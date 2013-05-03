Optimus G2 olduğu sanılan bir cihaz AnTuTu skorlarında ortaya çıktı





5.5 inçlik Full HD ekranlı Optimus G Pro adlı modelini uluslararası pazara sunmaya hazırlanan LG, Güney Kore ve Japonya satışlarından bir hayli memnun. Firma, muhtemelen Optimus G2 olacak devam modelinde ise ses getirecek özelliklere yer vermeyi planlıyor.





AnTuTu benchmark skorlarında ve Bluetooth sertifika kayıtlarında ortaya çıkan bazı veriler, LG'nin farklı Optimus G2 versiyonları hazırladığını gösteriyor. Benchmark skorları manipüle edilebilir olsa da Bluetooth sertifika kayıtlarının güvenilir olduğu belirtiliyor.





LG'nin bu yıl ki akıllı telefon satış hedefini geçen yılın iki katına yani 50 milyona çıkarmış olması, hem Nexus tarafında hem de Optimus G serisi tarafında iki önemli modelin hazırlandığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.





AnTuTu skorlarında ortaya çıkan LG-F320K, LG-F320L ve LG-F340L kod adlı üç farklı cihaz bulunuyor. En düşüğü 1.5GHz saat hızında, en yükseği de 2GHz saat hızında çalışan bu modeller benchmark testlerinden ise yine en düşük 17188 puan, en yüksek de 21416 puan alıyor.





Bluetooth sertifika kayıtlarında ortaya çıkan model ise LG-F320S ve hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor. Genel kanaat bu dört modelin de Güney Kore'de test edilen Optimus G 2 prototipleri olduğu yönünde. Firmanın Optimus G modeli de operatör ve bölgeye göre E970, 971, 973, 975 şeklinde model numaralarına sahipti.





Testlerde görülen hız değerlerinin Snapdragon 800 çözümüne ait olabileceği düşünülüyor. Bu çözümün yıl sonunda amiral gemi akıllı telefonlarda sık görülecek olması da diğer bir etken.





Model numaralarının birbirine yakın olması nedeniyle bazı kaynaklar Optimus G2 ve Nexus 5 modellerinin donanım açısından birbirine benzediğini ve numaraların da bu iki modele işaret ettiğini iddia ediyor. LG'nin yeni amiral gemi modelini yılın 4 çeyreğinde piyasaya sunacağı sanılıyor.





http://www.androidauthority.com/rumor-lg-optimus-g2-antutu-benchmark-bluetooth-sig-201972/