaya çıkacağı konuşuluyordu ancak erteleme ile birlikte büyük ihtimalle yazılım da en güncel sürüme taşınacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Oppo-Find-9-delayed-until-next-year-due-to-wait-for-the-Snapdragon-820-chipset_id75308