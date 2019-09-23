Oppo Reno Ace'in tasarımını gösteren tanıtım posteri yayınlandı

Amiral gemisi Oppo Reno Ace'in tanıtılmasına çok az bir süre kalırken Çinli şirket akıllı telefonun ön ve arka tasarımını gözler önüne seren yeni bir tanıtım posteri yayınladı.

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Cihazın ön tarafında damla çentikli bir ekran yer alıyor. Arka panelinin ise Oppo Reno2 serisi akıllı telefonlara çok benzediğini söyleyebiliriz. Orta kısmında dikey olarak konumlandırılmış dörtlü kamera sistemi var.

Lansman tarihi 10 Ekim

Oppo geçtiğimiz günlerde Reno Ace'in 90 Hz ekran ve Snapdragon 855 Plus yonga setine sahip olacağını onayladı. Ayrıca yeni duyurulan 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ile gelecek. Bu sayede 30 dakikadan daha az bir sürede tamamen şarj edilebilecek.

TENAA listesine göre Reno Ace, 2400 x 1080 piksel çözünürlükte 6.5 inçlik AMOLED ekran taşıyacak. Ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Amiral gemisi telefon 10 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

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