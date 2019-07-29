Oppo, şelale ekran olarak adlandırdığı yeni ekran tasarımını duyurdu

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, kısa bir süre içinde bir başka yenilikle karşımıza çıktı. Geçtiğimiz günlerde ekran altı ön kamera teknolojisini sergileyen şirket, şimdi de şelale ekran (Waterfall Screen) olarak adlandırdığı yeni ekran teknolojisini duyurdu.

Önümüzdeki yıl kullanılacak

Görseller şirketin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı ve Oppo, 88 derece eğimli kenarları ve yanlarında düğme bulunmayan bir ekran tasarımını gözler önüne serdi. Şelale ekran kullanılan bu prototip telefonun, üst ve alt kısmındaki çerçevelerin ince olmasıyla birlikte yüzde 100'e yaklaşan bir ekran gövde oranı sunduğu ifade ediliyor.

Şelale ekrana sahip Oppo akıllı telefonların gelecek yıl piyasaya sürüleceği açıklanırken, ekran altı ön kamera teknolojisi ile birlikte akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getireceği belirtiliyor. Eğimli kenarların ele tamasının kolay olması ise, günlük kullanımda kullanıcılara bazı zorluklar getirebilir.

https://twitter.com/oppo/status/1155661522569330688