Ortak çalışma platformu Trello pano kullanımını değiştiriyor

Ortak çalışma platformları arasında en ilgi görenlerden birisi olan Trello, ücretsiz olarak sunduğu Takım yönetiminde bazı yeni değişiklikler ve eklemeler yaptı. Değişiklikler daha çok pano konusuna odaklanıyor.

Trello neler sunuyor?

Bu haftadan itibaren ücretsiz olan Takımlar 10 adede kadar açık panoya sahip olabiliyor. 10'dan fazla açık panosu olan mevcut ücretsiz Takımlar söz konusu panolara erişim sahibi olmaya devam edecek ve 1 Mayıs 2019 tarihine kadar da ilave 10 pano ekleyebilecekler. Bu tarihten sonra ise Takıma daha fazla pano eklenmesi için Business Class'a yükseltme gerekecek.

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Bu değişiklik yalnızca Trello'daki ücretsiz Takımlarda bulunan panolar için geçerli. Standart tüm Trello kullanıcıları sınırsız pano, liste ve kart oluşturmaya devam edebilecek. Ayrıca otomasyon robotu Butler’ın performansının artması, Kurumsal yönetici özellikleri paketi, kartları mobil cihazlarda görüntülemek için Harita Power-Up özelliği de güncellemeler arasında yer alıyor.