Oppo, Snapdragon 800 işlemcili yeni bir Find modeli hazırlıyor olabilir





Find 5 adlı modeliyle geçen yıl gündemde kalmayı başaran Çinli Oppo, iddialara göre yine ses getirecek bir modelin hazırlıkları içerisinde.





Kaynaklar Oppo'nun yeni bir Find modeli üzerinde çalıştığını belirtiyor. Oppo yeni modelinde Qualcomm'un en iyi çözümü olan Snapdragon 800'e yer verecek. Qualcomm'un Snapdragon 800 için hacimli üretime geçmeye hazırlandığı haberleri geldiği için yeni Find modeli ile ilgili iddiaların gerçek dışı olmadığı belirtiliyor.





Oppo'nun cihazdaki silahı yalnızca işlemci değil. Firmanın ön tarafta 8MP çözünürlükte bir kameraya yer verileceği iddia ediliyor ki bugüne kadar ön kameralarda en fazla 5MP çözünürlüğe rastlıyorduk.





Bunun haricinde Oppo'nun şimdiki amiral gemisinden çok farklı bir model hazırlamadığı belirtiliyor. 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, NFC, 13MP çözünürlükte Sony Exmor sensör yeni amiral gemisinde olacağı söylenen özellikler.





Oppo'nun yeni Find modelini Eylül ayında satışa sunacağı belirtiliyor. Fiyat konusu da ise henüz elde edilmiş bir bilgi yok.

http://m.androidauthority.com/oppo-find-snapdragon-800-206792/