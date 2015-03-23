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Oppo'nun ince ekran çerçeveli akıllı telefonu internete sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo'nun ince ekran çerçeveli akıllı telefonu internete sızdırıldı

Amiral gemi modellerinden ziyade son dönemde incelik rekoru kırmaya aday akıllı telefonlar geliştirmeye başlayan Oppo, bu kez de ekran çerçevesi açısından iddialı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.
İnternete sızan görsellerde firmanın çok ince ekran çerçevesine sahip akıllı telefonu görülüyor. 5.5 inçlik ekran boyutuna sahip olduğu düşünülen model ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Ancak Oppo'nun daha önce ekran çerçevesi konusunda aldığı bir patent bu cihazda kullanılıyor olabilir.
Patente göre Oppo, ekran kenarlarında özel bir teknoloji kullanarak ışığın kırılmasını sağlıyor ve kullanıcılara çerçevesiz bir ekran görünümü yansıtılıyor. Oppo'nun bu teknolojiyi gerçekten kullanıp kullanmayacağı şimdiye kadar bilinmiyordu.
Cihazla ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Ancak görseldeki cihazın artık satışa çıkmaya hazır bir ürün haline geldiği görülüyor. Bu bakımdan Oppo'nun oldukça yakın bir tarihte cihazı lanse edeceği söylenebilir.



http://www.phonearena.com/news/Captivating-images-of-a-bezel-less-Oppo-phone-crop-up_id67508 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sercandk 4 yıl
Abi çok şık değil mi ya?
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StarSOzi 4 yıl
Oppo yu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Donanımsal olarak iyi görünsede sonrasında yazılımsal olarak firma sattığı ürünün arkasında durmuyor. halen find5 için 1 yıldır color os jelly nin üzerine güncelleme yapmadı ve son çıkardığı güncellemeyide (1 yıl önce) beta aşamasında bıraktı ve tamamen sorunlu bir rom. oppo telefonumda daha stabil olan miui rom kullanmak zorunda kaldım. Eğer ben güncel kullancam diyosanız mecburen diğer romlara yöneliyorsunuz haberiniz ola.
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ICromwelleI 4 yıl
Oppo yazılımsal anlamda sıkıntılı bir firma. Çercevesiz denmemiş bu iyi olmuş.
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ForeverAlonee 4 yıl
Telefon bu uzun zamanır böyle bir tasarım bekliyordum birha ki telefonum kesinlikle bu olacak
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siyahtemas 4 yıl
1- Ben S3 böyle gelecek diye umut etmiştim, çok güzel görünüyor...
2- Kılıf için edişelenenlere gelsin, youtube.com/...
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ynsemre1 4 yıl
Şu yemekteyiz programlarında kendi yemeklerinden başka yemeklere çok güzel olsa dahi beğenmemiş havasıyla yaklaşan insanlardan farksız olmuş şu forumlar bu nedir bir şeyi beğenin yada beğenmeyin bu gayet normal bir duygu ama beğenmediklerinizi yerin 7 kat altına indirip beğendiklerinizi göğün 7 kat üstüne çıkarma huyunuzdan vazgeçin artık.(istisnalar hariç)
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Guaire 4 yıl
Çerçevesiz diye haber yapılmadığı için bravo.
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meego 4 yıl
çok Klass duruyor...
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talib kweli 4 yıl
Tasarım hoş olmuş ama fazla dayanıksız.
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suti0 4 yıl
s6 edge çerçevesiz ekran tasarımı konusunda tam olarak nerede duruyor. sharpın bir telefonu vardı ters garip bir aletti. rekor onda mı yoksa başka bir telefonda mı. merak ettim doğrusu
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TEKİN 1881 4 yıl
Çok hassas bir telefon. Bir yere düşmede işi biter. Hem ince hemde çerçevesiz.
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lifeisunfare 4 yıl
bu telefonu Türkiye'de satacaklar sanki de, millet kılıfı nasıl takarız derdine düşmüş.
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