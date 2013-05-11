Oppo, Snapdragon 800 işlemcili yeni bir Find modeli hazırlıyor olabilir

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Find 5 adlı modeliyle geçen yıl gündemde kalmayı başaran Çinli Oppo, iddialara göre yine ses getirecek bir modelin hazırlıkları içerisinde.
Kaynaklar Oppo'nun yeni bir Find modeli üzerinde çalıştığını belirtiyor. Oppo yeni modelinde Qualcomm'un en iyi çözümü olan Snapdragon 800'e yer verecek. Qualcomm'un Snapdragon 800 için hacimli üretime geçmeye hazırlandığı haberleri geldiği için yeni Find modeli ile ilgili iddiaların gerçek dışı olmadığı belirtiliyor.
Oppo'nun cihazdaki silahı yalnızca işlemci değil. Firmanın ön tarafta 8MP çözünürlükte bir kameraya yer verileceği iddia ediliyor ki bugüne kadar ön kameralarda en fazla 5MP çözünürlüğe rastlıyorduk.
Bunun haricinde Oppo'nun şimdiki amiral gemisinden çok farklı bir model hazırlamadığı belirtiliyor. 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, NFC, 13MP çözünürlükte Sony Exmor sensör yeni amiral gemisinde olacağı söylenen özellikler.
Oppo'nun yeni Find modelini Eylül ayında satışa sunacağı belirtiliyor. Fiyat konusu da ise henüz elde edilmiş bir bilgi yok.
http://m.androidauthority.com/oppo-find-snapdragon-800-206792/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
oppo firması aşırı derecede kullanıcı odaklı bir firma, resmi blog sayfasında kullanıcılar yorumlarını belirttiklerinde negatif yazılım sorunları için ilk elden müdahale edilip sorun çözülüyor. Şuan için en büyük eksisi xperia z ile aynı kamerayı kullanmasına rağmen ondan daha düşük kalitede çekiyor olması .. sıralama yapmak isteseniz çekim kalitesinde ilk 3 e girer o ayrı...TrMhMt nin dediği gibi yazılımını çin için çıkan versiyonla kullanırsanız gerçekten verimsiz ama amerika için çıkan yazılımı yüklerseniz gayet başarılı.
Ekran netliği ve renkleri 5inç bir telefon için çok iyi ve xperia z iphone 5 dahil bu kalitede değil. Kasa olarak samsung s4 ü görmedim , ama onun haricinde samsung,htc yada diğerlerine göre telefonu elinize aldığınızda kalite hissi veriyor (iphone gibi). Ses htc dr.dre versiyonlarından dahi iyi. pil ile ilgili zaten sıkıntı yok , hafıza kartı olatı takılamamsı benm için sıkıntı değil ama bir sürü oyun yüklemek isteyen arkadaşlar için sıkıntı olabilir.
Ya bizim fasoncular ne yaptı. Hala tofaş.Adam yerli araba denildiğinde alınan cevap bunu yapmaya gücümüz yok ve gereksiz diyor.israil bile kendi aracını üretmeye başladı.
Hala işçileri köle ,devleti soyulacak kasa gören işadamları varken biz fakir afrika ve arappiyasasından çıkamayız yakında oradanda atılırız.
Dostum oyunların çalıntı olması önemli değil, oyunlar zevk veremedikten sonra. Ben şahsen Gameloft'un oyunlarından zevk alamıyorum, Asphalt 7 hariç. Mesela Spider-Man, Batman, bunlar grafik bakımından çok güzel oyunlar ancak bana fazla zevk veremiyor, bari fiyatlarda biraz indirime gitsinler.
O nedenle fazla uzulmeyin neden ulkemize gelmiyor diye. Bu sekil tras makinalar gelmesede olur yazik vatandasimin parasi cebinde kalsin daha iyi telefon ureticileri var onlarin modelleri var ha bireaz pahali ama cin mali bes para etmez telefondan iyidir. Bu arada kullandigim oppoyu attim bir kenara yeni nesil islemcili gpu'lu 5-6" arasi telefon bekliyorum bunuda ekleyim.
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