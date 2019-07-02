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Sony oyun geliştirme stüdyoları satın almayı planlıyor

Japonya merkezli teknoloji devi Sony yıllar sonra radikal bir karar almaya hazırlanıyor. Şirket PlayStation için oyun geliştirme stüdyoları almayı planladığını açıkladı.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Oyun Konsolları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, yıllar boyunca Xbox One ve PC için çalışan birçok oyun geliştirme stüdyosunu satın aldı. Japon devi Sony'nin ise şimdiye kadar böyle bir düşüncesi yoktu. Ancak şirket yöneticisinden gelen yeni bir açıklama, Sony'nin de bu yönde satın alımlara sıcak baktığı yönünde.

Değerlendirme aşamasında

Sony Interactive Entertainment Başkanı Jim Ryan, Nikkei'ye verdiği röportajda şirketin oyun geliştirme stüdyoları satın almayı düşündüğünü doğruladı. Ryan, içeriğin artık Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin oyun akışı hizmetleriyle piyasaya girmesiyle her zamankinden daha önemli olacağını söyledi. Şirket henüz hangi oyun geliştirme stüdyosunu alacağına dair kesin bir karar vermiş değil.
Şirketin hangi oyun geliştirme stüdyolarıyla görüşme halinde olduğunun da bilgisini vermeyen Ryan, Sony'nin bu konuda titiz davrandığını ve satın almak istedikleri şirketlerin belirli özellikleri karşılamaları gerektiğini ifade etti. Şirketin bu hamlesi yaklaşan PlayStation 5 konsolu için birçok yeni oyun anlamına gelebilir. Yeni nesil oyun konsolunun ise gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46527930V20C19A6TJC000/ Yorum Yaz
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scorpion20 1 gün
alsın bakalım
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İlke Kurtlutepe 2 gün yeni yorumcu
Tahminlerim:
Insomniac Games
Kojima Productions
FromSoftware
Clap Hanz
Bluepoint Games
Ready at Dawn
Housemarque
Sumo Digital (bünyesi altında The Chinese Room'da var)
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BlackBeasT 5 gün
Konami'den Allah rızası için MGS ve SH isim haklarını al Sony...

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Holy Templar 2 gün BlackBeasT
konami'nin bırakacağını hiç sanmıyorum. sonuçta biraz çalkantıda olsalar bile, satacak kadar kötü durumda değiller.
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Omisis046 5 gün
Kesinlikle desteklemiyorum, almasın. Hepsini ps exclusive yaparlar.
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Requizm 5 gün Omisis046
İnsanların PS alması için sebep zaten exclusive oyunlar...
(bende desteklemiyorum)
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İlke Kurtlutepe 2 gün yeni yorumcu Omisis046
Konsolu sattıran şey exclusive'ler zaten, bu nasıl bir kafa 😂 burada mevzu bahis olan şey bir donanım, Epic Store gibi bir yazılım değil. Epic'in böyle bir hamle yapması mantıksız, rekabet etmek istiyorsa bunu düşük fiyat ve kaliteli arayüz ile yapmalı. Ama donanım satacaksan ona özel oyunlar olmak zorunda, yoksa benim gibi bir çok insan o tırnak içinde 'konsolu' asla almaz. ( bknz: Xbox One )
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Deswaaa 5 gün
Bsc noldu böyle beden yorum yapılamıyor hiçbir habere
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