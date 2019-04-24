Oppo Reno serisinin Avrupa fiyatları açıklandı

10 Nisan tarihinde Çin'de düzenlenen etkinlikle birlikte resmiyet kazanan Oppo Reno modelleri bugün gerçekleşen etkinlikle birlikte Avrupa'ya ayak bastı. İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen etkinlikte yeni Oppo Reno telefonların Avrupa fiyatları ve çıkış tarihleri belli olmuş oldu.

10 Mayıs'ta geliyor

Başlangıç modeli olan Oppo Reno, 10 Mayıs tarihi itibariyle Avrupa raflarındaki yerini alacak. Etkinlikte Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde 499 Euro fiyat etiketiyle satışa başlanacağı açıklanırken ülkemiz hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Amiral gemisi diyebileceğimiz Oppo Reno 10x Zoom modeli 799 Euro fiyat etiketiyle Haziran ayında kullanıcılara sunulacak. Son olarak İsviçre için özel olarak getirilecek olan Oppo Reno 5G ise 899 Euro fiyata sahip ve Mayıs ayında piyasada.

Oppo Reno 10x Hybrid Zoom Edition özellikleri

6.6 inç, Full HD+ AMOED ekran ile gelen Oppo Reno 10x Hybrid Zoom, çapraz açılan ön kamera mekanizması sayesinde tam anlamıyla çerçevesiz ekran deneyimi sunuyor. Ekran üzerinde parmak izi sensörü de mevcut. Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan cihaz, tercihinize göre 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama kapasitesi ile geliyor. 4065 mAh boyutunda VOOC hızlı şarj destekli bataryasını belirtip temel özelliklerini geride bırakırsak, Oppo Reno 10x Hybrid Zoom adından da anlayabileceğiniz üzere gerçek iddiasını kamera tarafında ortaya çıkarıyor.

Üçlü arka kamera paketi ile gelen telefonun ana sensörü 48 MP Sony IMX586. Bu ana kameraya geniş açı çekimler için 8 MP sensör eşlik ediyor. Cihazın isminin de ilham kaynağı olan 13 MP sensör ise 10x hybrid zoom, 5x optik zoom yapma yeteneğine sahip. Son olarak ön taraftaki ilginç mekanizma içerisinde yer alan öz çekim kamarasının 16 MP çözünürlüğünde olduğunu belirtelim.

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi insanları çentikten daha da soğutacak bir tasarım geliştirdi"

Oppo Reno 5G'nin bu modelden tek farkı 5G desteği barındırması. Daha uygun fiyatlı Oppo Reno ise Snapdragon 710 yonga seti, 48 MP + 5 MP kamera paketi (10x optik zoom bu modelde bulunmuyor), 3765 mAh batarya ve 6.4 inç ekran gibi noktalarda farklılaşıyor.