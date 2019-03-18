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Oppo Reno yüzde 93.1'lik ekran-gövde oranı ile gelecek

Oppo önümüzdeki ay yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin Başkan Yardımcısı, Oppo Reno olarak adlandırılan cihazın son derece yüksek bir ekran-gövde oranına sahip olduğunu açıkladı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Oppo Reno'nun lansmanına üç hafta kaldı ancak akıllı telefonla ilgili söylentiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de Çinli şirket resmi lansman öncesinde cihazın özellikleri ile ilgili bazı bilgiler vermeye başladı. Oppo Başkan Yardımcısı Shen Yiren Brian, Weibo gönderisi ile Reno'nun yüzde 93.1 gibi son derece etkileyici bir ekran-gövde oranı ile geleceğini söyledi.
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Deneyimli yöneticinin bu açıklaması son derece ince çerçevelere sahip, tam ekranlı bir akıllı telefonun yolda olduğu anlamına geliyor. Brian ayrıca Oppo Reno'nun ön ve arka panelinde herhangi bir delik olmayacağından bahsetti. Bu konuda detay vermediği için tam olarak ne demek istediği pek anlaşılmadı.

Çentikli ekranla gelebilir

Önceki sızıntıların hiçbiri telefonu önden göstermediği için nasıl bir ekrana sahip olacağını bilemiyoruz. Ancak hiçbir delik olmaması demek ön kamera deliği içermeyeceği anlamına gelebilir. Eğer bu kastediliyorsa demek ki telefonda çentikli ekran göreceğiz.
Son raporlara göre Oppo Reno'nun Lamborghini ve 5G de dahil olmak üzere çeşitli varyantları olacak. Oppo Find X Lamborghini Edition gibi bir versiyonu piyasaya sürülebilir. Akıllı telefonun resmi lansmanı 10 Nisan tarihinde yapılacak.

https://www.weibo.com/6561912289/Hla5Zyykc Yorum Yaz
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dodofran 2 ay en beğenilen
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TsG 2 ay
Büyük ihtimal one plus'daki gibi motorlu ön kamera olacak.
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dodofran 2 ay en beğenilen
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intel7mix 2 ay
Arka tasarımı güzelmiş. Kamera tasarımınıda beğendim.
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