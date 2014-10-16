Oppo N3 otomatik dönen bir kamera modülüne sahip olacak





Kısa bir süre önce Oppo'nun ay sonunda tanıtacağı kamera odaklı N3 modelinde otomatik dönen bir kamera modülü olabileceği gündeme gelmişti. Dikkatleri çeken bu sızıntının ardından firma da bu iddiayı doğruladı.





Uçaklarda kullanılan alüminyum-lityum alaşımına gövdesinde yer vererek bir ilke imza atan Oppo N3, otomatik dönen kamera modülü ile de bir ilke imza atacak gibi görünüyor.





Oppo N3'ün 13MP/16MP çözünürlüğündeki ana kamerası normal pozisyonda arka kısımda duruyor. Ancak özçekim yapmak istediğinizde ilgili butona tıklayarak kameranın otomatik olarak ön tarafa dönmesini sağlıyorsunuz. Oppo bu sisteme Akıllı Dönebilen Kamera adını vermiş. Bu noktada kameranın yüzü algılayarak açısını da buna göre ayarladığını belirtenler mevcut.





5.9 inçlik Full HD ekranı koruyacağı belirtilen modelde Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, paslanmaz çelik gövde seçeneği, 32GB/64GB depolama kapasitesi gibi özelliklerin olacağı tahmin ediliyor. Model 29 Ekim'de Singapur'da tanıtılacak.

http://www.phonearena.com/news/Oppo-shows-the-rotatable-camera-of-the-N3-on-video-it-swivels-thanks-to-a-built-in-motor_id61739