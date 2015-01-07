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Optik yakınlaştırma trendine Oppo da katılıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Optik yakınlaştırma trendine Oppo da katılıyor

Tayvanlı elektronik devi Asus'un CES 2015 fuarında optik yakınlaştırma teknolojisi ile ses getiren ZenFone Zoom modelinden sonra rakip bir akıllı telefonun da yine Uzakdoğu tarafında satışa çıkmaya hazırlandığı bilgisi geldi. 

Pek çok yenilik ile adından söz ettiren Çinli Oppo, U3 adını verdiği akıllı telefon ile 4x optik yakınlaştırma imkanını kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Çin haberleşme komisyonundan onay alan Oppo U3, 9mm kalınlığı ile pazarda optik yakınlaştırma sunan en ince akıllı telefon ünvanını alacak. Asus ZenFone Zoom modeli 11.95mm kalınlığındaydı. 

ZenFone Zoom modelinin arka kamera yuvasına bakıldığında Oppo U3 kamera sistemini kasa içerisine sığdırmayı başarmış gibi duruyor. Modelde ayrıca Asahi Kasei AK4961 32-bitlik ses işlemcisi yüksek kaliteli ses çıkışını garanti ediyor. 

Oppo U3 bununla birlikte orta üst seviyeye hitap edecek bir cihaz ayarında. 5.9 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan model 1.7GHz saat hızında çalışan 8 Cortex-A7 çekirdekli MT6592 yongasetinden gücünü alıyor. Modelde 2GB RAM ve 16GB artırılabilir depolama kapasitesi mevcut. Arka kamera 13MP çözünürlükte iken, ön kamera da 5MP çözünürlüğe sahip. Modelin yakın zamanda piyasaya çıkması beklenirken, beraberinde M3 adında bir kulaklık modeli de tanıtılacak. 

http://www.phonearena.com/news/Oppo-U3-certified-by-TENAA-offers-5.9-inch-screen-and-13MP-camera-with-a-4X-Optical-Zoom_id64486 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
oppo kral asus ne öle kalın yapmışın oppodan ders al
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doctor_bey 4 yıl
Bu incelikte bu zoomu takdir ettim,cihaz genek anlamıylada fena değil, ıyı olmuş yani
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OverClocK1ng 4 yıl
6592 yerine 6595 olsa epey hızlı olurdu.
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Gece772 4 yıl
Yeni telefonlarda farklı özellikler bekliyorum....
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Growlithe 4 yıl
Donanım eski jenerasyon olmuş.
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