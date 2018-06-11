Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo Find X kavisli ekranla gelecek

6.4 inçlik Super AMOLED kavisli ekranı, 5x optik yakınlaştırma yeteneği, gelişmiş yüz tanıma sistemi ile Oppo Find X piyasayı sallamaya geliyor. Detaylar haberimizde.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
1,5b
1
2
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oppo Find X kavisli ekranla gelecek

Akıllı telefon pazarında büyük heyecan uyandıran Oppo’nun yeni amiral gemisi Find X, yeni bir basın afişinde ortaya çıktı. Yeni amiral gemisinin kavisli ekrana sahip olduğu görülüyor.

Oppo Find X özellikleri

Oppo’nun yeni modeli için Samsung’dan Super AMOLED panel tedarik ettiği gündeme gelmişti. Bu panelin 6.4 inçlik iki taraftan kavisli olduğu ifade ediliyor. Üst kısımda çentik ise afişlerde net bir şekilde belirtilmemiş.

Diğer taraftan modelde ekrana entegre parmak izi sensörü ve Xiaomi Mi 8’deki gibi gelişmiş bir yüz tanıma sistem olacağı da belirtiliyor. Afişte buna atıfta bulunan bir simge yok ancak tahminler bu şekilde.

Ayrıca Bkz. "4 kameralı telefonlara hazır olun"

Cihazın kamera konusunda da önemli bir yenilik sunacağı belirtiliyor. Daha önce 3 kameralı olacağı iddia edilen telefon için son bilgiler 16MP+20MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonunu işaret ediyor. Bu sistem 5x optik yakınlaştırma imkânı sunacak. Ön kamera ise 25MP çözünürlüğünde olacak. Her iki kameranın yapay zekâ ile destekleneceği dile getiriliyor.

Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alması beklenen modelde 8GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, 3,645mAh batarya gibi özelliklerin olması bekleniyor. Model 16 Haziran günü Paris’teki etkinlikte tanıtılacak.


https://www.gizmochina.com/2018/06/11/oppo-find-x-has-dual-edge-curved-display-hints-new-teaser/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 11 ay
Samsung gibi yamuk ekranlı yani...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Slaved by makarna 11 ay
Al işte yine Apple'ı kopyalamışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay İngiltere'den bankalara kripto para uyarısı 11 ay Çinli elektrikli araç girişimi Byton, milyon dolarlık yatırımlarla büyümeye devam ediyor 11 ay Mercedes'in Euro 6 dizel motorlarında hile şüphesi; 1 milyon araç söz konusu 11 ay Portre modu özelliği kazanacak Xiaomi modelleri 11 ay Xbox oyunları artık daha hızlı başlayacak 11 ay Binance, kullanıcı sayısını dörde katladı 11 ay The LAST OF US Part II "Oyundan öte sanat eseri" 11 ay SSD fiyatları ciddi bir düşüş gösterdi 11 ay Eylül ayında çıkacak Spider-Man'den açık dünya oynanış videosu geldi 11 ay Death Stranding'in gizem dolu yeni oyun içi videosu yayınlandı 11 ay Açık dünya samuray macera oyunu Ghost of Tsushima'nın oynanış videosu 11 ay Beklediğimize değecek! The Last of Us Part II oynanış videosu yayınlandı 11 ay Ubisoft'un E3 2018 konferansında tanıttığı oyunlar ve fragmanları 11 ay Infinity War yönetmenlerinden Avengers 4 ile ilgili enteresan açıklama (Spoiler) 11 ay The Division 2 sinematik fragmanı yayınlandı, Beta kayıtları başladı 11 ay Macera Antik Yunan’a taşınıyor: Assassin's Creed: Odyssey tanıtıldı 11 ay Skull & Bones oynanış videosu yayınlandı 11 ay Huawei Mate 20 Pro, 6.9 inçlik dev bir ekranla gelebilir 11 ay Litecoin artık BTCTurk borsasında 11 ay Snapchat'e gönderilen mesajları silebilme özelliği geldi 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Oppo Find X kavisli ekranla gelecek Sonraki Tamamen ekrandan oluşan Vivo NEX videoda görüntülendi 11 ay Shadow of Tomb Raider'ın oynanış videosu yayınlandı 11 ay Galaxy Note 9 ne zaman tanıtılacak? 11 ay MSI'dan fiyat/performans sınıfı dizüstü bilgisayar: GF63 11 ay Fortnite'ın yeni güncellemesinde termal saldırı tüfeği ve futbol stadyumu yer alıyor 11 ay Huawei'den Snapdragon 710'a rakip geliyor: Kirin 710 11 ay Tesla Supercharger şarj istasyonlarının sayısı 10 bini aştı 11 ay Turkcell: "Türkiye'nin kule pazarından hak ettiği payı alması an meselesi" 11 ay Uber sarhoş yolcuları yapay zeka ile tespit edecek 11 ay Sanal gerçeklik, hastaların ağrılarını azaltmak için kullanılabilir 11 ay Tesla oto pilota tam otonom sürüş özelliği geliyor 11 ay Bunlar bilgisayarsa, bizimkiler nedir ? 11 ay Samsung Galaxy Note 9'un yatay kamera yerleşiminin nedeni belli oldu 11 ay Xiaomi Redmi 6 afişi paylaşıldı: Redmi 6 tasarımı ortaya çıktı 11 ay Rusya'dan kripto para madenciliğine yasaklama: Madencilik cihazları ithal edilemeyecek 11 ay MSI'ın son bombası: Performans sınıfı Ultrabook 11 ay Yerli helikopter motorunda ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi 11 ay ABD dünyanın en güçlü süper bilgisayarını yaptı: İşte Linux ile çalışan Summit 11 ay Xiaomi Mi Band 3 ülkemizde satışa sunuldu! 11 ay Çatısında elektrik üretip fazlasını satanlara vergi muafiyeti geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim