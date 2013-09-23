Oppo N1 resmi : 5.9 inçlik Full HD ekran, dönebilir kamera modülü





Geçen yıl 5 inçlik Full HD ekranıyla Find 5 modelini piyasaya süren ve bir anda dikkatleri üzerine çeken Çinli Oppo, yine ses getirecek yeni bir amiral gemi modeli ile karşımıza çıkıyor.





Firmanın bir süredir ipuçlarını verdiği Oppo N1 resmi olarak tanıtıldı. Modelin belki de en ilgi çekici yönü 13MP çözünürlükte dönebilen bir mekanizmaya sahip olan CMOS yığın kamerası. Fujitsu görüntü işlemcisi ile güçlendirilen kamera modülü 206 derece dönebiliyor. Böylece ayrı bir ön kameraya ihtiyaç kalmıyor.





Modele gücünü veren Snapdragon 600 işlemci beraberinde Adreno 320 grafik birimini getiriyor. Model 5.9 inçlik Full HD IPS ekranı ile Samsug, Sony ve HTC gibi rakiplerine meydan okuyor. 2 GB RAM, 3610mAh batarya, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, NFC şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Cyanogen ile işbirliğine giden firma Android 4.2.2 işletim sistemi üzerine Color OS adlı bir arayüz entegre etmiş.





Modelin arka kısmı ise dokunmatik bir yüzeye sahip ve böylece telefonu tek elle kullanabilme konusunda pozitif katkı yapmayı amaçlıyor. Model Ekim ayında 570$ fiyat etiketi ile Çin pazarına sunulacak. Ön siparişler şu anda başlamışken, global pazara ise ne zaman çıkacağı belirsiz.