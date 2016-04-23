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Örümcek-Adam filminde Iron Man de yer alacak

Yeni Örümcek-Adam filminde, Marvel'in en sevilen kahramanlarından Iron Man de yer alacak. Demir Adam'ı bir kez daha yıldız oyuncu Robert Downey Jr. canlandıracak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,1b
1
41
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl Marvel ile Sony arasında imzalanan dev anlaşmanın detayları belli olmaya başladı. Anlaşma kapsamında Örümcek-Adam'ın Marvel sinematik evrenine katılacağı en başından beri biliniyordu. Marvel için oldukça önemli bir kazanım olan bu koşula karşı Sony'nin ne elde edeceği ise tam olarak açıklanmamıştı.
Konu hakkında ilk detaylar geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı ve Sony'nin yeni Örümcek-Adam filmini Marvel ekibinin geliştireceği, üstelik bu filmde diğer Marvel karakterlerinden birkaçının da yer alacağı açıklandı. Bu karakterlerin kimler olacağı açıklanmamış olsa da, Falcon veya Nick Fury gibi yan karakterler olacağı tahmin ediliyordu. Ancak yeni filminde Örümcek-Adam'a çok daha önemli bir kahramanın eşlik edeceği ortaya çıktı.
Marvel çizgi romanlarının ve sinematik evreninin en önemli karakterlerinden biri olan Iron Man'in, yeni Örümcek-Adam filminde yer alacağı kesinleşti. Iron Man rolünü bir kez daha tekrarlayacak olan Robert Downey Jr'ın katılımı ile çok daha heyecan verici bir proje haline gelen Örümcek-Adam'ın başrollerinde Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya, Laura Herrier ve Tony Revolori yer alıyor.
Bu arada Downey Jr.'ın kadroya katılması ile önemli bir yıldız kazanan film bir diğer yıldız oyuncuyu ise kaybetti. Filmin kötü adamını canlandırması için anlaşılmak üzere olan ünlü oyuncu Michael Keaton (Birdman, Spotligt), projede yer almamaya karar verdi.
Cop Car filmi ile adını duyuran Jon Watts'ın yöneteceği Örümcek Adam: Yuvaya Dönüş (Spider-Man: Homecoming), 7 Temmuz 2017'de vizyona girecek.

http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/robert-downey-jr-joins-spider-885829 Yorum Yaz
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pokezoom 3 yıl en beğenilen
Ben 28 yaşındayım. İlk spidey mükemmeldi bence. Yaş olarak olgun ama goruntu olarak genç. Bence öyle adamlarla calismalilar. Bu ne çocuğu alıp oyuncu yapmaya çalışmışlar. Köy 25-30 yaş arasi genç gorunumlu birini olsun bitsin. 20 yaşındaki sabi subyandan hero mu olur. Goruntusu bile 14-15 gibi.ayar oldum iyice.
Ben 28 yaşındayım. İlk spidey mükemmeldi bence. Yaş olarak olgun ama goruntu olarak genç. Bence öyle adamlarla calismalilar. Bu ne çocuğu alıp oyuncu yapmaya ç...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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tahir40 3 yıl Rachsuchtig
Öncelikle Civilwar spiderman filmi değildir, bilakis tam da ortaya karışık dediğim superhero film türü, artık marwel ne var ne yok koyuyor filme.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Öncelikle Civilwar spiderman filmi değildir, bilakis tam da ortaya karışık dediğim superhero film türü, artık marwel ne var ne yok koyuyor filme.
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Rachsuchtig 3 yıl tahir40
tahir40
Koymuşlar sabi sübyanı süperkahraman diye, tabi bundan bi cacık olmayacak ironman de koyalım ortaya karışık olsun...

Yalnız Civil War ön gösterime girdi ve izleyenler şuana kadar ki en iyi Spider-man olduğunu söylüyorlar
tahir40Koymuşlar sabi sübyanı süperkahraman diye, tabi bundan bi cacık olmayacak ironman de koyalım ortaya karışık olsun...Ya...
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1 Avatar
DeanWinchester. 3 yıl
aynı jojuk oynayacaksa güzel olur yetenekli biri, he birde ironman spiderman e demir kostüm felan yapabilirmi öyle birşey duydum gibi
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HayalineMahkumum 3 yıl
Iron Man olması işleri gerçeğe yakın kılıyor nedeni ise bir özel gücü olan liseli çocuğun nasıl son donanımlı bir kıyafet bulması terziden mi dikdiricek yada moda haftasından mı alıcak böyle olması daha iyi olmuş birde ağları kendi kolundan değilde bir aygıttan atması çizgi romanı okuyanlara jest olmuş teşekkürler MARVEL ekibi :D
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Aeronautical Engineering 3 yıl
Tony'nin May halayla bi yakinlasmasi gibi bir sey olacağını duydum 2017 deki film icin ama ne derece dogru bilmiyorum
ayrıca bu çocuk hiç20 göstermiyor bee
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DH Misafiri 3 yıl
Michael Keaton deyince akla batman gelmiyorsa ben iyice yaşlanmışım demek ki.
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Master_Evil 3 yıl
ne kadar çok kahraman o kadar zevkli film
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HeLLsTeR 3 yıl
Adamlar artık işini biliyor. Süperkahraman filmlerinde bir kahraman daha koyunca izlenmenin daha da artıp merak uyandıracağını biliyorlar. Süperman batman herkesin ilgisini çekti mesela
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metroid 3 yıl HeLLsTeR
HeLLsTeR

Adamlar artık işini biliyor. Süperkahraman filmlerinde bir kahraman daha koyunca izlenmenin daha da artıp merak uyandıracağını biliyorlar. Süperman batman herkesin ilgisini çekti mesela

Bu yeni farkında vardıkları bir şey değil ki. Örümcek Adam'ın hakları Sony'de olmasa MCU'ya çok daha önce katılırdı zaten.
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kadirirdem 3 yıl
güzel rakip olabilirler aslında...
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JusticeLeague 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

çenedeki ''ben'' kadroya dahil edilmiş




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X kare 3 yıl
3 dev adam filmine özenmisler.
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Yazmayı_Severim 3 yıl
Ulan be zamanında uyduruk bir kaynaktan güçlerini alan süper kahraman çizgi-romanı karalasaydım onun bile filmini çekebilirdi hollywood

Örümcek Adam Doğuyor, Emekliyor, Yürüyor, Okuyooor, Yokum Diyoor, Bitirin Artık Diyor, Bıktım Diyoor, Öldürün Diyoor
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Seyrim 3 yıl
Çorba oldu uper kahramanlar..
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mehmedaltair 3 yıl
Şöyle 1-2 sahne team-up yapsınlar da gözümüz şenlensin
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BekirTemel 3 yıl
tüm marvel kahramanları birbiri ile iç içe girdi zaten.
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bluelizard17 3 yıl BekirTemel
BekirTemel

tüm marvel kahramanları birbiri ile iç içe girdi zaten.

dc comics şirketi de aynı şekilde başladı. batman, superman ve wonder women artık birlikte savaşacaklar.
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