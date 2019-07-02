Örümcek-Adam: Evden Uzakta filminin tam versiyonu internete düştü

Marvel'in Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) filmi 5 Temmuz'da vizyona girecek. Ancak filmin korsan kopyaları çoktan torrent sitelerinde dolaşmaya başladı. Bunun nedeni de filmin geçen Cuma yani tüm dünyadan bir hafta önce Çin, Hong Kong ve Japonya'da gösterime girmesi.

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Bu durum sinema salonunda kamera ile çekim yapılarak filmin korsan kopyalarının oluşturulmasına neden oldu. Ancak bu tür kayıtlar hem görüntü hem ses açısından tatmin edici kalitede olmadığı için pek seyir zevki vermiyor. Yine de internete düşen bu kopyaların rağbet gördüğü bir gerçek.

Gişe hasılatı iyi

Marvel daha önce de bu tür bir olayla karşı karşıya kalmıştı. Avengers: Endgame filminin korsan kopyası internete sızdırılmıştı. Ancak görünüşe bakılırsa korsan kopyalar filmin gişe başarısını pek etkilemeyecek. Zira Asya ülkelerinde vizyona giren Örümcek-Adam: Evden Uzakta'nın şu ana kadar 111 milyon dolar gişe hasılatı elde ettiği bildiriliyor.

https://gadgets.ndtv.com/entertainment/news/spider-man-far-from-home-full-movie-download-free-online-torrent-2061945