Optik yakınlaştırma trendine Oppo da katılıyor





Tayvanlı elektronik devi Asus'un CES 2015 fuarında optik yakınlaştırma teknolojisi ile ses getiren ZenFone Zoom modelinden sonra rakip bir akıllı telefonun da yine Uzakdoğu tarafında satışa çıkmaya hazırlandığı bilgisi geldi.





Pek çok yenilik ile adından söz ettiren Çinli Oppo, U3 adını verdiği akıllı telefon ile 4x optik yakınlaştırma imkanını kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Çin haberleşme komisyonundan onay alan Oppo U3, 9mm kalınlığı ile pazarda optik yakınlaştırma sunan en ince akıllı telefon ünvanını alacak. Asus ZenFone Zoom modeli 11.95mm kalınlığındaydı.





ZenFone Zoom modelinin arka kamera yuvasına bakıldığında Oppo U3 kamera sistemini kasa içerisine sığdırmayı başarmış gibi duruyor. Modelde ayrıca Asahi Kasei AK4961 32-bitlik ses işlemcisi yüksek kaliteli ses çıkışını garanti ediyor.





Oppo U3 bununla birlikte orta üst seviyeye hitap edecek bir cihaz ayarında. 5.9 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan model 1.7GHz saat hızında çalışan 8 Cortex-A7 çekirdekli MT6592 yongasetinden gücünü alıyor. Modelde 2GB RAM ve 16GB artırılabilir depolama kapasitesi mevcut. Arka kamera 13MP çözünürlükte iken, ön kamera da 5MP çözünürlüğe sahip. Modelin yakın zamanda piyasaya çıkması beklenirken, beraberinde M3 adında bir kulaklık modeli de tanıtılacak.

http://www.phonearena.com/news/Oppo-U3-certified-by-TENAA-offers-5.9-inch-screen-and-13MP-camera-with-a-4X-Optical-Zoom_id64486