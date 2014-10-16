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Oppo N3 otomatik dönen bir kamera modülüne sahip olacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo N3 otomatik dönen bir kamera modülüne sahip olacak

Kısa bir süre önce Oppo'nun ay sonunda tanıtacağı kamera odaklı N3 modelinde otomatik dönen bir kamera modülü olabileceği gündeme gelmişti. Dikkatleri çeken bu sızıntının ardından firma da bu iddiayı doğruladı. 

Uçaklarda kullanılan alüminyum-lityum alaşımına gövdesinde yer vererek bir ilke imza atan Oppo N3, otomatik dönen kamera modülü ile de bir ilke imza atacak gibi görünüyor. 

Oppo N3'ün 13MP/16MP çözünürlüğündeki ana kamerası normal pozisyonda arka kısımda duruyor. Ancak özçekim yapmak istediğinizde ilgili butona tıklayarak kameranın otomatik olarak ön tarafa dönmesini sağlıyorsunuz. Oppo bu sisteme Akıllı Dönebilen Kamera adını vermiş. Bu noktada kameranın yüzü algılayarak açısını da buna göre ayarladığını belirtenler mevcut. 

5.9 inçlik Full HD ekranı koruyacağı belirtilen modelde Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, paslanmaz çelik gövde seçeneği, 32GB/64GB depolama kapasitesi gibi özelliklerin olacağı tahmin ediliyor. Model 29 Ekim'de Singapur'da tanıtılacak.  

http://www.phonearena.com/news/Oppo-shows-the-rotatable-camera-of-the-N3-on-video-it-swivels-thanks-to-a-built-in-motor_id61739 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mesut4768 4 yıl
keşke gelsede alsak n3 modeli harika samsung falan sıktı artık huawei mate 7 yi denicem bu sefer
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selmand 4 yıl mesut4768
mesut4768
keşke gelsede alsak n3 modeli harika samsung falan sıktı artık huawei mate 7 yi denicem bu sefer

Ascend g7 dene biz memnunuz
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alpilim 5 yıl
Tasarım gayet güzel. Hoş olmuş.
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Deníz 5 yıl
Tam selfieciler için
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Hackyiyenhackyer 5 yıl
Eski bir yöntem çabuk bozulur.Önermem bunun yerine hem arkada hem önde flaş olmalı.
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Üfler 5 yıl
iyii
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lordbahes2 5 yıl
"Akıllı Dönebilen Kamera" adamlar yaratıcı beyler
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depeche35 5 yıl
Allah aşkına şu Oppo için biri de desin ki yılbaşına kadar türkiyede satışa çıkacak desin. Aylardır , hatta yıllardır sadece okur dururuz...
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mesut4768 5 yıl depeche35
aynen öyle ama öyle yada böyle ülkemize gelecek bu sene olmazsa ileriki senelerde doğruya doğru tasarım ve ekran boyutu ve renkleri harika
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Gece772 5 yıl
Hareket algılayıcı kamera yapmasınlar da
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doctor_bey 5 yıl
805'e Full HD ekranla gelirse efsane olur,bekliyoruz merakla...
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SteveMeade 5 yıl
Full HD ve 805 yongaseti
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