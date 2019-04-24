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Oppo Reno serisinin Avrupa fiyatları açıklandı

Oppo Reno'nun Avrupa lansmanı bugün İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleşti. Oppo Reno telefonların Avrupa'da ne zaman hangi fiyatla satılacağı öğrenilmiş oldu. Detaylar haberimizde.
3 hf.
3,4b
1
9
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Oppo Reno serisinin Avrupa fiyatları açıklandı
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10 Nisan tarihinde Çin'de düzenlenen etkinlikle birlikte resmiyet kazanan Oppo Reno modelleri bugün gerçekleşen etkinlikle birlikte Avrupa'ya ayak bastı. İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen etkinlikte yeni Oppo Reno telefonların Avrupa fiyatları ve çıkış tarihleri belli olmuş oldu.

10 Mayıs'ta geliyor

Başlangıç modeli olan Oppo Reno, 10 Mayıs tarihi itibariyle Avrupa raflarındaki yerini alacak. Etkinlikte Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde 499 Euro fiyat etiketiyle satışa başlanacağı açıklanırken ülkemiz hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Amiral gemisi diyebileceğimiz Oppo Reno 10x Zoom modeli 799 Euro fiyat etiketiyle Haziran ayında kullanıcılara sunulacak. Son olarak İsviçre için özel olarak getirilecek olan Oppo Reno 5G ise 899 Euro fiyata sahip ve Mayıs ayında piyasada.
Oppo Reno serisinin Avrupa fiyatları açıklandı
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Oppo Reno 10x Hybrid Zoom Edition özellikleri

6.6 inç, Full HD+ AMOED ekran ile gelen Oppo Reno 10x Hybrid Zoom, çapraz açılan ön kamera mekanizması sayesinde tam anlamıyla çerçevesiz ekran deneyimi sunuyor. Ekran üzerinde parmak izi sensörü de mevcut. Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan cihaz, tercihinize göre 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama kapasitesi ile geliyor. 4065 mAh boyutunda VOOC hızlı şarj destekli bataryasını belirtip temel özelliklerini geride bırakırsak, Oppo Reno 10x Hybrid Zoom adından da anlayabileceğiniz üzere gerçek iddiasını kamera tarafında ortaya çıkarıyor.
Oppo Reno serisinin Avrupa fiyatları açıklandı
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Üçlü arka kamera paketi ile gelen telefonun ana sensörü 48 MP Sony IMX586. Bu ana kameraya geniş açı çekimler için 8 MP sensör eşlik ediyor. Cihazın isminin de ilham kaynağı olan 13 MP sensör ise 10x hybrid zoom, 5x optik zoom yapma yeteneğine sahip. Son olarak ön taraftaki ilginç mekanizma içerisinde yer alan öz çekim kamarasının 16 MP çözünürlüğünde olduğunu belirtelim.
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Oppo Reno 5G'nin bu modelden tek farkı 5G desteği barındırması. Daha uygun fiyatlı Oppo Reno ise Snapdragon 710 yonga seti, 48 MP + 5 MP kamera paketi (10x optik zoom bu modelde bulunmuyor), 3765 mAh batarya ve 6.4 inç ekran gibi noktalarda farklılaşıyor. 

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TearsForFears 3 hf. en beğenilen
Bende oppo renoyu 400 euro olacak diye tr ye gelmesini bekliyordum. 500 euroysa 4 binden gelecek demektir. Cihaza ne koydunda fiyat bu kadar yüksek? Snapdragon 710, 48 mp kamera 150 euroluk çinli telefonlarında da var. Motorize ön kamera ve ekranda parmak izi okuyucu koyunca fiyat 500 euroya mı çıkıyor? Samsung’un A80 kazığıyla Oppo’nun Reno kazığı yarışır. Samsung 650 euro istiyor ama snapdragon 730 koymuş ve daha iyi dönen kamera sistemi var. Hangisinden kazık yemek isteyen varsa ondan alır artık

Ne Avrupa da ne de ülkemizde bu fiyatlarla satamaz. Üstelik oppo nun bildiğim kadarıyla güncelleme hızıda yavaş. Rx17 lere daha android 9 vermemiş.
Bende oppo renoyu 400 euro olacak diye tr ye gelmesini bekliyordum. 500 euroysa 4 binden gelecek demektir. Cihaza ne koydunda fiyat bu kadar yüksek? Snapdragon...
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kralkarga 3 hf.
Fiyati yüzünden ölü doğan bir telefon daha.ARE
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zdhakan 3 hf.
Üstteki barı yok etmek için kamerayı bile gizli açılıp kapanabilen yapıda yaptıkları halde alt tarafta bar olmak zorunda mı anlamadım ki.
Bütün markalar ufak da olsa illaki bir alt bar bırakıyo. Bu apple ın iphone x daki barsız yapının patentini alması mıdır öyle bir söylenti var eğer öyleyse ne saçma bir patenttir bu, nasıl başkasının bunu kaldırmasını engellersin apple anlayamıyorum bu mantığı.
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dodofran 3 hf.
kardeş reno demişsin ama bu bildiğin mercedes.
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mabovski 3 hf.
O fiyata reno alırım dört teker olur en azından.
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Subat 3 hf.
10.000 TL yapar oppo bunu Türkiye de :))
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MS4343 3 hf.
Bu daha çok, Obbov! Reno olmuş
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TearsForFears 3 hf. en beğenilen
Bende oppo renoyu 400 euro olacak diye tr ye gelmesini bekliyordum. 500 euroysa 4 binden gelecek demektir. Cihaza ne koydunda fiyat bu kadar yüksek? Snapdragon 710, 48 mp kamera 150 euroluk çinli telefonlarında da var. Motorize ön kamera ve ekranda parmak izi okuyucu koyunca fiyat 500 euroya mı çıkıyor? Samsung’un A80 kazığıyla Oppo’nun Reno kazığı yarışır. Samsung 650 euro istiyor ama snapdragon 730 koymuş ve daha iyi dönen kamera sistemi var. Hangisinden kazık yemek isteyen varsa ondan alır artık

Ne Avrupa da ne de ülkemizde bu fiyatlarla satamaz. Üstelik oppo nun bildiğim kadarıyla güncelleme hızıda yavaş. Rx17 lere daha android 9 vermemiş.
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esmerbuyucu 3 hf.
Oppo; "Türkiye=Cami"
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astegon 3 hf.
Oooo 7499 ile giriş bekliyorum
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