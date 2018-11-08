Oppo VOOC hızlı şarj teknolojisi 100 milyon cihazda kullanılıyor

Hızlı şarj teknolojileri konusunda yaptığı çalışmalarla sektörün en iyilerinden birisi haline gelen Oppo, hem kendi cihazlarında hem de lisanslama olarak diğer cihazlarda bu teknolojiyi sunuyor. Toplamda ise 100 milyon cihazlık bir ekosistem haline geldi.

Oppo VOOC büyüyor

Qualcomm’un Quick Charge ile başlattığı hızlı şarj trendine Oppo da Find 7 modeli ile katılmıştı. İlk kez Find 7 üzerinde kullanılan Oppo VOOC hızlı şarj teknolojisi gelişti ve güncellendi. Bugün 23 farklı Oppo telefonunda 3 farklı VOOC teknolojisi kullanılıyor.

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Standart telefonlarda VOOC teknolojisine yer verilirken biraz daha düşük voltajlı ancak adaptörü de küçük olan mini VOOC belirli modellerde yer alıyor. 50W seviyesine kadar çıkan Super VOOC ise amiral gemilerinde ve Pikachu Powerbank modelinde yer alıyor. VOOC teknolojisi 3700mAh kapasiteli bataryayı 35 dakikada doldurabilirken 2 dakikalık şarj ile de 5 saatlik konuşma süresi sunabiliyor.

Oppo’nun 23 akıllı telefonu yanında kardeş firma OnePlus’ın Dash hızlı şarj teknolojisi de VOOC lisansı taşıyor. Bu bakımdan 100 milyon cihaz içerisine OnePlus modelleri de dahil ediliyor. Sektörde en hızlı şarj ise 55W ile Meizu mCharge teknolojisine ait.