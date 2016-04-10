Örümcek-Adam filminde başka Marvel kahramanları da yer alacak

Son yıllarda sevilen kahramanlarını bir bir beyaz perdeye taşıyan Marvel'in sinematik evrenini kurarken karşılaştığı en büyük engellerden biri, film hakları başka stüdyoların elinde bulunan kahramanlarını kendi filmlerinde kullanamamasıydı. Geçtiğimiz yıl ise bu konuda önemli bir adım atıldı ve Sony ile Marvel arasında imzalanan anlaşma sayesinde Örümcek-Adam'ın Marvel sinematik evrenine katılmasının önü açıldı.



Tom Holland tarafından canlandırılan yeni Örümcek-Adam, ilk olarak bu yıl vizyona girecek Kaptan Amerika: İç Savaş'ta görülecek. 2017 yılında kendi bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan yeni Örümcek-Adam, daha sonra ise Avengers filmlerinde yer alacak. Ancak iki taraf arasındaki geçişler bununla sınırlı kalmayacak.



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Marvel sinematik evreninin başındaki isim olan Kevin Feige, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Feige'in açıklamalarına göre, Marvel sinematik evreninin parçası olan karakterlerden bazıları da Örümcek-Adam filminde yer alacak.

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Feige, Örümcek-Adam'a iade-i ziyarette bulunacak bu Marvel karakterlerinin kimler olacağını açıklamadı, ancak Robert Downey Jr. ve Chris Evans gibi yıldız isimlerin kontratları belli filmler ile sınırlı olduğu için, Iron Man veya Kaptan Amerika gibi ana karakterlerin Örümcek-Adam filminde yer alma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Bunun yerine Ant-Man, Falcon veya Nick Fury gibi yan karakterlerin yeni Örümcek-Adam filmine konuk olabileceği söyleniyor.



Cop Car filmi ile adını duyuran Jon Watts'ın yöneteceği ve Tom Holland'ın başrolünü üstleneceği yeni Örümcek-Adam filmi, 7 Temmuz 2017'de vizyona girecek. Karakteri ilk kez görme şansı yakalayacağımız Kaptan Amerika: İç Savaş'ın vizyon tarihi ise 6 Mayıs 2016. Marvel sinematik evreninin başındaki isim olan Kevin Feige, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Feige'in açıklamalarına göre, Marvel sinematik evreninin parçası olan karakterlerden bazıları da Örümcek-Adam filminde yer alacak.Feige, Örümcek-Adam'a iade-i ziyarette bulunacak bu Marvel karakterlerinin kimler olacağını açıklamadı, ancak Robert Downey Jr. ve Chris Evans gibi yıldız isimlerin kontratları belli filmler ile sınırlı olduğu için, Iron Man veya Kaptan Amerika gibi ana karakterlerin Örümcek-Adam filminde yer alma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Bunun yerine Ant-Man, Falcon veya Nick Fury gibi yan karakterlerin yeni Örümcek-Adam filmine konuk olabileceği söyleniyor.Cop Car filmi ile adını duyuran Jon Watts'ın yöneteceği ve Tom Holland'ın başrolünü üstleneceği yeni Örümcek-Adam filmi,'de vizyona girecek. Karakteri ilk kez görme şansı yakalayacağımız Kaptan Amerika: İç Savaş'ın vizyon tarihi ise

http://collider.com/spider-man-reboot-marvel-cameos/