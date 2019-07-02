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Örümcek-Adam: Evden Uzakta filminin tam versiyonu internete düştü

Asya ülkelerinde 1 hafta erken gösterime giren Örümcek-Adam: Evden Uzakta filmi torrent sitelerine düştü. Korsan kopyalar sinema çekimi olduğu için ses ve görüntü kalitesi son derece kötü.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Sinema ve Dizi
Onur Seven
Haber Editörü
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Marvel'in Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) filmi 5 Temmuz'da vizyona girecek. Ancak filmin korsan kopyaları çoktan torrent sitelerinde dolaşmaya başladı. Bunun nedeni de filmin geçen Cuma yani tüm dünyadan bir hafta önce Çin, Hong Kong ve Japonya'da gösterime girmesi.
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Bu durum sinema salonunda kamera ile çekim yapılarak filmin korsan kopyalarının oluşturulmasına neden oldu. Ancak bu tür kayıtlar hem görüntü hem ses açısından tatmin edici kalitede olmadığı için pek seyir zevki vermiyor. Yine de internete düşen bu kopyaların rağbet gördüğü bir gerçek.

Gişe hasılatı iyi

Marvel daha önce de bu tür bir olayla karşı karşıya kalmıştı. Avengers: Endgame filminin korsan kopyası internete sızdırılmıştı. Ancak görünüşe bakılırsa korsan kopyalar filmin gişe başarısını pek etkilemeyecek. Zira Asya ülkelerinde vizyona giren Örümcek-Adam: Evden Uzakta'nın şu ana kadar 111 milyon dolar gişe hasılatı elde ettiği bildiriliyor.

https://gadgets.ndtv.com/entertainment/news/spider-man-far-from-home-full-movie-download-free-online-torrent-2061945 Yorum Yaz
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Kartal Göz 5 gün en beğenilen
E bunu yüzlerce binlerce film yaşıyor bu yeni veya olağanüstü bir şey değil ki! Haber değeri yok.
1 Yanıt Yanıtla +49
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Rachsuchtig 5 gün
Filmini çıkmasına bir 4-5 ay olur da düşer o zaman haberi yapılır ama 9n gösterimi olmuş sızması normal ayrıca sinema çekimi bir de
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dostum kertenkele 5 gün
Link varmı link
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scorpion20 1 gün
adres?
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kıymetli_vatandaş 1 gün
Avatar 2 ortamlara düşerse cam, ppvrip, R-5 görüntü olarak haber verirsiniz editörler...
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Serdar 1 gün
Hep olan şeyi sanki ilk defa bu filmde olmuş gibi haberleştirmek...
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DH Misafiri 2 gün
Stan Lee filmde varsa sinemaya giderim ...
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MERNEPTAH 4 gün
Örümcek-Adamıda hiç sevmem zati
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Giresunlufuk 4 gün
Jake Gyllenhaal için filme gideceğim. Yoksa bu filme para falan vermezdim.
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Henkan 4 gün yeni yorumcu
Bu gözler korsan forumlarda kaliteyi beğenmeyip Blu-Ray bekleyecek insanların şikayetini gördü. Korsan izleyecek insanlar belli zaten.
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Omisis046 4 gün
Şimdi link verirdim de forumda +rep verme özelliği yok. O yüzden vermiyorum.
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DH Misafiri 4 gün
gerçekten de haber yapıyosun bari linki de ver :)
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kpln04 4 gün
DH portal da ve bsc de yazdığım bazı yorumlar forumda profil sayfamda görünmüyor
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