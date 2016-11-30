Otomatik pilotlu araçlar için büyük iddia: 14.5 milyon araç üretilecek!

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Juniper Araştırma’nın hazırladığı rapora göre 2025 yılına kadar yıllık otomatik pilot teknolojisine sahip araç üretimi 14.5 milyonu bulacak. Her yıl bir miktar artan üretilen araç sayısı 2025 yılında ise global kurulu bir düzen ile 22 milyona ulaşacak. Bu hızlı ilerlemenin en çok Uber ve Lyft gibi araç paylaşımına dayanan şirketleri etkilemesi bekleniyor.

Araştırmalar gösteriyor ki insanların otomatik pilot teknolojisine sahip araçları satın almasının 3 temel nedeni var: hızlı teknolojik gelişmelere sahip olmayı istemek, araçlarda bulunan sıkı güvenlik önlemleri ve çevresel baskılar. Bu teknoloji ne kadar hızlı benimsenirse bunun sonucunda insanlar kara ve deniz ulaşımındaki gereksiz iş yükünü açıkça görebilecek.

Öncelik güven sağlamak

Araştırmacılardan Gareth Owen’ın açıklaları ise sürücüsüz araçların yaygınlaşmasının otomotiv dünyasında bir devrim olacağı yönünde ancak bunun için firmalar öncelikle insanları bu araçların tamamen güvenli olduğu yönünde ikna etmesi gerekiyor. Zira mayıs ayında Tesla’nın otomatik pilot teknolojisine sahip aracının karıştığı ve sürücünün hayatını kaybettiği kaza her ne kadar 210 milyon kilometrelik mesafede yaşanan ilk kaza da olsa insanların otomatik pilota olan güvenini sarsmıştı.

Firmaların ayrıca ar-ge çalışmalarına devam etmeleri, sürekli olarak testler yapmaları ve bir an önce gelecek programlarını şekillendirmeye başlamaları da Owen’ın tavsiyeleri arasında.

https://cleantechnica.com/2016/11/25/juniper-research-self-driving-car-production-hit-14-5-million-year-2025/