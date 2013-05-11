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Oppo, Snapdragon 800 işlemcili yeni bir Find modeli hazırlıyor olabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo, Snapdragon 800 işlemcili yeni bir Find modeli hazırlıyor olabilir

Find 5 adlı modeliyle geçen yıl gündemde kalmayı başaran Çinli Oppo, iddialara göre yine ses getirecek bir modelin hazırlıkları içerisinde.

Kaynaklar Oppo'nun yeni bir Find modeli üzerinde çalıştığını belirtiyor. Oppo yeni modelinde Qualcomm'un en iyi çözümü olan Snapdragon 800'e yer verecek. Qualcomm'un Snapdragon 800 için hacimli üretime geçmeye hazırlandığı haberleri geldiği için yeni Find modeli ile ilgili iddiaların gerçek dışı olmadığı belirtiliyor.

Oppo'nun cihazdaki silahı yalnızca işlemci değil. Firmanın ön tarafta 8MP çözünürlükte bir kameraya yer verileceği iddia ediliyor ki bugüne kadar ön kameralarda en fazla 5MP çözünürlüğe rastlıyorduk. 

Bunun haricinde Oppo'nun şimdiki amiral gemisinden çok farklı bir model hazırlamadığı belirtiliyor. 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, NFC, 13MP çözünürlükte Sony Exmor sensör yeni amiral gemisinde olacağı söylenen özellikler.

Oppo'nun yeni Find modelini Eylül ayında satışa sunacağı belirtiliyor. Fiyat konusu da ise henüz elde edilmiş bir bilgi yok.

http://m.androidauthority.com/oppo-find-snapdragon-800-206792/ Yorum Yaz
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kızgınjapon 6 yıl en beğenilen
forever samsung - basın :D beni artık yeni mobil cihazlar o kadarda etkilemiyor çünkü bir çığır açamıyorlar ilk asphalt 5 çıktığında heyecanlanmıştım artık öyle bir uygulama çıkmıyo çığır açacak donanım olarak maşallah hep yükselişteler ama uygulama oyun bakımından yavaş ilerliyorlar seneye 2014 sonlarına doğru 4gb ram telefonlar görecez belkide başlarında ama hala pc kalitesini yakalayamadık gameloft oyunları taklit evet güzel ama taklit malasef örnek:nova serisi halo ve crysisden çalıntı modern combat ise call of duty serisinden çalıntı bir oyun .D
forever samsung - basın :D beni artık yeni mobil cihazlar o kadarda etkilemiyor çünkü bir çığır açamıyorlar ilk asphalt 5 çıktığında heyecanlanmıştım artık öyle...
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crossfitter 6 yıl
avea turkcell vodafone kardeşler saçma sapan telefonlara marka basıp satacaklarına, şunun gibi canavarlar getirsinler artık. oppo kendi gelse iş yapmaz bence çünkü garanti olsun bilgisiz tüketici olsun satış yapmaları zor olur ancak şu salak operatörlerimiz satsa hem biz hem onlar kazanır.
avea turkcell vodafone kardeşler saçma sapan telefonlara marka basıp satacaklarına, şunun gibi canavarlar getirsinler artık. oppo kendi gelse iş yapmaz bence çü...
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poweredbygkn 6 yıl
Find 5 kullanıcıyım ses, ekran görüntüsü ve kasa kalitesi olarak üstüne tanıdığım bir telefon yok,
oppo firması aşırı derecede kullanıcı odaklı bir firma, resmi blog sayfasında kullanıcılar yorumlarını belirttiklerinde negatif yazılım sorunları için ilk elden müdahale edilip sorun çözülüyor. Şuan için en büyük eksisi xperia z ile aynı kamerayı kullanmasına rağmen ondan daha düşük kalitede çekiyor olması .. sıralama yapmak isteseniz çekim kalitesinde ilk 3 e girer o ayrı...TrMhMt nin dediği gibi yazılımını çin için çıkan versiyonla kullanırsanız gerçekten verimsiz ama amerika için çıkan yazılımı yüklerseniz gayet başarılı.
Ekran netliği ve renkleri 5inç bir telefon için çok iyi ve xperia z iphone 5 dahil bu kalitede değil. Kasa olarak samsung s4 ü görmedim , ama onun haricinde samsung,htc yada diğerlerine göre telefonu elinize aldığınızda kalite hissi veriyor (iphone gibi). Ses htc dr.dre versiyonlarından dahi iyi. pil ile ilgili zaten sıkıntı yok , hafıza kartı olatı takılamamsı benm için sıkıntı değil ama bir sürü oyun yüklemek isteyen arkadaşlar için sıkıntı olabilir.
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mamilan 6 yıl
Türkiye'ye sadece adı gelebilicek bi telefonu tanıtmak ne kadar doğru :D
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cepni27 6 yıl
takdir etmek gerekiyor.amerikaın avrupanın fason üretiminden elde ettikleri bilgi ve tecrübeyle kendi ürünlerini artık gerçek rayon ürünü haline getirmeye çalışıyor.
Ya bizim fasoncular ne yaptı. Hala tofaş.Adam yerli araba denildiğinde alınan cevap bunu yapmaya gücümüz yok ve gereksiz diyor.israil bile kendi aracını üretmeye başladı.
Hala işçileri köle ,devleti soyulacak kasa gören işadamları varken biz fakir afrika ve arappiyasasından çıkamayız yakında oradanda atılırız.
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kımyasal 6 yıl
Bir yerden başlamak gerek.Oppo ilk önce ince modelleri ile adını duyurdu,şimdide kaliteli ve iyi bir tasarıma sahip kasa + iyi donanımlı bir model piyasaya sunuyor.Oppo büyüdükçe,mali olarak iyi satışlar elde ettikçe daha çok ar-ge yapıp pazardaki alt rakiplerinden sıyrılıp üst oyuncuların yanına çıkacaktır.sektörde daga çok rekabetin olması şirketlerin planlarını askıya alıp daha geç teknoloji ve yenilik sunmasını engeller.en basit örnek amd-invidia-intel örneği.ne kadar az oyuncu varsa,şirketler yeni teknolojilerini seneler içerisine yayarak daha çok satış,daha az yenilik stratejisini uyguluyor.sadece Oppo değil Xaomi,Huawei gibi oyuncularıda görmek isterim.
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Psydia 6 yıl
Su telefonun tasarimina hastayim ya.
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Biyturs_OnSr 6 yıl
kızgınjapon
forever samsung - basın :D beni artık yeni mobil cihazlar o kadarda etkilemiyor çünkü bir çığır açamıyorlar ilk asphalt 5 çıktığında heyecanlanmıştım artık öyle bir uygulama çıkmıyo çığır açacak donanım olarak maşallah hep yükselişteler ama uygulama oyun bakımından yavaş ilerliyorlar seneye 2014 sonlarına doğru 4gb ram telefonlar görecez belkide başlarında ama hala pc kalitesini yakalayamadık gameloft oyunları taklit evet güzel ama taklit malasef örnek:nova serisi halo ve crysisden çalıntı modern combat ise call of duty serisinden çalıntı bir oyun .D

