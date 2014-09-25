Oppo N3 modeli lityum-alüminyum karışımı bir kasaya sahip olacak





Çin'in önemli akıllı telefon üreticilerinden Oppo'nun dönebilir kamera modüllü akıllı telefon serisi N için yeni üye hazırlıkları devam ederken, belirli aralıklarla sosyal paylaşım sitelerinden de ipuçları veriliyor.





Benzersiz bir soğutma sistemine sahip olması beklenen Oppo N3 modelinin çok hafif bir kasa yapısı ile geleceği de doğrulandı. Firma yaptığı açıklamada kasanın lityum-alüminyum malzemeden imal edileceğini dile getirdi.





Oppo bir süredir periyodik tablodan işaretler ve uçan balonların taşıdığı bir kasa görseliyle yeni alaşıma göndermeler yapmaktaydı. Lityum standart formunda dünyanın en hafif ve en az yoğun metali olarak kabul ediliyor. Ancak kasanın tamamen lityumdan imal edilmesi mümkün olmadığı için alüminyum materyali ile karıştırılacak.





Metal kasalar bilindiği gibi akıllı telefonlara biraz daha ağır bir yapı kazandırıyor. Oppo bu dezavantajı aştığı takdirde akıllı telefon pazarında da önemli bir dönemin kapısını açmış olacak. Bu adımın diğer üreticiler için de örnek teşkil edeceğine kuşku yok.

http://www.androidheadlines.com/2014/09/oppos-n3-built-lithium-lightest-metals.html