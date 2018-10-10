Grafik hızlandırma yarışına Oppo da katılıyor

Huawei’nin bugünlerde tartışmalı hale gelen GPU Turbo teknolojisi ile birlikte başlattığı grafik hızlandırma trendine Oppo da katılıyor. Firma yarın Hyper Boost adını verdiği teknolojisini tanıtacak.

Oppo Hyper Boost nedir?

Henüz teknik detaylar mevcut değil bu bakımdan sadece grafik hızlandırması mı olacak yoksa işlemci de bu hızlandırmadan payını alacak mı bilinmiyor. Ayrıca Huawei gibi kendi yongası olmadığı için işler biraz daha zorlaşıyor.

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Huawei bilindiği üzere sadece Kirin yonga setlerinde GPU Turbo teknolojisini kullanıyor ve Snapdragon yonga setlerinde bu teknolojiye yer vermiyor. Oppo ise Qualcomm ve MediaTek ile birlikte çalışıyor. Bu bakımdan hangisi için Hyper Boost kullanılacak veya her ikisi için de geçerli olacak mı merak konusu.

Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ve kızaklı ön kamera modülü gibi rekabetin önüne geçebilecek Ar-Ge çalışmaları olan Oppo’nun Hyper Boost ile pazarda fark yaratabileceği konuşuluyor. Detaylar ise yarın belli olacak.