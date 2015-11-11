Otomobil satın almak isteyenler için yılın son kampanyalarını derledik

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının eylül ayına kadar gösterdiği büyümeyi, ekim ayındaki yavaşlamanın izledi. Bunun üzerine otomobil üreticileri yıl sonu hedeflerini tutturmak için avantajlı kampanyalarla müşterilerinin karşısına çıktı. Yüksek rekabete sahne olan Türk Otomobil Pazarı' nın bu durumu araç satın almayı düşünenlere farklı ödeme seçenekleri ve indirimler ile yansımakta.

Firmalar ve yürürlükteki kampanyalarının bir kısmı ise şöyle;

Toyota' dan kasım ayı takas ayı kampanyası

Toyota' nın kasım kampanyası kapsamında eski otomobilini yeni Toyota ile değiştirmek isteyenlere 3 bin liradan başlayan ve 8 bin liraya varan takas indirimleri uygulanıyor. “Yaris”, “Yaris Hybrid”, “Auris”, “Auris Touring Sports”, “Corolla” ve “Verso” modelleri için 3 bin lira olan takas indirimi, “Avensis” modelinde 7 bin ve “RAV4” modelinde ise 8 bin olarak belirlenmiş. "RAV4" modelinde takas yapmayı düşünmeyenler için ise yarısı peşin olmak üzere diğer yarası 1 yıl ertelemeli kredi imkanı sağlanıyor

Fiat' dan 2 yıla varan sıfır faiz seçeneği

49 bin 900 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla pazara sürdüğü “EGEA” modeli ile dikkatleri üzerine çekmeye çalışan Fiat, 18.000 TL 12 Ay vadeli 0 faiz ve 30.000 TL 24 Ay vadeli 0,89 faizli kampanyalar sunuyor.

Citroen ‘de 7 bin liraya varan indirim imkanı

Citroen “C1”, “C3” ve “C-Elysee” modellerinde 15.000 TL 15 ay 0 Faizli kredi imkanı sunuyor ve kasım ayı süresince “C4 Picasso”da 4 bin,” C4 Cactus” de 7 bin, “C1”de 5 bin, yeni “C4” de 2 bin 500 ve “C-Elysee” de 4 bin liraya varan indirim imkanı sağlıyor. Firma ayrıca “C4”, “Yeni C4”, “C4 Cactus”, “C4 Picasso” ve “C4 Grand Picasso” modellerinde 30.000 TL 24 Ay 0,79 faizli kredi avantajları ile araba satın almayı düşünenlerin ilgisini çekmenin peşinde.

Peugeot' dan 40 bin liraya sıfır faiz olanağı

Peugeot’nun farklı araç modelleri için sıfır faizli kredi tutarı değişkenlik gösteriyor. “208”, “2008” ve “301” modelleri için 24 ay 24 bin lira olan tutar, “Yeni Peugeot Partner Tepee” ve “Peugeot Bipper Tepee” için 20 ay 20 bin lira ve “308”, “508”, “5008” modelleri için 20 ay 40 bin lira olarak belirlenmiş.





Peugeot, “208”i yarısı peşin, yarısı ayda 516 TL’den başlayan taksit ve 43 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunarken, otomatik vites “2008 Crossover”ları düz vites fiyatıyla seçeneklere ekliyor.

Peugeot, “308”, “3008”, “508” ve “5008” modellerinin tam otomatik dizel versiyonlarına özel 4 bin lira takas avantajı ve 30 bin lira 20 ay yüzde 0,89 faizli kredi fırsatından yararlandırıyor.

Renault'dan 3 yıla varan sıfır faiz imkanı

Renault'nun kasım ayı kampanyası kapsamında sıfır faizli kredi, binek otomobillerde 15 bin lira kredi tutarı ve 15 aya kadar, 36 bin lira kredi için 12 aya kadar ya da 12 bin lira için 36 aya kadar ödeme seçenekleriyle kullanılabiliyor.

Ford'dan Mondeo’ ya düşük faiz

Ford, “Yeni Mondeo” yu 40 bin lira 20 ay vade yüzde 0,66, diğer binek otomobillerini ise 30 bin lira 20 ay yüzde 0,69 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuyor. Ford bu kampanyayı sadece gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu durumlar için hayata geçirmekte.