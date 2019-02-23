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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo, Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş ilk 5G'li telefonunu duyurdu

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı 5G özellikli akıllı telefonunu Mobil Dünya Kongresi kapsamında sahneye çıkardı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Oppo, ilk 5G özellikli akıllı telefonunu Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi kapsamında oraya çıkardı. Cihaz şirketin Qualcomm Snapdragon 855 mobil platformundan güç alan ilk 5G özellikli telefonu olacak. Telefonun model numarası veya ne zaman çıkacağı açıklanmadı ancak sergilenen cihaz çentik dışında Find X ile aynı görünüyordu.
Ayrıca Bkz. "Intel, 5G modem yongalarının 2020'ye kadar telefonlarda yer almayacağını doğruladı"
Çinli teknoloji devi ayrıca 5G ürün ve hizmetler sunabilmek için Swisscom, Telstra, Optus ve Singtel gibi telekom operatörleri ile ortaklık kurduğunu belirterek Oppo 5G Landing Project'i duyurdu. Etkinlikte Oppo Başkan Yardımcısı Anyi Jiang, 5G özellikli ilk akıllı telefonlarını gösterip anten ve RF modüllerinin tasarımı da dahil olmak üzere birçok engeli aştıklarını iddia etti.

Qualcomm Başkanı da sahneye çıktı

Ardından Qualcomm Başkanı Cristiano Amon da sahneye çağrıldı ve Oppo'nun ilk 5G'li telefonunun Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ve Snapdragon X50 modem ile donatılacağını açıkladı. Deneyimli yönetici ayrıca Oppo'nun 5G uyumlu Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisi kullanan ilk akıllı telefona sahip olacağını duyurdu.
Amon yaptığı konuşmada "Oppo'yu 5G'de lider yapmak için her şeyi yapıyoruz ve bu işbirliğinin artacağını umuyoruz" dedi. Ne yazık ki etkinlikte akıllı telefonun çıkış tarihi, fiyatı veya teknik özellikleri açıklanmadı.

https://www.bgr.in/news/mwc-2019-oppo-innovation-event-february-23-first-5g-smartphone-10x-lossless-zoom-optical-zoom-in-display-fingerprint-sensor-find-z-find-x2-announcements/ Yorum Yaz
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