Dostum oyunların çalıntı olması önemli değil, oyunlar zevk veremedikten sonra. Ben şahsen Gameloft'un oyunlarından zevk alamıyorum, Asphalt 7 hariç. Mesela Spider-Man, Batman, bunlar grafik bakımından çok güzel oyunlar ancak bana fazla zevk veremiyor, bari fiyatlarda biraz indirime gitsinler.
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TrMhMt 6 yıl
Yavf bu oppo'yu cok buyutmeyin arkadaslar. Yasadigim ulkede satiliyor hatta 3 ay oppo finder gemini plus modelini kullandim tamamen tras. O kadar guzel olsa ne olur yazilim sifir ise. Bildigin cin mali bu find 5 modeli ile ilgilendim bir muddet ama 32gb dahili hafiza var en yuksek ve sd kart takilmiyor. Ikibin kusur mah bataryasi var bi bu yonden guzel ama gerisi tras.

O nedenle fazla uzulmeyin neden ulkemize gelmiyor diye. Bu sekil tras makinalar gelmesede olur yazik vatandasimin parasi cebinde kalsin daha iyi telefon ureticileri var onlarin modelleri var ha bireaz pahali ama cin mali bes para etmez telefondan iyidir. Bu arada kullandigim oppoyu attim bir kenara yeni nesil islemcili gpu'lu 5-6" arasi telefon bekliyorum bunuda ekleyim.
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talerk 6 yıl
yılın 3. çeyreğinde birçok firma s800 li cihaz çıkaracak önemli olan kamera ses tasarım pil ve en önemlisi yazılım konusunda farklılık oluşturmaktır
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kızgınjapon 6 yıl en beğenilen
forever samsung - basın :D beni artık yeni mobil cihazlar o kadarda etkilemiyor çünkü bir çığır açamıyorlar ilk asphalt 5 çıktığında heyecanlanmıştım artık öyle bir uygulama çıkmıyo çığır açacak donanım olarak maşallah hep yükselişteler ama uygulama oyun bakımından yavaş ilerliyorlar seneye 2014 sonlarına doğru 4gb ram telefonlar görecez belkide başlarında ama hala pc kalitesini yakalayamadık gameloft oyunları taklit evet güzel ama taklit malasef örnek:nova serisi halo ve crysisden çalıntı modern combat ise call of duty serisinden çalıntı bir oyun .D
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Steve Jobs 6 yıl
Oppo son donemde cok gelisti, oyleki modelleri hakkinda iddia atilmaya baslandi. Umarim dunya pazarina acilirlar. Insallah bizim ulkemizde de boyle firmalar olur.
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General. 6 yıl
Eylüle kadar bütün firmalar S800 lü cihaz çıkaracak zaten önemli olan 1 ay içinde böyle bir cihaz piyasaya sürerek fark yaratmak hiçbir değeri yok şimdilik
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