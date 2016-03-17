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Oppo R9 ve R9 Plus artık resmi

Oppo'nun merakla beklenen yeni modelleri R9 ve R9 Plus resmiyete kavuştu. Metal gövdesi ve ince çerçeveleriyle dikkat çeken telefonlara ait detaylar haberimizde....
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,4b
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22
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Oppo R9 ve R9 Plus artık resmi
 
Oppo'nun bir süredir iddialarıyla haberlerimize konu olan telefonları R9 ve R9 Plus nihayet bugün resmiyete kavuştu. Aynı tasarım anlayışıyla geliştirilen telefonlar boyut ve donanımları ile birbirinden ayrılıyor.

Oppo R9 

İlk olarak Oppo R9'dan başlamak gerekirse iki model arasında daha ufak olan seçenek olan telefonda 5.5 inç boyutlu Full HD AMOLED ekran yer alıyor. Gücünü MediaTek'in 8 çekirdekli Helio P10 çipsetinden alan telefonun 4 Cortex-A53 çekirdeği 2.0GHz frekansta çalışıyorken diğer 4 Cortex-A53 çekirdekleri ise 1.0GHz'de çalışıyor. 4GB RAM'in yer aldığı telefonun dahili hafızası 64GB boyutunda ve cihaz microSD kart yuvası ile 128GB'a kadar microSD kartları destekliyor.
Oppo R9 ve R9 Plus artık resmi
Telefonun kamera tarafında ilginç bir işe imza atan Oppo modelin ön yüzünde arka yüzündekinden daha yüksek çözünürlüklü bir kameraya yer vermiş. Oppo R9'ın ön yüzünde 16MP çözünürlükte f/2.0 diyafram açıklığına sahip 78.1 derece görüş açılı bir kamera yer alıyorken arka yüzünde ise 13MP çözünürlüğe sahip f/2.2 diyafram açıklıklı 5 element lensten oluşan 80.6 derece görüş açılı bir kamera bulunuyor.
Güç tarafında 2850mAh kapasite bir bataryanın tercih edildiği R9, 1.66mm çerçeve kalınlığı, %77.7 ekran kasa oranı ve 151.8 x 74.3 x 6.6mm ölçüleri ile de ince bir yapıda.

Oppo R9 Plus 

Firmanın bugün tanıttığı ikinci modele gelecek olursak Oppo R9 Plus 6 inçlik Full HD AMOLED ekranıyla diğer modele göre daha büyük bir yapıya sahip. Kalbinde Qualcomm'un Snapdragon 652 çipsetinin bulunduğu cihazın 4 Cortex-A72 çekirdeği 1.8GHz frekansta çalışırken 4 Cortex-A53 çekirdeği ise 1.2GHz frekansta çalışıyor. RAM'in yine 4GB olduğu modelde 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği mevcut. Bunlara ekstra olarak diğer modeldeki gibi hibrit microSD/ikinci SIM kart slotu bu modelde de yer alıyor.
Oppo R9 Plus'ın kamera tarafına değinirsek R9'da gördüğümüz ön yüz kamerasının aynısının kullanıldığı telefonun arka yüzünde ise daha gelişkin bir kamera mevcut. Sony üretimi 16MP'lik IMX298 sensörünün yer aldığı telefonun kamerası 6 element lense yapısına ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Diğer modele göre daha güçlü bir çipset barındıran R9 Plus bu sayede 4K video kaydı yapabiliyor.
185 gram ağırlığa, 163.1 x 80.78 x 7.4mm ölçülere sahip bu telefonda ise 4120mAh kapasitede bir batarya yer alıyor.
Android 5.1 işletim sistemi üzerine ColorOS 3.0 arayüzü ile gelen telefonlar parmak izi okuyucu, LTE desteği ve VOOC Flash Charge gibi ortak özelliklere sahip. R9'a kıyasla R9 Plus modelinde Wi-Fi 802.11ac desteği yer alıyorken Bluetooth 4.0'ı destekleyen R9'a nazaran R9 Plus modeli Bluetooth 4.1'e de destek sağlıyor. 
Oppo tarafından şu anda Çin'de ön siparişe açılan ve 24 Mart'ta dağıtılmaya başlanacak R9 $430 fiyat etiketine sahip, 12 Nisan'da piyasada yerini alacak R9 Plus'ın 64GB versiyonu ise $510 fiyatla satışa sürülecek. Modellerin global pazarda satışa sunulmasıyla ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmış değil.

http://www.oppo.com/cn/product/p/r9/ Yorum Yaz
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Iphone 6, Iphone 6 'ya bu kadar benzemiyor
1 Yanıt Yanıtla +19
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GreyParrot 3 yıl Aslanhan.
Aslanhan.

Iphone 6, Iphone 6 'ya bu kadar benzemiyor


durumu ifade edecek bir cümle kurmaya çalışıyorken bu yorumu gördüm sonra bastım artıya uğraşamadım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Aslanhan.Iphone 6, Iphone 6 'ya bu kadar benzemiyordurumu ifade edecek bir cümle kurmaya çalışıyorken bu yo...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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wickersan 3 yıl
arkada kamera var demek ki ayfondan görmüş, onde ekran var demek ki ayfondan görmüş, yanda tuşları var demek ki ayfondan görmüş, köşesi pahlanmış var demek ki ayfondan görmüş, işlemcisi rami bile varmış demek ki ayfondan görmüş, üstelik telefon olarak bile kullanılıyor aynı ayfon işte :-)
arkada kamera var demek ki ayfondan görmüş, onde ekran var demek ki ayfondan görmüş, yanda tuşları var demek ki ayfondan görmüş, köşesi pahlanmış var demek ki a...
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1 Avatar
hcmanx 3 yıl
Helio P10 lu cihazlara colorOS 3.0 potrlanabilecek bizi ilgilendiren haber bu aslında, nasıl olsa türkiye'ye gelmeyecek
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elk-elektronik8606 3 yıl
samsung bile taklit ediyor oppo etmesinmi
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inexo 3 yıl
çok orijinal bir tasarımı var
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kadirirdem 3 yıl
apple dava açsa gerçekten yeri bu ne ya bildigin iphone 6 olmuş sadece ekran kasa oranı daha iyi :))
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vjdrsjejv 3 yıl
Tasarım olarak iphone'a 5 basar ama OPPO çok pahalı yahu. Ayrıca Helio x10, p10 alınmaz çok güç tüketiyor.
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kımyasal 3 yıl
Hay tasarım anlayışınıza,her şey güzel ama hala ''Çinli çalmış'' algısını yok edemiyorsunuz.Belli zaten sadece Çin pazarında satışa sunulacak olması bazı şeyleri belli ediyor.
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emre1393 3 yıl
ekran kasa oranı iphonedan daha iyi ama
, kamera çıkıntısını bile aynen almışlar
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
buna "yok canim ne iphone'a benzemesi" diyen arkadaslar icin aramizda para toplayip gozluk alalim.
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Public_Enemy 3 yıl
çok güzel ayfon tasarlamışlar, tebrik ediyorum.
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alemburda34 3 yıl
Bunlari gorunce Vestel ve Casper gene iyi telefon cikartiyor diyorum. Telefonun bi elmasi eksik
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