Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo N1 ile ilgili ilk resmi görsel geldi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
785
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oppo N1 ile ilgili ilk resmi görsel geldi

Geçen yıl 5 inçlik Full HD ekranlı Find 5 modeli ile dikkatleri bir anda üzerine çeken Çinli Oppo'nun, bu yıl için kamera odaklı bir akıllı telefon hazırladığı ortaya çıkmıştı.

Oppo'nun N-Lens adını verdiği yeni bir teknoloji kullanacak olan Oppo N1 ile ilgili firma ilk ipucunu paylaştı. Görsel Oppo N1 modelinin alt kısmını yansıtıyor. Burada hoparlör, microUSB girişi ve 3.5mm jak girişi göze çarpıyor.

Oppo N1 modeli rakiplerinin aksine büyük megapiksel rakamları ile piyasaya çıkmayacak. Modelde 12MP çözünürlükte bir kamera sensörü yer alıyor. Sensör Owl adlı bir görüntü işlemcisi ile deteklenecek. Owl, adından da anlaşılacağı üzere düşük ışıkta en iyi çekim performansını sunuyor. Ayrıca Xenon flaş da mevcut. 

Oppo N1 modelinde Snapdragon 600 veya 800 çözümünün kullanılması beklenirken, bunun dışında donanıma ilişkin herhangi bir detay bulunmuyor. Oppo N1 modelinin Eylül sonunda satışa sunulacağı firma tarafından onaylandı. Modelin satış fiyatı ise 480$ olacak. 

http://www.androidheadlines.com/2013/08/oppo-n1-teased-and-confirmed-for-september.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar ülkemizde şuan çalışmalar yapan bir Türk şirketi ismini vermeyeyim tanıdığım olduğu için fabrikasını gezme fırsatım oldu. Bir kaç model yerli cep telefonu üretmişler inceledim. Telefonun özelliklerini söylim kendi geliştirmiş oldukları 5.2 inç 2k çözünürlükte uhd süper kristal amoled ekran bu ekrana ki ben hayran kaldım hayatımda gördüğüm en canlı ekran. yine kendi geliştirmiş oldukları 3.2ghz hızında 4 çekirdekli işlemci ve bu işlemci ki şuan piyasada olan sd 800 işlemciden 2 kat daha hızlı olduğunu söylüyorlar yapılan testlerde. 5200 mah değerinde bataryaya sahip, 21 mp kamera, kameraya hayran kaldım yürürken çektiğim videoda hiç bir sarsıntı görmedim,kamerasını incelediğimde teli salladığımda kameranın da hareket ettiğini gördüm buda sarsıntısız bir çekim sunuyor, ayrıca 4k çözünürlüğünde 60fps video kaydı,1080p de 500fps video kaydı,720p de 1000fps yavaş çekim kaydı var, ben çok beğendim bu özelliği video çok akışkan bir şekilde hiç titreme olmadan çekim yapmakta. direk bilgisayarlara gördüğümüz 3.0 usb bağlantısı, 500mb lık harddiski direk takıp görmekte, tvlerdeki gibi HDMI bağlantısı, kendi geliştirmiş oldukları süper audio master ses kalitesi bundan çok etkilendim şuana kadar dinlediğim en temiz ve vurgulu bir ses kaltitesi var, üzerinde bulunan 4 hoparlörü var çok kaliteli bir ses vermekte, işletim sistemide android belirteyim. ve birdaha çok özellik aklıma gelenler bunlar, arkadaşlar bu telefonu üretmişler ama üretim için mali kaynaklar yüzünden seri üretime geçememekteler maalesef, demek istediğim Türkiyede de adamlar çalışıor sessiz sedasız bizlerin haberi yok ama çok yüksek maliyetler olduğu için prototiple kalıyor maalesef...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Basteryus 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar ülkemizde şuan çalışmalar yapan bir Türk şirketi ismini vermeyeyim tanıdığım olduğu için fabrikasını gezme fırsatım oldu. Bir kaç model yerli cep telefonu üretmişler inceledim. Telefonun özelliklerini söylim kendi geliştirmiş oldukları 5.2 inç 2k çözünürlükte uhd süper kristal amoled ekran bu ekrana ki ben hayran kaldım hayatımda gördüğüm en canlı ekran. yine kendi geliştirmiş oldukları 3.2ghz hızında 4 çekirdekli işlemci ve bu işlemci ki şuan piyasada olan sd 800 işlemciden 2 kat daha hızlı olduğunu söylüyorlar yapılan testlerde. 5200 mah değerinde bataryaya sahip, 21 mp kamera, kameraya hayran kaldım yürürken çektiğim videoda hiç bir sarsıntı görmedim,kamerasını incelediğimde teli salladığımda kameranın da hareket ettiğini gördüm buda sarsıntısız bir çekim sunuyor, ayrıca 4k çözünürlüğünde 60fps video kaydı,1080p de 500fps video kaydı,720p de 1000fps yavaş çekim kaydı var, ben çok beğendim bu özelliği video çok akışkan bir şekilde hiç titreme olmadan çekim yapmakta. direk bilgisayarlara gördüğümüz 3.0 usb bağlantısı, 500mb lık harddiski direk takıp görmekte, tvlerdeki gibi HDMI bağlantısı, kendi geliştirmiş oldukları süper audio master ses kalitesi bundan çok etkilendim şuana kadar dinlediğim en temiz ve vurgulu bir ses kaltitesi var, üzerinde bulunan 4 hoparlörü var çok kaliteli bir ses vermekte, işletim sistemide android belirteyim. ve birdaha çok özellik aklıma gelenler bunlar, arkadaşlar bu telefonu üretmişler ama üretim için mali kaynaklar yüzünden seri üretime geçememekteler maalesef, demek istediğim Türkiyede de adamlar çalışıor sessiz sedasız bizlerin haberi yok ama çok yüksek maliyetler olduğu için prototiple kalıyor maalesef...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Creed_06 6 yıl
Getiren getiriyor arkadaş :) iki adet getirdim birini sattım diğerinide kullanıyor ve oldukçada memnunum ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 6 yıl
Yorumlara bak, gelmiyor niye haber yapiyorsun diyor sorunlu insanlar. Madem sizi ilgilendirmiyor haberlere girmeyin, okumayin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnnyCash 6 yıl
milletin teli bizi mi gerdi gelmiyor iste Türkiyeye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 6 yıl
Şu Yecüc mecüc çinlileri haber yapmayın artık lütfen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 6 yıl
Gerçekten çok şık cihazlar. Ama, ülkemize girmiyor bu cihazlar. Girse bile marka takıntılı müşterilere satmak oldukça zor. Başka birisi telefonuna çöp deyince telefonunu çöp sanan çok insanımız var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 6 yıl
aynen ülkemize gelmedikten sonra istersen en iyi kameralı tlefon olsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet izmirli 6 yıl
türkiyede satılmayacak bir marka boşveeeeer gitsin.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 6 yıl
Sonuçta Türkiye de garantisi sıkıntı + Pahalı = Plastik atık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
Çok gelir ya bize.. Çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 6 yıl
480$ ise kesinlikle S800 olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
785 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, oppo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gigabyte Aivia Neon Fare Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim