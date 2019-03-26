Oppo Reno'nun dört renk seçeneği ile geleceği doğrulandı

Oppo, 10 Nisan’da Çin'de yeni Reno akıllı telefon serisini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Resmi lansman öncesinde Reno'nun renk seçenekleri ortaya çıktı.

Oppo Başkan Yardımcısı Shen Yiren, akıllı telefonun yeşil, siyah, pembe ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile sunulacağını açıkladı. Deneyimli yönetici ayrıca Weibo hesabında farklı renk seçeneklerinin fotoğraflarını yayınladı.

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Daha önceki raporlar akıllı telefonun beş farklı versiyonunun olacağını ortaya koymuştu. Gelen haberlere bakılırsa Reno serisi kapsamında Snapdragon 710 ve Snapdragon 855'li varyantların yanı sıra 5G özellikli versiyon, Lamborghini Edition ve uygun fiyatlı bir model piyasaya sürülecek.

Çift kamera ve 4.064 mAh'lik pille gelecek

Bu arada akıllı telefonun Full HD+ çözünürlükte 6.4 inçlik bir ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca 48 megapiksel ve 5 megapiksel sensörlü çift arka kamera sistemi ile gelecek. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerası yer alacak.

Oppo Reno'nun VOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.064 mAh kapasiteli bir pil taşıyacağı söyleniyor. Cihaz en yeni ColorOS v6.0 yüklü şekilde gelecek ve Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth 5.0 gibi bağlantı özellikleri sunacak.

https://www.weibo.com/6561912289/HmzoozfuP