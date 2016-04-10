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Örümcek-Adam filminde başka Marvel kahramanları da yer alacak

Kaptan Amerika: İç Savaş ile birlikte diğer Marvel kahramanlarına katılacak olan yeni Örümcek-Adam, 2017 yılında vizyona girecek bireysel filminde de tek başına olmayacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,5b
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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  Son yıllarda sevilen kahramanlarını bir bir beyaz perdeye taşıyan Marvel'in sinematik evrenini kurarken karşılaştığı en büyük engellerden biri, film hakları başka stüdyoların elinde bulunan kahramanlarını kendi filmlerinde kullanamamasıydı. Geçtiğimiz yıl ise bu konuda önemli bir adım atıldı ve Sony ile Marvel arasında imzalanan anlaşma sayesinde Örümcek-Adam'ın Marvel sinematik evrenine katılmasının önü açıldı.

Tom Holland tarafından canlandırılan yeni Örümcek-Adam, ilk olarak bu yıl vizyona girecek Kaptan Amerika: İç Savaş'ta görülecek. 2017 yılında kendi bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan yeni Örümcek-Adam, daha sonra ise Avengers filmlerinde yer alacak. Ancak iki taraf arasındaki geçişler bununla sınırlı kalmayacak.

Ayrıca Bkz. "Kaptan Amerika: İç Savaş'ın yeni fragmanı yayınlandı"
Marvel sinematik evreninin başındaki isim olan Kevin Feige, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Feige'in açıklamalarına göre, Marvel sinematik evreninin parçası olan karakterlerden bazıları da Örümcek-Adam filminde yer alacak.
Örümcek-Adam filminde başka Marvel kahramanları da yer alacak
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Feige, Örümcek-Adam'a iade-i ziyarette bulunacak bu Marvel karakterlerinin kimler olacağını açıklamadı, ancak Robert Downey Jr. ve Chris Evans gibi yıldız isimlerin kontratları belli filmler ile sınırlı olduğu için, Iron Man veya Kaptan Amerika gibi ana karakterlerin Örümcek-Adam filminde yer alma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Bunun yerine Ant-Man, Falcon veya Nick Fury gibi yan karakterlerin yeni Örümcek-Adam filmine konuk olabileceği söyleniyor.

Cop Car filmi ile adını duyuran Jon Watts'ın yöneteceği ve Tom Holland'ın başrolünü üstleneceği yeni Örümcek-Adam filmi, 7 Temmuz 2017'de vizyona girecek. Karakteri ilk kez görme şansı yakalayacağımız Kaptan Amerika: İç Savaş'ın vizyon tarihi ise 6 Mayıs 2016.

http://collider.com/spider-man-reboot-marvel-cameos/ Yorum Yaz
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bykrm 3 yıl en beğenilen
Parayı verdikten sonra Robert Djr nin babannesi bile filmde görürsün.
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DeanWinchester. 3 yıl
Şu ana kadar kahramanlar karışık olsun istedim ama solo filmler çok daha güzel
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Rockyin 3 yıl
Daredevil filan olsa güzel olur aslında yada black widow,hawkeye
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kadirirdem 3 yıl
Öz benliğini bozacak yani
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DennisLars 3 yıl
Punisher olmaz bu filmde imkansıza yakın. Spiderman cıvık bir karakter Punisher girerse ciddiyet tavan yapar pek uyumlu olacağını sanmam mümkün olduğunca fazla
gişe yapıp Avengers filmlerine zemin hazirlayacaklardir. Ama Punisher kesinlikle sinematik evrende görülmeli Marvel in en sağlam ve sinemaya uygun karakterlerinden biri. DC de Batman benim için neyse Punisher da Marvel da odur.
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TncyKrmn 3 yıl
Kaptan amerika filminin adı tam olarak nedir. iç savaş mı yoksa kahramanlar savaşı mı :D
Karakterleri bırakın film adı konusunda bile belirsizlik yaşıyoruz.
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JusticeLeague 3 yıl TncyKrmn
Normalde İç Savaş ama ülkemizde küçük kitleleri çekmek ve daha iyi anlayabilmelerini sağlamak için Kahramanların Savaşı olarak çevirmişler..
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Tensi 3 yıl
50'si bir aradaya alisti artik tuketici. Tek tek kahraman filmleri kesmez bundan sonra.
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Tensi 3 yıl
adil rastgeldi
Filmde Punisher görünsün



Baslangicta kac kisi olacagini bilmem ama sonucta kimin kalacagi belli olur, filmi izlemenin hic bir anlami kalmaz o zaman. :D
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Adil Atalay 3 yıl
Filmde Punisher görünsün


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JusticeLeague 3 yıl
bunlar hep hasılat açgözlülüğü
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bykrm 3 yıl en beğenilen
Parayı verdikten sonra Robert Djr nin babannesi bile filmde görürsün.
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Dick Grayson 3 yıl
Punisher iddiası vardı o olabilir.
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