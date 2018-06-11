Oppo Find X kavisli ekranla gelecek

Akıllı telefon pazarında büyük heyecan uyandıran Oppo’nun yeni amiral gemisi Find X, yeni bir basın afişinde ortaya çıktı. Yeni amiral gemisinin kavisli ekrana sahip olduğu görülüyor.

Oppo Find X özellikleri

Oppo’nun yeni modeli için Samsung’dan Super AMOLED panel tedarik ettiği gündeme gelmişti. Bu panelin 6.4 inçlik iki taraftan kavisli olduğu ifade ediliyor. Üst kısımda çentik ise afişlerde net bir şekilde belirtilmemiş.

Diğer taraftan modelde ekrana entegre parmak izi sensörü ve Xiaomi Mi 8’deki gibi gelişmiş bir yüz tanıma sistem olacağı da belirtiliyor. Afişte buna atıfta bulunan bir simge yok ancak tahminler bu şekilde.

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"4 kameralı telefonlara hazır olun"

Cihazın kamera konusunda da önemli bir yenilik sunacağı belirtiliyor. Daha önce 3 kameralı olacağı iddia edilen telefon için son bilgiler 16MP+20MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonunu işaret ediyor. Bu sistem 5x optik yakınlaştırma imkânı sunacak. Ön kamera ise 25MP çözünürlüğünde olacak. Her iki kameranın yapay zekâ ile destekleneceği dile getiriliyor.

Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alması beklenen modelde 8GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, 3,645mAh batarya gibi özelliklerin olması bekleniyor. Model 16 Haziran günü Paris’teki etkinlikte tanıtılacak.