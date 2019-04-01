Oppo Reno’nun dört renk seçeneği resmi görselleriyle karşınızda

Oppo Reno modellerinin tanıtılmasına bir buçuk haftadan az bir süre kaldı. Oppo tarafından yeni başlatılan Reno serisi özellikle ilginç ön kamera tasarımlarıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bugün ise Oppo Reno’nun dört farklı renk seçeneğinin resmi görselleri ortaya çıktı.

Siyah, Yeşil, Pembe ve Mor

Geçtiğimiz hafta Oppo Başkan Yardımcısı Shen Yiren, akıllı telefonun siyah, yeşil, pembe ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile sunulacağını açıklamıştı. Hatta cihazların alt kısmına ait ufak bir görsel de paylaşıldı. Bugün ise JD.com e-ticaret sitesindeki, telefonu her yönüyle ortaya çıkaran görseller sayesinde bu renk seçenekleri daha net anlaşılabildi.

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Şu an için Oppo Reno serisinin Snapdragon 855’li, Snapdragon 710’lu ve Helio P70’li modellere sahip olduğu biliniyor. Sızıntılara göre 5G’li model ve Lamborghini Edition ile birlikte tanıtılacak akıllı telefon sayısı beşe yükselecek. En tepe modelde 10x optik zoom gibi ilgi çekici özelliklerin bulunacağı şimdiden öğrenildi. Görselleri paylaşılan modelin ise hangisi olduğu bilinmiyor.

Oppo Reno hakkında uzun zamandır sızıntılar geliyor. 10 Nisan’da gerçekleşecek etkinlik yaklaştıkça da bu sızıntılar hız kazanmaya başladı. Örneğin sızıntılardan en ilginci olan diyagonal açılan ön kamera mekanizmasını bu haberimizde inceleyebilirsiniz.

https://www.gizmochina.com/2019/04/01/oppo-reno-shows-off-all-its-colors-in-these-official-renders/