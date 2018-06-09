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Origin Access Premier duyuruldu: En yeni EA oyunları ayda 15 dolar

Electronic Arts, yeni abonelik servisi Origin Access Premier'i duyurdu. Origin Access'in üst paketi olarak tanımlayabileceğimiz bu abonelik sistemine üye olarak en yeni EA oyunlarını oynayabilirsiniz.
11 ay
9b
1
37
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Electronic Arts, yeni oyun aboneliği servisi Origin Access Premier'i duyurdu. Origin Access'in üst paketi olarak tanımlayabileceğimiz bu abonelik sistemine üye olarak en yeni EA oyunlarını sınırsız oynayabileceksiniz.
Origin Access Premier aboneliği ile birlikte oyuncular yeni çıkan Electronic Arts oyunlarının tam versiyonlarına sınırsız erişim sağlayabilecek. Ayrıca aboneler halihazırda Origin Access Vault kütüphanesinde bulunan oyunlara da erişebilecekler. Pek çok oyun da çıkışından belirli süre öncesinde Origin Access Premier sahipleri tarafından oynanabilir olacak. 
Origin Access Premier; Madden NFL 19, Anthem, Battlefield V ve FIFA 19 gibi önemli oyunlar bünyesinde barındıracak. Origin Access Premier aylık abonelik fiyatı 15 dolar, yıllık abonelik fiyatı ise 100 dolar. Origin Access Premier, sadece PC oyuncularına hizmet verecek.
Tanıtım videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.
 


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WmGMD 11 ay en beğenilen
Ulan paramız değerli olsa 1tl=1usd olsa yıllık 100 liramı verir çekilirdim misler gibi. Aylık alsan yine bedava 15 tl netflix öder gibi öderdik ne güzel.
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WmGMD 11 ay renega
Hocam şaka mı yapıyorsunuz ? Tl kazanıp tl harcıyoruz dolar kazanıp dolar harcıyorlar onlarda kira 400 dolarsa bizde de 400 tl dir yani. Dolar kazanıyorsanız bilemem. Bize kim imrensin 4 asgari ücret ile 1050ti lı notebook alabiliyoruz. Yada bir konsol. 3-5 oyun alabiliyoruz , neyimize imrensinler ? Yapmayın etmeyin.
Hocam şaka mı yapıyorsunuz ? Tl kazanıp tl harcıyoruz dolar kazanıp dolar harcıyorlar onlarda kira 400 dolarsa bizde de 400 tl dir yani. Dolar kazanıyorsanız b...
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1 Avatar
DH Misafiri 8 ay
Konu hort gibi oldu ama Origin access premier hesabı hakkında bilgilendirme
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
kısaca origin access premier 1 yılın sonunda yenilenmediğinde oyunlara erişm saglamak için tekrar üyelik istiyor.
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pepe7115 9 ay
benim para cinsini euro olarak görüyor bunu nasıl dolara çevircez ben yıllık olan paketten almak istiyorum bilen varmı
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Faithful Blood Day 9 ay pepe7115
vpn ile amerika bölgesinden bağlanmak gerekli diye biliyorum.
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Ormanci 11 ay
Normal Access'i neden salladıkları belli oldu. Kaç aydır doğru düzgün oyun bile gelmedi. Şimdi eski üyeleri sallayıp, değersiz hale getirecekler. Aferin EA, yine şaşırtmadın. Premier falan almam.
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renega 11 ay WmGMD
ev kiramıza imreniyorlar ilk yorumda da belirttim. onlar otobüse 3 dolar ödüyorsa biz 3 tl ödüyorız. onlar da "ah orda yaşadam 80$ yolculuk ederim" sende bunu "ah yurt dışında yaşasam 100tl üyelik alırım" diyorsun mesela. ben edirnede şahit oldum yunanistandan arabalarıyla gelip market alışverişi yapıp evlerine dönüyorlar 2-3 kat daha ucuz. sende nasıl doğaçlama yapsam diye düşün anca. milletce ne kadar batı özentisi olduk
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renega 11 ay WmGMD
kardeşim sen şaka mı yapıyorsun asıl. x değişkeni ile y değişkenini karşılaştırmak gibi bu. onlar y değişkenine imreniyor bizde x. ama sen anlamamakta ısrarcısın. ben imrenenlere bizzat şahit oldum senin doğaçlama yeteneğin mi beni ikna edecek yoksa gerçekler mi?
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Father Torque 11 ay
Aylık veya yıllık üyelik bittikten sonra o güne kadar kütüphaneye eklenen oyunları oynamaya izin veriyorsa değerlendirilebilir bir seçenek olarak görülebilir. Yok, üyelik bittiği anda hiçbirşey oynamaya izin vermezse o zaman hiç yormasınlar bizi boş yere. Bu tür sistemlere bu kadar para vereceğime Steam kampanyalarından piyasaya fiyatının çok altında 5-6 oyun alır yıl boyu oynarım daha iyi.
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TheNewAtilla 11 ay Father Torque
Bunu olayı yeni çıkan oyunları oynatması. Eski oyunlar için normal origin access e bak.
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19yusuf05 11 ay
fiyatı ve sistemi beğenen arkadaşlar 100 euro bugünkü kura göre 533 lira yapıyor. zaten origin'in Türkiyeye özel fiyatlandırması da yok. o yüzden boşuna heveslenmeyelim bizim çoğumuza yaramaz bu sistem.
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1982-utkan 11 ay 19yusuf05
Fifanın 19 un 70 dolar olduğu Yerde 100 dolara bf5 Anthem vs vs oyunlarıda bedava olacak .Sistem deli bişey
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CuCuK 11 ay
Düzenli olarak FIFA oynayan kesim için 100 $ yıllık fiyat oldukça güzel.bize 100 € olarak gelmez umarım.
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Frobisher 11 ay
dolar 1.5 seviyesine gelirse o zaman alırım.
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Rwenzori 11 ay
100 dolar verip 100 ' den fazla oyunu oynayabiliyorsam harika.
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