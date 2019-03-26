Oppo Reno'nun dört renk seçeneği ile geleceği doğrulandı

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Oppo, 10 Nisan’da Çin'de yeni Reno akıllı telefon serisini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Resmi lansman öncesinde Reno'nun renk seçenekleri ortaya çıktı.
Oppo Başkan Yardımcısı Shen Yiren, akıllı telefonun yeşil, siyah, pembe ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile sunulacağını açıkladı. Deneyimli yönetici ayrıca Weibo hesabında farklı renk seçeneklerinin fotoğraflarını yayınladı.Ayrıca Bkz. "Huawei'nin kurucusunun kızı tam bir Apple düşkünü çıktı"
Daha önceki raporlar akıllı telefonun beş farklı versiyonunun olacağını ortaya koymuştu. Gelen haberlere bakılırsa Reno serisi kapsamında Snapdragon 710 ve Snapdragon 855'li varyantların yanı sıra 5G özellikli versiyon, Lamborghini Edition ve uygun fiyatlı bir model piyasaya sürülecek.
Çift kamera ve 4.064 mAh'lik pille gelecek
Bu arada akıllı telefonun Full HD+ çözünürlükte 6.4 inçlik bir ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca 48 megapiksel ve 5 megapiksel sensörlü çift arka kamera sistemi ile gelecek. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerası yer alacak.
Oppo Reno'nun VOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.064 mAh kapasiteli bir pil taşıyacağı söyleniyor. Cihaz en yeni ColorOS v6.0 yüklü şekilde gelecek ve Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth 5.0 gibi bağlantı özellikleri sunacak.
https://www.weibo.com/6561912289/HmzoozfuP Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir şeyin önemseniyor olması, bir markanın sattığı malın arkasında durması, müşterisinin kalbini kazanmaya çalışması önemlidir.
Bugün oppo, ülkemizde sattığı telefonlara sınırsız ekran koruyucu cam kaplama desteği sunuyor. Ben ise pahalı olduğundan iphoneX’im için aylardır ön cam koruyucu almaya eriniyorum.
Unutulmalı ki oppo, vivo ve oneplus aynı markalar, özellikle oneplıs ve oppo çok iyi gidiyorlar.
Piyasaya yeni giriyorlar, yeni modeller gelince şimdikiler indirime girecek, anneme, kardeşime, eşe dosta seramik mavisi ax7 aldıracağım.
Ax7 gibi harika renklere sahip koca ekranlı telefonlarda, enerji verimliliği yüksek işlemcileri i4000mah üzeri bataryalar ile harmanlıyor. Fm radyosunu da eksik etmiyor....
Demedi demeyin, 2020 de yeni kral Oppo??