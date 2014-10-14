Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo N3 kendisini gösterdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
313
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oppo N3 kendisini gösterdi

Ay sonunda resmi olarak teknoloji dünyasına merhaba diyecek olan Oppo'nun yeni kamera odaklı N3 modeli alüminyum-lityum alaşımlı kasası ile şimdiden ses getirmeye başladı. Modelin nasıl bir tasarıma sahip olduğu ise firmanın paylaşımı ile kendisini gösterdi. 

Paylaşılan görselde Oppo N3 modelinin üst kısmı görülüyor. Görsel daha önceki sızıntılar ile hemen hemen aynı. Önceki N1 modeli gibi dönebilir bir kamera modülü taşıyan N3 çift LED flaş ile kamerayı destekliyor. Kameranın 16MP çözünürlüğe sahip olacağı belirtiliyor. 

Modelin dikkat çeken diğer bir özelliği ise kamera modülünün bir motor sayesinde otomatik olarak dönebilmesi olacak. Bu henüz doğrulanmış bir bilgi değil ancak kameranın kullanıcı tarafından döndürülmeye zorlanması ile veya bir tetikleyici vasıtasıyla kamera modülünün otomatik olarak döneceği ifade ediliyor. 

29 Ekim itibariyle Singapur'da tanıtılacak olan Oppo N3 modelinde 5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM gibi amiral gemi seviyesinde özellikler olacağı tahmin ediliyor.  

http://thenextweb.com/gadgets/2014/10/13/oppo-teases-upcoming-n3-smartphone-rotating-camera/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
***Leopard*** 5 yıl
Turkiye ye gelmedikten sonra neye yarar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
Bir asya ülkesi kadar değeri yok bu ülkenin.

3.dünya ülkesinde ne işleri var

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 5 yıl
göstereceğine verseydi keşke.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ironman 5 yıl
Aynı özellikleri koruyarak birde 5 " ekran da çıkarırsa çok
daha fazla kişiye hitap eder..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lordbahes2 5 yıl
n1'in gözümdeki tek eksisi 6inçlik ekranıydı 5.5 inç gayet mantıklı olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
Oppo 5.5 amiral modelin haricinde,rakipleri gibi mini versiyonlarını da çıkarmalı.Bu sayede aynı kamera yapısında,fakat özellikleri ve ebatları küçük telefon ile daha geniş kitleye hitap edebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 5 yıl
TR gelmedikten sonra anlamı yok bakıp geciyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Üfler 5 yıl
ohoo yeni nesil telefon geliyor ram e bak be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JessieJ 5 yıl
Icinde nohut olmayan nohutlu pilav neyse xenon flash olmayan kamera odakli telefonda ayni .... Xenon koyun artik bu tarz telefonlara.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 5 yıl JessieJ
JessieJ
Icinde nohut olmayan nohutlu pilav neyse xenon flash olmayan kamera odakli telefonda ayni .... Xenon koyun artik bu tarz telefonlara.

Karın doysun yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 5 yıl
Oldu güzel oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 5 yıl
Oppo N3 kendini gösterse de bizler Türkiyede asla göremiyeceğiz !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
313 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, oppo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları 14 Ekim 2014 5 yıl MSI GTX 970 Gaming Twin Frozr V & Nvidia Maxwell 2.0 Video İnceleme 5 yıl Mobilite: Samsung Galaxy Alpha, Sony Xperia Z3v, Tesla Model S P85D ve dahası... 5 yıl Toshiba TransferJet Yüksek Hızlı Kablosuz Veri Aktarımı Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim