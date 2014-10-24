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Oppo bu kez çok ince bir akıllı telefona işaret etti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo bu kez çok ince bir akıllı telefona işaret etti

Gelecek hafta içerisinde resmen tanıtılacak olan Oppo'nun dönebilir kamera modülüne sahip amiral gemi modeli N3 yanında sürpriz bir şekilde ikinci bir akıllı telefon daha tanıtabileceği iddiaları gündeme geldi.

İddiaların kaynağı ise Oppo'nun paylaştığı görseller. Son görselde Oppo N3 modelinin yanında farklı bir model daha yer alıyor. İddialara göre Oppo, N3 modeline ek olarak N3 Mini modelini de tanıtacak ve bu model 4mm kalınlığa sahip olacak. 

Ancak 4mm kalınlık değeri bugünün şartlarına göre mümkün olmayan bir değer. Zira donanım bileşenlerini bu kasaya sığdırmak şimdilik imkan dışı bir olay. Kulaklık girişinin 3.5mm olduğu düşünüldüğünde 4mm başarımının çok zor olduğu sanılıyor.
Ancak Oppo N3 Mini modelinin ortadan uçlara doğru bir incelen bir yapı sunduğu ve en ince yerindeki kalınlığın 4mm olabileceği akıllara geliyor. Yine de 4mm kalınlığında bir kasa ile karşımıza çıkarsa Oppo N3 Mini pazarda yeni bir devrimin de kapısını aralamış olacaktır. 

29 Ekim tarihinde resmen tanıtılacak olan Oppo N3 modelinde ise 5.9 inçlik Full HD ekran, otomatik dönen 13MP çözünürlükte kamera modülü, alüminyum-lityum alaşımlı kasa, Snapdragon 805 yongaseti, 32GB depolama kapasitesi, 3GB RAM, 3200mAh gücünde batarya şeklinde özelliklerin olacağı belirtiliyor.  


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Oppo-teases-another-smartphone-announcement-for-Oct-29-an-alleged-0.157in-4mm-thin-device_id62115
http://www.phonearena.com/news/Oppo-teases-another-smartphone-announcement-for-Oct-29-an-alleged-0.157in-4mm-thin-device_id62115 Yorum Yaz
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mcebi001 5 yıl
Bu o kadar inceyse bildiğin basketbolcu şamarı gibi biseydir ben soyliyeyim, nexus9 u kulağa yapıştırmak gibi bisey olur o...
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DH Misafiri 5 yıl
Türkiyeye gelsin bi yeterki on numara bi telefon :-)
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arel.gr 5 yıl
Lenovo Vibe Z2 Pro 'ya alternatif secenek, 5,9'' olmasi ihtiyaclara cevap veriyor.
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emrelio 5 yıl
kulaklik sorun olmaz arkadaste alcatel idol x + var baya ince bi telefon usb girisinden 3.5 mmye donduren aparat var
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ShaTTaFaT 5 yıl
5.9 nedir Allah aşkına bunu üreten adamın suratına leçs diye vuracaksın onu. bütün güzelliklerin iyi duyguların içine sıçmış bırakmış
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Sonuç : Türkiye ye gelmez
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TickTok 5 yıl
4mm mi ? Oha diyorum artık.
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Exfat 5 yıl
Oppo ucuz fp ürünü bir telefona işaret etmeli. Ürünleri çok pahalı.
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Player ONE 5 yıl
Ahaa hemen bükmemiz lazım


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darkmehmet 5 yıl
Desenize artık 3.5 mm in değişmesi gerekiyor
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