Oppo artık R serisi telefon çıkarmayacak

Oppo geçtiğimiz günlerde yeni Reno serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Şimdi ise şirketin kıdemli başkan yardımcısı Shen Yiren, Oppo'nun R serisi akıllı telefonlarını sonlandıracağını onayladı. Çinli teknoloji devi artık Reno ve Find serilerine odaklanacak.

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Oppo bu yılın başlarında bir sonraki R serisi akıllı telefonunu (mutemelen Oppo R19) çıkarmama kararı almıştı. Oppo Find X ise Çinli şirketin Find serisi kapsamında piyasaya sürdüğü en son telefon konumunda. Akıllı telefon sürgülü ön kamera mekanizması ile sektöre yeni bir soluk getirdi.

Bir sonraki telefon Find serisinden gelebillir

Kısa süre önce tanıtılan Oppo Reno ise heyecan verici 10x optik zoom özelliği ile öne çıktı. Yine aynı şekilde bu telefonda da çapraz şekilde açılan sıradışı bir ön kamera bulunuyor. Oppo artık R serisi telefon çıkarmayacağını doğruladığı için yakında bir sonraki Find serisi telefonla tanışabiliriz.

https://news.mydrivers.com/1/622/622683.htm