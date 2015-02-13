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Örümcek ağlarından ilham alınarak hazırlanan sistem, üç boyutlu baskıyı robot kol ile birleştirerek üretim sürecine yeni bir soluk getiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Örümcek ağlarından ilham alınarak hazırlanan sistem, üç boyutlu baskıyı robot kol ile birleştirerek üretim sürecine yeni bir soluk getiriyor
Son yıllara damgasını vurarak üretim süreci baştan aşağıya yenileyen üç boyutlu baskı teknolojisi, farklı bilim insanlarının elinde çok daha etkili bir yapı kazanıyor. Bunun en son örneklerinden bir tanesine imza atan SHI Ji, LIU Xun, LUO Ruihua, CUI Yuqi ve YU Lei, örümcek ağlarından ilham alınarak hazırladıkları sistemleriyle üç boyutlu baskıyı robot kol ile çok daha etikli bir şekilde birleştiriyorlar.
Daha önce burada tanıttığımız Joris Laarman Lab'ın üç boyutlu baskı robotuna benzeyen ancak metal yerine plastik kullanan ve çok daha kompakt bir gövdeyle hazırlanan robot, temel olarak tasarım ile üretim arasındaki çizgiyi ortadan kaldırmayı hedefliyor. KUKA Robotics tarafından üretilen 6 eksenli robot kol vasıtasıyla termoplastik ABS / PLA malzemenin üst üste konulması ile oldukça ilginç baskılar yapabilen sistem, örümceklerin ağlarında kullandıkları ara destekli üretim şekilini taklit ediyor ve böylece herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan kendi kendine ayakta durabilen objeler oluşturabiliyor. Bünyesinde 1 tanesi sabit olmak üzere üç adet hareketli baskı kafası taşıyan robotik baskı sistemi, Arduino tabanlı sistemsel altyapısı sayesinde de herkes tarafından rahatlıkla özelleştirilerek geliştirilebiliyor.
Üzerinde çalışmalar devam eden robot sistemi için hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Örümcek ağlarından ilham alınarak hazırlanan sistem, üç boyutlu baskıyı robot kol ile birleştirerek üretim sürecine yeni bir soluk getiriyor

http://www.slashgear.com/robotic-extrusion-does-3d-printing-with-a-robot-arm-13368943/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Çeşitli tekniklerle sanal gerçeklik gözlükleriyle kullanılıp daha zevkli olabilir ve daha yaratıcı şeyler çıkabilir bence ortaya
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Gece772 4 yıl
Paran varsa her şey yaparsın
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simbolmina 4 yıl
Kendimi bildim bile örümcek ağından ilham alınan şeyler icadelikiyor. Bir tanesini görsem ölmeden önce artik diyorum.
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