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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo N3 modeli lityum-alüminyum karışımı bir kasaya sahip olacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo N3 modeli lityum-alüminyum karışımı bir kasaya sahip olacak

Çin'in önemli akıllı telefon üreticilerinden Oppo'nun dönebilir kamera modüllü akıllı telefon serisi N için yeni üye hazırlıkları devam ederken, belirli aralıklarla sosyal paylaşım sitelerinden de ipuçları veriliyor. 

Benzersiz bir soğutma sistemine sahip olması beklenen Oppo N3 modelinin çok hafif bir kasa yapısı ile geleceği de doğrulandı. Firma yaptığı açıklamada kasanın lityum-alüminyum malzemeden imal edileceğini dile getirdi. 

Oppo bir süredir periyodik tablodan işaretler ve uçan balonların taşıdığı bir kasa görseliyle yeni alaşıma göndermeler yapmaktaydı. Lityum standart formunda dünyanın en hafif ve en az yoğun metali olarak kabul ediliyor. Ancak kasanın tamamen lityumdan imal edilmesi mümkün olmadığı için alüminyum materyali ile karıştırılacak. 

Metal kasalar bilindiği gibi akıllı telefonlara biraz daha ağır bir yapı kazandırıyor. Oppo bu dezavantajı aştığı takdirde akıllı telefon pazarında da önemli bir dönemin kapısını açmış olacak. Bu adımın diğer üreticiler için de örnek teşkil edeceğine kuşku yok.  

http://www.androidheadlines.com/2014/09/oppos-n3-built-lithium-lightest-metals.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CRoSSBoNeSS 5 yıl
-this is not cell phone
boommm!!
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SteveMeade 5 yıl
Umarım Türkiye'ye gelir
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Leon 5 yıl
Umarım çok ince olmaz.
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1BilimAdamı 5 yıl
Ooo aliminyum kadro'yla geliyormuş. :O
edit:görseller breking bad'i hatırlattı,telefon patlamasın
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Elefue 5 yıl
Bende yeni bir pil teknolojisi mi geliştirdiler dedim
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Krone 5 yıl
Lityum alaşım nasıl olacak çok merak ettim. Adamlar kopyalamıyor, inovatif düşünüyor.
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V4LKyR 5 yıl
Saf lityum çok aktif bir metaldir, havayla temas ettiğinde bile yanar. Acaba kullanılan alüminyum-lityum alaşımının oranları ne olacak?
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MrKemal17 5 yıl
Görselde Breaking Bad'den esinlenmişler.
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TechnoKolik199 5 yıl
Çok ince yapacağız diyorlar sonra iPhone 6 gibi yamuluyor
Edit:iPod kullanıcısıyım ve yeni nesile geçeceğim 21 Ekimde çıkarsa
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giogo 5 yıl
Oppo taklit eden değil farklı şeyler düşünen ve yapan güzel bir firma bence.Türkiyede satışa çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum
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