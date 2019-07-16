Oppo'dan Barça tasarımlı telefon: Karşınızda Reno 10X Zoom FC Barcelona Edition

Oppo bugün Reno 10X Zoom FC Barcelona Edition modelini duyurdu. Akıllı telefonun arka panelinde ısı presi tekniği kullanılarak oluşturulan kırmızı ve mavi tonlarda son derece şık bir degrade renk efekti var. Ayrıca altın kaplama kulüp logosu dikkat çekiyor. Cihazın yanında benzer tasarıma sahip bir kılıf da mevcut. FC Barcelona temalı arayüz, ikonlar ve zil sesleri ile birlikte geliyor.

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Barça renkleriyle harmanlanmış şık tasarımı ile gözlere hitap eden akıllı telefonun teknik özellikleri normal Reno 10X Zoom versiyonuyla aynı. Ultra ince çerçeveli 6.6 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip. Gücünü ise Snapdragon 855 yonga seti ve 8 GB RAM'den alıyor. Android Pie tabanlı ColorOS 6 yazılımıyla çalışan cihazdaki en can alıcı nokta ise kamera sistemi.

Fiyat etiketi ve çıkış tarihi de belli oldu

Oppo Reno 10X Zoom'un arkasında 48 megapiksel Sony IMX586 ana sensör, 10x kayıpsız zoom yapabilen 13 megapiksel periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise köpekbalığı yüzgeci şeklinde tasarlanmış 16 megapiksel motorlu selfie kamerası mevcut.

Amiral gemisi telefon VOOC 3.0 hızlı şarj desteği sunan 4.065 mAh kapasiteli bir pil içeriyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile donatılmış Oppo Reno 10X Zoom FC Barcelona Edition'ın fiyat etiketi 899 euro (yaklaşık 1008 dolar). Cihaz, 26 Temmuz'dan itibaren İspanya, Fransa, Hollanda ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde piyasaya sürülecek.