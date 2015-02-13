Örümcek ağlarından ilham alınarak hazırlanan sistem, üç boyutlu baskıyı robot kol ile birleştirerek üretim sürecine yeni bir soluk getiriyor

Son yıllara damgasını vurarak üretim süreci baştan aşağıya yenileyen üç boyutlu baskı teknolojisi, farklı bilim insanlarının elinde çok daha etkili bir yapı kazanıyor. Bunun en son örneklerinden bir tanesine imza atan SHI Ji, LIU Xun, LUO Ruihua, CUI Yuqi ve YU Lei, örümcek ağlarından ilham alınarak hazırladıkları sistemleriyle üç boyutlu baskıyı robot kol ile çok daha etikli bir şekilde birleştiriyorlar.

Daha önce burada tanıttığımız Joris Laarman Lab'ın üç boyutlu baskı robotuna benzeyen ancak metal yerine plastik kullanan ve çok daha kompakt bir gövdeyle hazırlanan robot, temel olarak tasarım ile üretim arasındaki çizgiyi ortadan kaldırmayı hedefliyor. KUKA Robotics tarafından üretilen 6 eksenli robot kol vasıtasıyla termoplastik ABS / PLA malzemenin üst üste konulması ile oldukça ilginç baskılar yapabilen sistem, örümceklerin ağlarında kullandıkları ara destekli üretim şekilini taklit ediyor ve böylece herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan kendi kendine ayakta durabilen objeler oluşturabiliyor. Bünyesinde 1 tanesi sabit olmak üzere üç adet hareketli baskı kafası taşıyan robotik baskı sistemi, Arduino tabanlı sistemsel altyapısı sayesinde de herkes tarafından rahatlıkla özelleştirilerek geliştirilebiliyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden robot sistemi için hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/robotic-extrusion-does-3d-printing-with-a-robot-arm-13368943/