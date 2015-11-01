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Oppo Find 9 Snapdragon 820'yi bekleyecek

Oppo'nun yeni amiral gemisini Eylül ayında tanıtması bekleniyordu ancak üreticinin Snapdragon 810'da ki ısınma problemini göz ardı etmemesi gecikmeye sebep oldu.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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15
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Oppo Find 9 Snapdragon 820'yi bekleyecek
 
Oppo Find 9 render görüntüsü 
Çinli üreticilerden Oppo her yıl Find serisi ile birlikte amiral gemisi modellerini piyasaya sürüyor. Bu yıl için Find 9 merakla beklenirken bir kaç ay öncesinden sızıntılar da gelmeye başlamıştı. Akıllı telefonun Eylül ayında tanıtılması bekleniyordu ancak beklenen olmadı ve modelin çıkış tarihi ertelendi. Ortaya çıkan yeni detaylar iseOppo'nun Find 9'u Snapdragon 820 çipseti kullanabilmek için ertelediğini gösteriyor.
Modelin ilk etapta Snapdragon 810 çipsetiyle gelmesi bekleniyordu ancak çipsetteki aşırı ısınma problemleri üretici Oppo'nun kararını değiştirmesinde etkili olmuş durumda. Bu sorunu göz ardı edemeyen üretici ise akıllı telefonun çıkışını 2016 yılına erteleyerek Snapdragon 820 kullanmayı uygun görmüş.
Bu bilgi ile birlikte Oppo Find 9'un şimdiye kadar sızdırılan özellikleri Snapdragon 820 çipset, 5.5" 2K çözünürlükte ekran, ultrasonik parmak izi tanıma sensörü şeklinde. Çerçevesiz kenara sahip olması beklenen akıllı telefonun Android Lollipop sürümü ile piyasaya çıkacağı konuşuluyordu ancak erteleme ile birlikte büyük ihtimalle yazılım da en güncel sürüme taşınacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Oppo-Find-9-delayed-until-next-year-due-to-wait-for-the-Snapdragon-820-chipset_id75308 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IMPEDIMENTA 4 yıl
Yav arkadaş Allah rızası için şu 2K ekrandan vaz geçin.
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Master_Evil 4 yıl
doğru karar vermişler
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kadirirdem 4 yıl
Mantıklı ve yerindr olur....
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The Balance 4 yıl
Z5'de bekleseydi keşke
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alemburda34 4 yıl
find 7'den sonraki modeli uzun zamandır bekliyorum umarım beklediğime değer. Güzel özelliklerle birde donanımhaber'den incelemesi gelirse kesin alırım.
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Kevin Garnett 4 yıl
İnşallah böyle şirketler ucuz fiyata güçlü özellikler ile Sony'nin Compactlarına alternatif telefonları çıkartır ama daha çok büyük telefonlara uğraşıyorlar nedense.
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Qonrul 4 yıl
Isıma olmaz inşallah
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Patren 4 yıl
iyi yapmışlar 820 yi beklemede
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TUFF GONG 4 yıl
Ondan önce bi find 8 çıksın
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senersongur 4 yıl
Sanki Snapdragon 840'ı bekleseler daha iyi olacak.
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trkarapanda123asd 4 yıl
En mantıklısı beklemek 810 hakkında ön yargı var ve kimse almak istemiyor
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Windows10 4 yıl
Kesainlikle yerinde bir karar. Ancak marttan önce piyasaya çıkamaz.
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