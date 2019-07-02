Sony oyun geliştirme stüdyoları satın almayı planlıyor

Teknoloji Editörü
Microsoft, yıllar boyunca Xbox One ve PC için çalışan birçok oyun geliştirme stüdyosunu satın aldı. Japon devi Sony'nin ise şimdiye kadar böyle bir düşüncesi yoktu. Ancak şirket yöneticisinden gelen yeni bir açıklama, Sony'nin de bu yönde satın alımlara sıcak baktığı yönünde.
Değerlendirme aşamasında
Sony Interactive Entertainment Başkanı Jim Ryan, Nikkei'ye verdiği röportajda şirketin oyun geliştirme stüdyoları satın almayı düşündüğünü doğruladı. Ryan, içeriğin artık Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin oyun akışı hizmetleriyle piyasaya girmesiyle her zamankinden daha önemli olacağını söyledi. Şirket henüz hangi oyun geliştirme stüdyosunu alacağına dair kesin bir karar vermiş değil.Şirketin hangi oyun geliştirme stüdyolarıyla görüşme halinde olduğunun da bilgisini vermeyen Ryan, Sony'nin bu konuda titiz davrandığını ve satın almak istedikleri şirketlerin belirli özellikleri karşılamaları gerektiğini ifade etti. Şirketin bu hamlesi yaklaşan PlayStation 5 konsolu için birçok yeni oyun anlamına gelebilir. Yeni nesil oyun konsolunun ise gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46527930V20C19A6TJC000/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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(bende desteklemiyorum)