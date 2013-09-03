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Oppo N1, 5.9 inçlik bir ekrana sahip olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo N1, 5.9 inçlik bir ekrana sahip olacak

Geçen yıl piyasaya sürdüğü 5 inçlik Full HD ekranlı Find 5 modeli ile yıldızı parlayan Çinli Oppo, ses getireceğine inandığı kamera odaklı yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor.

Oppo N1 şeklinde adlandırılan yeni modelle ilgili firma birkaç gündür Twitter hesabı üzerinden ipuçları paylaşıyor. İpuçları ile de modelin ne tür bir donanım sunacağı şekilleniyor. 

Daha önceki ipuçlarında modelin arka kısmının dokunmatik bir panele sahip olacağı ve böylece tek elle rahat bir şekilde kullanılabileceği belirtilmişti. Yeni paylaşılan ipucunda ise modelin 5.9 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

Kamera odaklı olduğu için ekran boyutunun 5 inç civarında olacağı tahminleri yapılmaktaydı. Ancak kamera odaklı Samsung, Sony, Nokia ürünleri ile karşılaştırıldığında ekran konusunda Oppo öne çıkacak gibi duruyor.

Oppo'nun kullanacağı kamera sensörü iddialara göre 12 veya 13MP çözünürlükte. Ancak Owl adını verdiği görüntü işlemcisi ile düşük ışıkta en iyi performansı sunmayı başaracak. Bunun dışında Lumia 1020 veya Xperia Z One gibi modellerle nasıl bir mücadele içine girecek bilinmiyor. Ancak fiyat bakımından 480$'lık etiket avantaj sağlayabilir. Oppo 23 Eylül'de yapacağı lansmanın sloganını da büyük şeyler bekleyin şeklinde belirlemiş.

Oppo ayrıca bu sensörü aynı Sony'nin yaptığı gibi bir aparat halinde akıllı telefonlar için de satışa sunacak.  

http://www.phonearena.com/news/Oppo-N1-to-have-huge-5.9-display_id47010#4- Yorum Yaz
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DaRKFoRCeS 6 yıl en beğenilen
bugün o kadar haberler çıktıki millet oppo haberine yorum yazmayı unutmuş.microsoft yerine çinlier alsa idi Nokia'yı zirve yapardı.
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Morphinz 6 yıl
Çinliler ufacık tefecik adamlar hayvan gibi ekran yapıp SMARTPHONE demeseler bari.
Telefon dediğin 5" üzeri olmamalı.
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alp0007 6 yıl
Ekran boyutu/Fiyat bakımından çok iyi.
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DaRKFoRCeS 6 yıl en beğenilen
bugün o kadar haberler çıktıki millet oppo haberine yorum yazmayı unutmuş.microsoft yerine çinlier alsa idi Nokia'yı zirve yapardı.
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Toshiromifune53 6 yıl
Güzel bir tablet olarak kullanılabilir.
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