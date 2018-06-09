Origin Access Premier duyuruldu: En yeni EA oyunları ayda 15 dolar

Electronic Arts, yeni oyun aboneliği servisi Origin Access Premier'i duyurdu. Origin Access'in üst paketi olarak tanımlayabileceğimiz bu abonelik sistemine üye olarak en yeni EA oyunlarını sınırsız oynayabileceksiniz.

Origin Access Premier aboneliği ile birlikte oyuncular yeni çıkan Electronic Arts oyunlarının tam versiyonlarına sınırsız erişim sağlayabilecek. Ayrıca aboneler halihazırda Origin Access Vault kütüphanesinde bulunan oyunlara da erişebilecekler. Pek çok oyun da çıkışından belirli süre öncesinde Origin Access Premier sahipleri tarafından oynanabilir olacak.

Origin Access Premier; Madden NFL 19, Anthem, Battlefield V ve FIFA 19 gibi önemli oyunlar bünyesinde barındıracak. Origin Access Premier aylık abonelik fiyatı 15 dolar, yıllık abonelik fiyatı ise 100 dolar. Origin Access Premier, sadece PC oyuncularına hizmet verecek.

Tanıtım videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.