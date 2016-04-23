Örümcek-Adam filminde Iron Man de yer alacak

Geçtiğimiz yıl Marvel ile Sony arasında imzalanan dev anlaşmanın detayları belli olmaya başladı. Anlaşma kapsamında Örümcek-Adam'ın Marvel sinematik evrenine katılacağı en başından beri biliniyordu. Marvel için oldukça önemli bir kazanım olan bu koşula karşı Sony'nin ne elde edeceği ise tam olarak açıklanmamıştı.

Konu hakkında ilk detaylar geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı ve Sony'nin yeni Örümcek-Adam filmini Marvel ekibinin geliştireceği, üstelik bu filmde diğer Marvel karakterlerinden birkaçının da yer alacağı açıklandı. Bu karakterlerin kimler olacağı açıklanmamış olsa da, Falcon veya Nick Fury gibi yan karakterler olacağı tahmin ediliyordu. Ancak yeni filminde Örümcek-Adam'a çok daha önemli bir kahramanın eşlik edeceği ortaya çıktı.

Marvel çizgi romanlarının ve sinematik evreninin en önemli karakterlerinden biri olan Iron Man'in, yeni Örümcek-Adam filminde yer alacağı kesinleşti. Iron Man rolünü bir kez daha tekrarlayacak olan Robert Downey Jr'ın katılımı ile çok daha heyecan verici bir proje haline gelen Örümcek-Adam'ın başrollerinde Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya, Laura Herrier ve Tony Revolori yer alıyor.

Bu arada Downey Jr.'ın kadroya katılması ile önemli bir yıldız kazanan film bir diğer yıldız oyuncuyu ise kaybetti. Filmin kötü adamını canlandırması için anlaşılmak üzere olan ünlü oyuncu Michael Keaton (Birdman, Spotligt), projede yer almamaya karar verdi.

Cop Car filmi ile adını duyuran Jon Watts'ın yöneteceği Örümcek Adam: Yuvaya Dönüş (Spider-Man: Homecoming), 7 Temmuz 2017'de vizyona girecek.

http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/robert-downey-jr-joins-spider-885829