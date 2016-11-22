Organik ürün satışı yapan e-ticaret girişimi Tazedirekt, Migros'a satıldı

Son dönemin en önemli ve aktif internet yatırımcılarından Hasan Aslanoba’nın kurucusu olduğu, organik ve taze ürünlerin satışının gerçekleştirildiği Tazedirekt’e sürpriz bir talip çıktı. Aslanoba kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajla markanın Migros’a satıldığını duyurdu.

Geride bıraktığımız şubat ayında piyasa koşulları ve operasyonel dengeler sebebiyle kapatılacağı resmi olarak açıklanan Tazedirekt.com, çok geçmeden hizmetlerini tamamen sonlandırmıştı. Girişimin başındaki isim Hasan Aslanoba, paylaştığı bir açıklamayla e-ticaret platformunu neden kapattığına açıklık getirdi.

Zarar beklentilerin çok daha fazla üzerinde çıktı

İlk 4-5 yıl zarar etmeyi göze aldığını ancak gerçekleşen asıl zararın beklentilerin oldukça üzerinde olduğunu belirten Aslanoba, tüm kar/zarar tablolarında farklı senaryolar üzerinde kafa yorduğunu ancak bir türlü çıkış yolu yaratamadığını ifade etti. Bir çözüm üretilememesinden ve yönetici kadrosunda yaşanan sıkıntılardan dolayı kapatma kararı aldığını ifade eden girişimci, ölçeğin arttığını fakat beklenilen verimin alınamadığını dile getirdi.

Tazedirekt’in satışına dair henüz detaylar açıklanmasa da anlaşmanın marka, tasarım, yazılım, fotoğraf ve mevcut verileri kapsadığı tahmin ediliyor. Diğer bir deyişle çiftlik gibi fiziksel varlıkların satışının anlaşmaya dahil olmadığı düşünülüyor. Bakalım Tazedirekt’in Migros çatısı altındaki yolculuğu nasıl olacak…