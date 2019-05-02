Oppo Reno 5G, Avrupa pazarına giriş yapan ilk 5G'li akıllı telefon modeli oldu

Oppo’nun Başkan Yardımcısı Shen Yiren, kişisel Weibo hesabı üzerinden şirketin yakın zamanda piyasaya sürmüş olduğu Oppo Reno'nun 5G'li varyantının Avrupa pazarına giriş yapan ilk 5G destekli akıllı telefon modeli olduğunu duyurdu.

Swisscom'un ilk 5G ticari ortaklarından olan Oppo, İsviçre'de Oppo Reno 5G'yi piyasaya sürdü. Böylelikle Oppo, resmi olarak Avrupa pazarında 5G'li akıllı telefon piyasaya süren ilk şirket olmayı başardı.

Oppo Reno 5G, 900 dolar bandında bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkıyor. Bu meblağ Reno ailesinin diğer modelleri ile kıyaslandığında bir miktar pahalı olsa da diğer markaların 5G'li modelleri ile kıyaslandığında oldukça makul.

Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; Oppo Reno, iki farklı varyantla geliyor. Bunlardan biri standart Reno, diğeri ise Reno 10x Zoom Edition. Standart model 6,4 inçlik OLED ekran, Snapdragon 710 yonga seti ve ana kamera ile geniş açılı sensör içeren ikili arka kamera kurulumuyla geliyor.

İkinci model ise 6,6 inçlik ekran, Snapdragon 855 yonga seti ve 10x optik zoom yapabilen kamera sensörü içeren üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor. Her iki modelde de 48 MP'lik ana kamera bulunuyor ve her iki model de NFC ile VOOC 3.0 hızlı şarjı destekliyor. Modelin 5G'li varyantı 10x Zoom Edition varyantı ile aynı teknik özelliklerle geliyor.

https://www.gizmochina.com/2019/05/02/oppo-reno-first-5g-smartphone-europe/