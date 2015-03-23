Oppo'nun ince ekran çerçeveli akıllı telefonu internete sızdırıldı

Amiral gemi modellerinden ziyade son dönemde incelik rekoru kırmaya aday akıllı telefonlar geliştirmeye başlayan Oppo, bu kez de ekran çerçevesi açısından iddialı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

İnternete sızan görsellerde firmanın çok ince ekran çerçevesine sahip akıllı telefonu görülüyor. 5.5 inçlik ekran boyutuna sahip olduğu düşünülen model ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Ancak Oppo'nun daha önce ekran çerçevesi konusunda aldığı bir patent bu cihazda kullanılıyor olabilir.

Patente göre Oppo, ekran kenarlarında özel bir teknoloji kullanarak ışığın kırılmasını sağlıyor ve kullanıcılara çerçevesiz bir ekran görünümü yansıtılıyor. Oppo'nun bu teknolojiyi gerçekten kullanıp kullanmayacağı şimdiye kadar bilinmiyordu.

Cihazla ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Ancak görseldeki cihazın artık satışa çıkmaya hazır bir ürün haline geldiği görülüyor. Bu bakımdan Oppo'nun oldukça yakın bir tarihte cihazı lanse edeceği söylenebilir.









http://www.phonearena.com/news/Captivating-images-of-a-bezel-less-Oppo-phone-crop-up_id67508