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Oppo, şelale ekran olarak adlandırdığı yeni ekran tasarımını duyurdu

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, resmi Twitter hesabı üzerinden akıllı telefonlara yeni bir bakış açısı getirecek olan şelale ekran tasarımını duyurdu. İşte konunun detayları.
1 sa.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, kısa bir süre içinde bir başka yenilikle karşımıza çıktı. Geçtiğimiz günlerde ekran altı ön kamera teknolojisini sergileyen şirket, şimdi de şelale ekran (Waterfall Screen) olarak adlandırdığı yeni ekran teknolojisini duyurdu.

Önümüzdeki yıl kullanılacak

Görseller şirketin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı ve Oppo, 88 derece eğimli kenarları ve yanlarında düğme bulunmayan bir ekran tasarımını gözler önüne serdi. Şelale ekran kullanılan bu prototip telefonun, üst ve alt kısmındaki çerçevelerin ince olmasıyla birlikte yüzde 100'e yaklaşan bir ekran gövde oranı sunduğu ifade ediliyor.
Şelale ekrana sahip Oppo akıllı telefonların gelecek yıl piyasaya sürüleceği açıklanırken, ekran altı ön kamera teknolojisi ile birlikte akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getireceği belirtiliyor. Eğimli kenarların ele tamasının kolay olması ise, günlük kullanımda kullanıcılara bazı zorluklar getirebilir.

https://twitter.com/oppo/status/1155661522569330688 Yorum Yaz
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smart1978 1 sa.
Temperli cam tutmaz koselerden hafif kalkmaya baslar toz alir vs.. Ekran kavizli olmasi da sacma. Tam ekran yapsaniz size bakmayan taraflara da ekran olmasinin ne tur salakca bir espirisi vardir merak ettim :) ...
Kavisli cam olabilir ama kavisli ekran kattiyen olmamali...
Olmamis...
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karizmas 1 sa.
Toto cebine koy telefonu, sonra birde git üzerine otur. Hadi buyur cam çerçeve indi aşşağı:)
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Kerim5100 1 sa.
Kolaysa kılıfla kullan bunu hadi xd
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Fx_57,5 1 sa.
kullanışsız.
dokunma işini yazılımsal olarak kotarabilirler fakat darbelerde geçmiş olsun.
bir aralar incelik sonra kamera son zamanlardada ekran kasa oranı yarışı...
bir kerede pil yarışına girseler iyi olacak
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ezimuse 1 sa.
S7 Edge kullanırken bile sürekli kenarlardan dokunma oluyordu. Yatakta yatarken kullanamıyordunuz cihazı. Farklılık olarak güzel tabi ama pratikte nasıl olur görmek lazım.
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Quad HD 1 sa.
Neresini yamultacaklarını şaşırdılar iyice
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khytr89 1 sa.
note edge deki gibi olacağa benziyor.. anca k bu kadar edge bükümü mantıklı değil çünkü ekranı yanal darbelerde güçsüz kılıyor.
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interwap 1 sa.
Samsung'un sonsuz ekranını ileri taşımış ve gayet güzel.
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ALKaraca 1 sa.
Saçma.
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