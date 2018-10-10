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Grafik hızlandırma yarışına Oppo da katılıyor

Oyuncu odaklı akıllı telefonlar geliştireceği anlaşılan Oppo, Hyper Boost adını verdiği bir hızlandırma teknolojisinin duyurusunu yapacak. Peki Hyper Boost nedir?
7 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Grafik hızlandırma yarışına Oppo da katılıyor

Huawei’nin bugünlerde tartışmalı hale gelen GPU Turbo teknolojisi ile birlikte başlattığı grafik hızlandırma trendine Oppo da katılıyor. Firma yarın Hyper Boost adını verdiği teknolojisini tanıtacak.

Oppo Hyper Boost nedir?

Henüz teknik detaylar mevcut değil bu bakımdan sadece grafik hızlandırması mı olacak yoksa işlemci de bu hızlandırmadan payını alacak mı bilinmiyor. Ayrıca Huawei gibi kendi yongası olmadığı için işler biraz daha zorlaşıyor.

Ayrıca Bkz. "Oyuncu odaklı Huawei Mate 20X geliyor"

Huawei bilindiği üzere sadece Kirin yonga setlerinde GPU Turbo teknolojisini kullanıyor ve Snapdragon yonga setlerinde bu teknolojiye yer vermiyor. Oppo ise Qualcomm ve MediaTek ile birlikte çalışıyor. Bu bakımdan hangisi için Hyper Boost kullanılacak veya her ikisi için de geçerli olacak mı merak konusu.

Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ve kızaklı ön kamera modülü gibi rekabetin önüne geçebilecek Ar-Ge çalışmaları olan Oppo’nun Hyper Boost ile pazarda fark yaratabileceği konuşuluyor. Detaylar ise yarın belli olacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/08/oppo-hyper-boost-technology-to-be-announced-on-october-11/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tugares 7 ay
Cahilliğime verin ama grafik hızlansa ne olur hızlanmasa ne olur? Önemli olan sürdürülebilir performans değil mi? Ayrıca Allah aşkına kaç tane oyun var üst düzey işlemcilerin ve onların sahip olduğu grafik yongalarının şu an çalıştıramadığı? Eğer bir pazarlama stratejisi ise çok saçma, koy SD845 yanına da Nintendo Switch veya benzeri bir kontrolcü mekanizması ver(ücretsiz) o zaman oyuncu odaklı olur ki zaten satılıyor böyle harici bileşenler, saçma geliyor bana böyle telefonlar.
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esmerbuyucu 7 ay tugares
Oyunların grafiği artar, ne olacak çamaşır mı yıkayacaktı... Low detailde oynamak yerine mediumda açılır. En az iPhone 7 isteyen oyunlar var. Sen rast gelmemişsin, oralı olmadığın için az markete falan bak.
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