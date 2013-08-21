Oppo N1 ile ilgili ilk resmi görsel geldi





Geçen yıl 5 inçlik Full HD ekranlı Find 5 modeli ile dikkatleri bir anda üzerine çeken Çinli Oppo'nun, bu yıl için kamera odaklı bir akıllı telefon hazırladığı ortaya çıkmıştı.





Oppo'nun N-Lens adını verdiği yeni bir teknoloji kullanacak olan Oppo N1 ile ilgili firma ilk ipucunu paylaştı. Görsel Oppo N1 modelinin alt kısmını yansıtıyor. Burada hoparlör, microUSB girişi ve 3.5mm jak girişi göze çarpıyor.





Oppo N1 modeli rakiplerinin aksine büyük megapiksel rakamları ile piyasaya çıkmayacak. Modelde 12MP çözünürlükte bir kamera sensörü yer alıyor. Sensör Owl adlı bir görüntü işlemcisi ile deteklenecek. Owl, adından da anlaşılacağı üzere düşük ışıkta en iyi çekim performansını sunuyor. Ayrıca Xenon flaş da mevcut.





Oppo N1 modelinde Snapdragon 600 veya 800 çözümünün kullanılması beklenirken, bunun dışında donanıma ilişkin herhangi bir detay bulunmuyor. Oppo N1 modelinin Eylül sonunda satışa sunulacağı firma tarafından onaylandı. Modelin satış fiyatı ise 480$ olacak.

http://www.androidheadlines.com/2013/08/oppo-n1-teased-and-confirmed-for-september.html