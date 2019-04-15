Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo artık R serisi telefon çıkarmayacak

Çinli teknoloji devi Oppo artık R serisi altında akıllı telefon çıkarmayacağını resmen onayladı. Şirket bundan böyle Oppo Reno ve Find serilerine odaklanmaya karar verdi.
1 ay
2,9b
1
4
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oppo geçtiğimiz günlerde yeni Reno serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Şimdi ise şirketin kıdemli başkan yardımcısı Shen Yiren, Oppo'nun R serisi akıllı telefonlarını sonlandıracağını onayladı. Çinli teknoloji devi artık Reno ve Find serilerine odaklanacak.
Ayrıca Bkz. "Google Play Store sonunda yeni Materyal Tasarım temasına kavuşuyor"
Oppo bu yılın başlarında bir sonraki R serisi akıllı telefonunu (mutemelen Oppo R19) çıkarmama kararı almıştı. Oppo Find X ise Çinli şirketin Find serisi kapsamında piyasaya sürdüğü en son telefon konumunda. Akıllı telefon sürgülü ön kamera mekanizması ile sektöre yeni bir soluk getirdi.

Bir sonraki telefon Find serisinden gelebillir

Kısa süre önce tanıtılan Oppo Reno ise heyecan verici 10x optik zoom özelliği ile öne çıktı. Yine aynı şekilde bu telefonda da çapraz şekilde açılan sıradışı bir ön kamera bulunuyor. Oppo artık R serisi telefon çıkarmayacağını doğruladığı için yakında bir sonraki Find serisi telefonla tanışabiliriz.

https://news.mydrivers.com/1/622/622683.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
astegon 1 ay
Oppo iyi güzel bir marka. Cihazları da iyi.
Gel gör ki TR operasyonu tam bir komedi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 1 ay
Reno ismi çok itici geliyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 ay
R harfi "R"eno'ya döndü?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyazsoy 1 ay
Oppo asıl şimdi "R" yapıyor ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Avrupa Birliği telif hakkı yasası çıktı: Link vergisi ve ağır filtreler kapıda 1 ay Microsoft OneNote'un Android uygulaması arama özelliği ile güncellendi 1 ay Orta seviye Google Pixel 3a ve 3a XL fiyatları sızdırıldı 1 ay Facebook Messenger uygulaması kısmen de olsa yuvaya dönüyor 1 ay Çin otonom araçlar için otoban inşaatına başlıyor 1 ay Bağışıklık hücrelerinin de dişleri çürütebileceği tespit edildi 1 ay Pop-up kameralı Redmi modeli sızdırıldı 1 ay Apple, uygulama içi aboneliklere yanlışlıkla kaydolmayı, onay kutusu ile önleyecek 1 ay OpenAI, şampiyon Dota 2 takımını yendi 1 ay Arabalara Overclock İşlemi! Chip Tuning Nedir? Nasıl Yapılır? 1 ay Google kapalı alan navigasyonu için 'WifiRttScan' uygulamasını yayınladı 1 ay DVD ve Blu-ray satışları son 5 yılda yarı yarıya azaldı 1 ay Profesyonel Nakliyat Hizmetleri 1 ay OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerinin tanıtım tarihi ortaya çıktı iddiası 1 ay Yeni BMW M135i xDrive'ın kamuflajsız görüntüleri ortaya çıktı 1 ay Pepsi, yapay takımyıldızları ile gökyüzünde enerji içeceği reklamı yapacak 1 ay Sony, politikalarını ihlal eden PlayStation Network kullanıcı adlarını sansürleyecek 1 ay Apple Arcade oyun servisi için 500 milyon dolarlık yatırım 1 ay Bilim insanlarından dinozorlara ait “parmak izi” keşfi 1 ay Hubble, gökyüzünün en parlak yıldız kümesini görüntüledi 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Oppo artık R serisi telefon çıkarmayacak Sonraki İlk kara delik görselinin aktarımında internet yetersiz kaldı: Uçakla veri transferi yapıldı 1 ay Epic Games patronu: Çin devletine veri sızdırmıyoruz 1 ay İsrailli şirket bir kez daha deneyecek: Beresheet 2.0 1 ay Automechanika 2019 Fuarında Nitro Group Standını Geziyoruz 1 ay Volkswagen, yeni elektrikli SUV konseptini tanıttı: 302 beygir güç ve 450 km menzil 1 ay Realme 3 Pro'nun tanıtılacağı tarih belli oldu 1 ay Google Play Store sonunda yeni Materyal Tasarım temasına kavuşuyor 1 ay Hafif bir esintide bile elektrik üretebilen jeneratör geliştirildi 1 ay Rusya, Facebook ve Twitter'a 50'şer dolar para cezası verdi 1 ay Redmi'nin CEO'su, Snapdragon 855'li amiral gemisinin muhtemel tasarımlarını paylaştı 1 ay Samsung Galaxy S10 5G kullanıcıları, 5G bağlantısı kurmakta zorlanıyorlar 1 ay Disk girişsiz Xbox One S'in tasarımı, Avrupa fiyatı ve çıkış tarihi sızdı 1 ay Bilim insanları beyin elektrotlarını yerleştirmek için bir çeşit dikiş makinesi geliştirdi 1 ay Denizlili iki lise öğrencisi insansı robot yaptı 1 ay Skynet geliyor mu, robotlar yerimizi alacak mı ? 1 ay Foxconn ile Hindistan'da da iPhone üretimi başlıyor 1 ay GTX ile RTX karşı karşıya : Pascal’a gelen Ray Tracing desteği sonrası kıyaslama 1 ay Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim kesildi 1 ay Samsung Galaxy S10 ve S10+ güncellemesi parmak izi okuyucuyu hızlandırıyor 1 ay Türkiye’de ve Dünya’da “Dijital Ekonomi” değişimi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim