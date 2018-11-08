Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo VOOC hızlı şarj teknolojisi 100 milyon cihazda kullanılıyor

İlk kez Oppo Find 7 modeli ile kullanıma sunulan Oppo VOOC hızlı şarj teknolojisi bugün sektörün en iyilerinden birisi haline geldi. Toplamda 100 milyon cihazda VOOC teknolojisi kullanılıyor.
6 ay
6,9b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hızlı şarj teknolojileri konusunda yaptığı çalışmalarla sektörün en iyilerinden birisi haline gelen Oppo, hem kendi cihazlarında hem de lisanslama olarak diğer cihazlarda bu teknolojiyi sunuyor. Toplamda ise 100 milyon cihazlık bir ekosistem haline geldi.

Oppo VOOC büyüyor

Qualcomm’un Quick Charge ile başlattığı hızlı şarj trendine Oppo da Find 7 modeli ile katılmıştı. İlk kez Find 7 üzerinde kullanılan Oppo VOOC hızlı şarj teknolojisi gelişti ve güncellendi. Bugün 23 farklı Oppo telefonunda 3 farklı VOOC teknolojisi kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "ViewSonic yeni kavisli monitörlerini duyurdu"

Standart telefonlarda VOOC teknolojisine yer verilirken biraz daha düşük voltajlı ancak adaptörü de küçük olan mini VOOC belirli modellerde yer alıyor. 50W seviyesine kadar çıkan Super VOOC ise amiral gemilerinde ve Pikachu Powerbank modelinde yer alıyor. VOOC teknolojisi 3700mAh kapasiteli bataryayı 35 dakikada doldurabilirken 2 dakikalık şarj ile de 5 saatlik konuşma süresi sunabiliyor.

Oppo’nun 23 akıllı telefonu yanında kardeş firma OnePlus’ın Dash hızlı şarj teknolojisi de VOOC lisansı taşıyor. Bu bakımdan 100 milyon cihaz içerisine OnePlus modelleri de dahil ediliyor. Sektörde en hızlı şarj ise 55W ile Meizu mCharge teknolojisine ait.

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/08/oppo-vooc-fast-charging-100-million-devices/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Soickan 6 ay
Bakalım 1 dk da batarya uçmadan full şarjı ne zaman çıkaracaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kosipe 6 ay
Gelişmeler Çok güzel lakin neden bu tarz gelişmeler batarya sektöründe görülemiyor anlamıyorum. Yada illerleme kat ediliyorda piyasaya mı sunulmuyor ?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ymhaslaman 6 ay Kosipe
Daha fazla para... Aksesuar satışı...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hopeyoung 6 ay Kosipe
Fizik kuralları (Ya da Tanrı da diyebilirsin) izin vermiyor maalesef. Enerjiyi depolayabilecek, "güvenli" başka bir yol bulunmadıkça bu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KAZUYA MISHIMA 6 ay
s8 de varmı acaba pikachu kullanmak isterim:D
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 6 ay KAZUYA MISHIMA
Yok onda BALBAZAR var :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 6 ay KAZUYA MISHIMA
Paul Phonex :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6917 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oppo, oppo super vooc ve
4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Vine gelecek yıl geri dönüyor 6 ay İnsansız Kuleli Altay Tankı geliyor: Seri üretim süreci resmiyete döküldü 6 ay Yeni BMW 3 Serisi Touring modeli kameralara yakalandı 6 ay Linux on DeX beta programı başlıyor 6 ay Samsung Infinity Flex ekran özellikleri belli oldu 6 ay Çin'de artık "yürüyüş tanıma" teknolojisi ile kimlik tespiti yapılabiliyor 6 ay Hublot'un 25 bin dolarlık saati yalnızca Bitcoin ile alınabilecek 6 ay Breaking Bad filmi için hazırlıklara başlandı 6 ay Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretine 3 kat zam 6 ay Oyuncu odaklı Nubia Red Magic 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Acarnet web tasarım ve dijital pazarlama alanında Türkiye’de liderliğini koruyor 6 ay WiFi 6 destekli Netgear Nighthawk AX8 yönlendirici tanıtıldı 6 ay İşte Samsung'un yeni Android arayüzü | One UI 6 ay 8000TL fiyat etiketiyle Huawei Mate 20 Pro satışa sunuldu 6 ay Uçan taksi üreticisi Lilium, eski Audi ve Airbus yöneticilerini işe aldı 6 ay Çinli teknoloji devi Tencent, otonom araç ekibi kuruyor 6 ay RTX2080Ti ve GTX1080Ti'ı karşılaştırdık! "Asus ROG Strix RTX2080Ti incelemesi" 6 ay Monster'da Bu Hafta - Hitman Absolution 6 ay Fossil, Snapdragon 3100 yonga setine sahip akıllı saatini piyasaya sundu 6 ay Volkswagen Golf'ün yeni rakibi Skoda Scala iç mekanı ile karşımızda 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Oppo VOOC hızlı şarj teknolojisi 100 milyon cihazda kullanılıyor Sonraki Bitcoin dolandırıcılığıyla suçlanan Taylandlı üç vatandaş suçsuz bulundu 6 ay Android uygulama güncelleme şekli değişiyor 6 ay Milli muharip uçak için motor geliştirme çalışmalarında sözleşme imzalandı 6 ay Türk Telekom, AKK yerine kota ve ek paket uygulamasına gitti [Güncellendi] 6 ay Aston Martin'in ilk SUV'si 2019 sonunda gelecek 6 ay Sekizinci nesil Core i3 işlemcili Xiaomi Mi Notebook modelleri duyuruldu 6 ay F-35’ler SOM füzesi ile uçuşlara başladı 6 ay Xiaomi Black Shark Helo global pazara geliyor 6 ay Pikachu taşınabilir şarj aleti adı gibi hızlı 6 ay İstanbul Maratonu için özel App Store sayfaları hazır 6 ay Samsung resmen çentik tasarımına geçti 6 ay Android yerleşik olarak katlanabilir ekranlara destek verecek 6 ay Kullanıcı ara yüzünde yeni dönem: Samsung One 6 ay ViewSonic yeni kavisli monitörlerini duyurdu 6 ay Bixby asistanı geliştiricilere açıldı 6 ay Samsung sonunda katlanabilir telefonunu ortaya çıkardı 6 ay Kullanıcıların yarısı YouTube’u hayatlarında daha önce hiç yapmamış oldukları şeyleri öğrenmek için kullanıyorlar 6 ay Yargı: Qualcomm teknolojilerini rakiplerine de lisanslamak zorunda 6 ay RX 590, RX 580’in yerini almaya geliyor 6 ay Facebook Messenger'a gönderilen mesajları geri alma özelliği geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim