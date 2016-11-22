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Organik ürün satışı yapan e-ticaret girişimi Tazedirekt, Migros'a satıldı

Hasan Aslanoba‘nın kurucusu olduğu ve yakın zamanda sürpriz bir kararla kapatılan e-ticaret girişimi Tazedirekt.com’un Migros’a satıldığı açıklandı. Peki Tazedirekt neden kapatıldı?
2 yıl
2,4b
1
11
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Son dönemin en önemli ve aktif internet yatırımcılarından Hasan Aslanoba’nın kurucusu olduğu, organik ve taze ürünlerin satışının gerçekleştirildiği Tazedirekt’e sürpriz bir talip çıktı. Aslanoba kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajla markanın Migros’a satıldığını duyurdu.
Geride bıraktığımız şubat ayında piyasa koşulları ve operasyonel dengeler sebebiyle kapatılacağı resmi olarak açıklanan Tazedirekt.com, çok geçmeden hizmetlerini tamamen sonlandırmıştı. Girişimin başındaki isim Hasan Aslanoba, paylaştığı bir açıklamayla e-ticaret platformunu neden kapattığına açıklık getirdi.

Zarar beklentilerin çok daha fazla üzerinde çıktı 

İlk 4-5 yıl zarar etmeyi göze aldığını ancak gerçekleşen asıl zararın beklentilerin oldukça üzerinde olduğunu belirten Aslanoba, tüm kar/zarar tablolarında farklı senaryolar üzerinde kafa yorduğunu ancak bir türlü çıkış yolu yaratamadığını ifade etti. Bir çözüm üretilememesinden ve yönetici kadrosunda yaşanan sıkıntılardan dolayı kapatma kararı aldığını ifade eden girişimci, ölçeğin arttığını fakat beklenilen verimin alınamadığını dile getirdi.
Tazedirekt’in satışına dair henüz detaylar açıklanmasa da anlaşmanın marka, tasarım, yazılım, fotoğraf ve mevcut verileri kapsadığı tahmin ediliyor. Diğer bir deyişle çiftlik gibi fiziksel varlıkların satışının anlaşmaya dahil olmadığı düşünülüyor. Bakalım Tazedirekt’in Migros çatısı altındaki yolculuğu nasıl olacak…

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canguler917 2 yıl en beğenilen
normaldir, internette o kadar dolaşmama, tv izlememe rağmen bir reklamına dahi denk gelmedim. reklamı geri plana atarlarsa böyle olur tabi. insanların haberi yok ki kullansın
normaldir, internette o kadar dolaşmama, tv izlememe rağmen bir reklamına dahi denk gelmedim. reklamı geri plana atarlarsa böyle olur tabi. insanların haberi yo...
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umut_baris 2 yıl
Migros önce kendine çeki düzen versin. Marketleri kapatıp tamamen e-ticarete dönüştürecekler sanırım.
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alemburda34 2 yıl
Ben ilk kapatma alindigi gunde demistim direk kapatma yerine ortalik yoluna gitselerdi diye tercih ettigim gzl bir alisveris sitesi su ozel mantarlardan satmaya baslasalar kilo kilo alacagim umarim baslarlar.
Imparator mantarini bekliyorum hangisi ilk satarsa her ay alacagim.
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PaTRaiN1 2 yıl
Ailece organik kullanmadığımız için bizlik bir şey yok.
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BekirTemel 2 yıl
Kullandığım bir e-ticaret sitesi, şaşırtmadı lakin Migros aynı performansı gösterebilir umarım
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Stand Alone 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
Kullandığım bir e-ticaret sitesi, şaşırtmadı lakin Migros aynı performansı gösterebilir umarım

Bunlar iyi şeyler değil. Neticede büyükler küçükleri aldıkça rekabet iyice azalacak. Organik ürünler pahalıyken daha da pahalı konuma gelecek gibi.
Neyse bize hava hoş.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Erikli su eski CEO'su mu kurmuştu yanlış mı hatırlıyorum?
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canguler917 2 yıl en beğenilen
normaldir, internette o kadar dolaşmama, tv izlememe rağmen bir reklamına dahi denk gelmedim. reklamı geri plana atarlarsa böyle olur tabi. insanların haberi yok ki kullansın
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V4LKyR 2 yıl
İlk 4-5 yıl zarar etmeyi göze aldığı halde demek ki öyle bir zarar etmiş ki, adamın gözleri kararmış. Acaba ne kadar zarar etti?
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e-ticaret, migros ve
9 etiket daha taze organik meyve sebze hasan aslanoba tazedirekt Web Siteleri Internet Cihan Pehlivan
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