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Oppo N1 resmi : 5.9 inçlik Full HD ekran, dönebilir kamera modülü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,4b
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60
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo N1 resmi : 5.9 inçlik Full HD ekran, dönebilir kamera modülü

Geçen yıl 5 inçlik Full HD ekranıyla Find 5 modelini piyasaya süren ve bir anda dikkatleri üzerine çeken Çinli Oppo, yine ses getirecek yeni bir amiral gemi modeli ile karşımıza çıkıyor.

Firmanın bir süredir ipuçlarını verdiği Oppo N1 resmi olarak tanıtıldı. Modelin belki de en ilgi çekici yönü 13MP çözünürlükte dönebilen bir mekanizmaya sahip olan CMOS yığın kamerası. Fujitsu görüntü işlemcisi ile güçlendirilen kamera modülü 206 derece dönebiliyor. Böylece ayrı bir ön kameraya ihtiyaç kalmıyor. 

Modele gücünü veren Snapdragon 600 işlemci beraberinde Adreno 320 grafik birimini getiriyor. Model 5.9 inçlik Full HD IPS ekranı ile Samsug, Sony ve HTC gibi rakiplerine meydan okuyor. 2 GB RAM, 3610mAh batarya, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, NFC şeklinde diğer özellikleri mevcut. 

Cyanogen ile işbirliğine giden firma Android 4.2.2 işletim sistemi üzerine Color OS adlı bir arayüz entegre etmiş. 

Modelin arka kısmı ise dokunmatik bir yüzeye sahip ve böylece telefonu tek elle kullanabilme konusunda pozitif katkı yapmayı amaçlıyor. Model Ekim ayında 570$ fiyat etiketi ile Çin pazarına sunulacak. Ön siparişler şu anda başlamışken, global pazara ise ne zaman çıkacağı belirsiz. 

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YordleKing 6 yıl en beğenilen
Speedy-Step

Çok fena da Trye gelmiyor


İyi hoş diyorsunuz da Türkiye'ye gelirse kol gibi fiyattan gelir.
Bknz:LG Nexus 4
Hiçbir zaman faydasını göremediğimiz vergiler sağ olsun.
Speedy-StepÇok fena da Trye gelmiyorİyi hoş diyorsunuz da Türkiye'ye gelirse kol gibi fiyattan gelir.
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Ciginix 6 yıl
oray

120fps? slow motion? 64bit?


Onlar yok hacı, sadece basınca uzay mekiğine dönüşüyor.
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yani2906 6 yıl
dönen kamerası sıkıntı yaratabilir. Ama oppo kaliteli üretim yapıyor. Fiyatını da yüksek buldum açıkçası. Yani o fiyata daha farklı modeller tercih edilebilinir bence.
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extreme_oki 6 yıl
aynı tarzda nokia modelinin eski bir versiyonundada vardı bu samsung modeli

samsung g400

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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okan_cehapelioglu 6 yıl
işlemci dışında telefon 10 numara helal olsun adamlara kameraya çok iyi çözüm bulmuşlar bunu ilerde başka firmalarda kullanır
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sertacarslan 6 yıl
Tam ters köşe yaptılar...
Sızdırılan ilk görsellerde üst ve yan çerçevelerin LG G2'den de ince olduğu görülüyordu, hatta "bezelless" falan gibi haberler vardı. Çerçevesiz büyük ekranlı telefon çıkacak diye heveslenmiştim.
Çıka çıka bu ucube çıktı...

Düzeltme : imlâ.
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savinelli 6 yıl
hem düşünürdüm şu kamerayı döner yapsalar da 2 kamera koymaya gerek kalmasa kaliteli tek kamera ile işi halletseler diye. demek olabiliyormuş. umarım akım şeklinde diğer üreticiler de yaparlar ve umarım o dönen mekanizma 2 günde elimizde kalmaz :)
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Vipracing 6 yıl
Seneler önce Sony bu konspeti kullanmıştı tasarım olarak 90 lı yıllara ait gibi duruyor ve zerafetten uzak malesef.

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arda_xl 6 yıl
Dönebilir kamera modüllü bir Nokia varmıydı yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum
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shadowmexo 6 yıl
Kamera örnekleri efsane opps diyorum
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sinyorahıskalı 6 yıl
Cihazda ayrıca 15x optik zoom, sürüş sırasında hız kaydı için takograf ve telefonun kamerasını 5 m uzaktan kontrol edebilen kamera aksesuarı mevcut. Bu aksesuar kutu içeriğine dahil. Şu kamerayı da görünce ilk aklıma gelen şey şu oldu: İnovasyon dedikleri şey bu olsa gerek.
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berkaytunali 6 yıl
Sonunda gereksiz yere koyulan az kullanılan ön kamera gitmiş ve gerçekten video görüşmesi yapanlar için iyi çözünürlükte kamera gelmiş yenilik budur, bir tek işlemci fHD yi kaldırırmı orası var.
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Rust in Peace 6 yıl
Son zamanların en tipsiz telefonu, benim gözümde.
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İnsan Çakması 6 yıl
Vay be. Dedemin eskiden Samsung marka kapaklı bir telefonu vardı. Kamerası dönüyordu. Aklıma o geldi.
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erimemre 6 yıl
Kamera dönmesi olayı beni bozdu.
Birde ful hd ekran bana pek gerekli değil 720 olsa performastan kazanır.
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