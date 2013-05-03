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Optimus G2 olduğu sanılan bir cihaz AnTuTu skorlarında ortaya çıktı

6 yıl
854
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20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Optimus G2 olduğu sanılan bir cihaz AnTuTu skorlarında ortaya çıktı

5.5 inçlik Full HD ekranlı Optimus G Pro adlı modelini uluslararası pazara sunmaya hazırlanan LG, Güney Kore ve Japonya satışlarından bir hayli memnun. Firma, muhtemelen Optimus G2 olacak devam modelinde ise ses getirecek özelliklere yer vermeyi planlıyor.

AnTuTu benchmark skorlarında ve Bluetooth sertifika kayıtlarında ortaya çıkan bazı veriler, LG'nin farklı Optimus G2 versiyonları hazırladığını gösteriyor. Benchmark skorları manipüle edilebilir olsa da Bluetooth sertifika kayıtlarının güvenilir olduğu belirtiliyor.

LG'nin bu yıl ki akıllı telefon satış hedefini geçen yılın iki katına yani 50 milyona çıkarmış olması, hem Nexus tarafında hem de Optimus G serisi tarafında iki önemli modelin hazırlandığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor. 

AnTuTu skorlarında ortaya çıkan LG-F320K, LG-F320L ve LG-F340L kod adlı üç farklı cihaz bulunuyor. En düşüğü 1.5GHz saat hızında, en yükseği de 2GHz saat hızında çalışan bu modeller benchmark testlerinden ise yine en düşük 17188 puan, en yüksek de 21416 puan alıyor. 

Bluetooth sertifika kayıtlarında ortaya çıkan model ise LG-F320S ve hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor. Genel kanaat bu dört modelin de Güney Kore'de test edilen Optimus G 2 prototipleri olduğu yönünde. Firmanın Optimus G modeli de operatör ve bölgeye göre E970, 971, 973, 975 şeklinde model numaralarına sahipti. 

Testlerde görülen hız değerlerinin Snapdragon 800 çözümüne ait olabileceği düşünülüyor. Bu çözümün yıl sonunda amiral gemi akıllı telefonlarda sık görülecek olması da diğer bir etken.

Model numaralarının birbirine yakın olması nedeniyle bazı kaynaklar Optimus G2 ve Nexus 5 modellerinin donanım açısından birbirine benzediğini ve numaraların da bu iki modele işaret ettiğini iddia ediyor. LG'nin yeni amiral gemi modelini yılın 4 çeyreğinde piyasaya sunacağı sanılıyor. 


http://www.androidauthority.com/rumor-lg-optimus-g2-antutu-benchmark-bluetooth-sig-201972/ Yorum Yaz
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psyshock 6 yıl en beğenilen
Antutudan 20 k civari aliyor ve s800 oldugu mu dusunuluyor optimus g s4 pro ile o kadar aliyordu zaten.
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1OOOOOO 5 yıl
LGF320S modeli bu
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wolf silver 6 yıl
Bu testlerde her ne kadar az ciksa bile . Eger Lg yeni bir model cikarirsa yada g2 mi dersiniz orasi ayrı buyuk ihtimalle s800 bir model çıkaracak.. Donanim anlaminda herzaman ilk leri kullanmis ve en ust duzey donanimi telefonlarinda kullanmistir.. İlklerin atasi diye biliniyor telefon sektorunde.. Donanim anlaminda Samsung'un rakibidir..
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vlkn_34 6 yıl wolf silver
wolf silver

Bu testlerde her ne kadar az ciksa bile . Eger Lg yeni bir model cikarirsa yada g2 mi dersiniz orasi ayrı buyuk ihtimalle s800 bir model çıkaracak.. Donanim anlaminda herzaman ilk leri kullanmis ve en ust duzey donanimi telefonlarinda kullanmistir.. İlklerin atasi diye biliniyor telefon sektorunde.. Donanim anlaminda Samsung'un rakibidir..

aynen öyle
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lideramca 6 yıl
21416 skoru ile snapdragon 800 olduğu tahmin ediliyor.bu tahmini yapan her kimse çok isabetsiz bir tahminde bulunmuş.
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General. 6 yıl
Arkadaşlar bunlar test cihazları nihai sürümde 25000 barajını rahat geçerler sakin
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TeufeL-07 6 yıl
21416 skoru ilemi snapdragon 800 olduğu tahmin ediliyor ? Güldürmeyin bizi.
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MultiCore 6 yıl
Optimus G zaten 21bin alıyor. Snapdragon 800 25bin alır en az
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_extreme_ 6 yıl
Bu rakamlara bakarak, cihazın donanım tarafında Snapdragon 800'e yer verildiğini düşünmek saçmalıktan öte birşey..

Optimus G'nin S4 Pro ile 17.500, G Pro'nun da S600 ile 20.000 aldığı bir ortamda S800'ün 21.500 alması teknolojinin ilerlemesi değil gerilemesidir. Optimus G custom rom ile 21.500 alırken G2'nin albenisi olması gerekiyor. Yani atıyorum bu olay SIII'ün custom rom ile SIV'ü Antutu testinde yakalaması gibi birşey, kısacası bence bu değerler Snapdragon 800 platformuna ait değil..
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Ciddi Kedii 6 yıl
Çöp
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Offret 6 yıl Ciddi Kedii
Ciddi Kedii

Çöp

ne yazık ki size katılıyorum
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itachi237 6 yıl
s600 full hd'dir. s800'den 30 bin bekliyorum ben. tegra 4 zaten 25 bin.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl itachi237
itachi237

s600 full hd'dir. s800'den 30 bin bekliyorum ben. tegra 4 zaten 25 bin.

Yanlışın var tegra 4 36000 almıştı.
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depeche35 6 yıl
İşte yeni Nexus 5 özellikleri
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mertCoD 6 yıl
Çok saçma gerçekten. Doğru olduğundan şüpheliyim. Olduğundan çok daha düşük
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