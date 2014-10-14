Oppo N3 kendisini gösterdi





Ay sonunda resmi olarak teknoloji dünyasına merhaba diyecek olan Oppo'nun yeni kamera odaklı N3 modeli alüminyum-lityum alaşımlı kasası ile şimdiden ses getirmeye başladı. Modelin nasıl bir tasarıma sahip olduğu ise firmanın paylaşımı ile kendisini gösterdi.





Paylaşılan görselde Oppo N3 modelinin üst kısmı görülüyor. Görsel daha önceki sızıntılar ile hemen hemen aynı. Önceki N1 modeli gibi dönebilir bir kamera modülü taşıyan N3 çift LED flaş ile kamerayı destekliyor. Kameranın 16MP çözünürlüğe sahip olacağı belirtiliyor.





Modelin dikkat çeken diğer bir özelliği ise kamera modülünün bir motor sayesinde otomatik olarak dönebilmesi olacak. Bu henüz doğrulanmış bir bilgi değil ancak kameranın kullanıcı tarafından döndürülmeye zorlanması ile veya bir tetikleyici vasıtasıyla kamera modülünün otomatik olarak döneceği ifade ediliyor.





29 Ekim itibariyle Singapur'da tanıtılacak olan Oppo N3 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM gibi amiral gemi seviyesinde özellikler olacağı tahmin ediliyor.

http://thenextweb.com/gadgets/2014/10/13/oppo-teases-upcoming-n3-smartphone-rotating-camera/