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Otomobil satın almak isteyenler için yılın son kampanyalarını derledik

2015'in ilk aylarından beri yüksek ivme yakalayan Türkiye Otomobil Piyasası, yıl sonu satış hedeflerini yakalamak isteyen firmaların avantajlı kampanyaları ile daha da hareketleniyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Otomobil satın almak isteyenler için yılın son kampanyalarını derledik
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının eylül ayına kadar gösterdiği büyümeyi, ekim ayındaki yavaşlamanın izledi. Bunun üzerine otomobil üreticileri yıl sonu hedeflerini tutturmak için avantajlı kampanyalarla müşterilerinin karşısına çıktı. Yüksek rekabete sahne olan Türk Otomobil Pazarı' nın bu durumu araç satın almayı düşünenlere farklı ödeme seçenekleri ve indirimler ile yansımakta.
Firmalar ve yürürlükteki kampanyalarının bir kısmı ise şöyle;
Toyota' dan kasım ayı takas ayı kampanyası
 
Otomobil satın almak isteyenler için yılın son kampanyalarını derledik
Toyota' nın kasım kampanyası kapsamında eski otomobilini yeni Toyota ile değiştirmek isteyenlere 3 bin liradan başlayan ve 8 bin liraya varan takas indirimleri uygulanıyor. “Yaris”, “Yaris Hybrid”, “Auris”, “Auris Touring Sports”, “Corolla” ve “Verso” modelleri için 3 bin lira olan takas indirimi, “Avensis” modelinde 7 bin ve “RAV4” modelinde ise 8 bin olarak belirlenmiş. "RAV4" modelinde takas yapmayı düşünmeyenler için ise yarısı peşin olmak üzere diğer yarası 1 yıl ertelemeli kredi imkanı sağlanıyor
Fiat' dan 2 yıla varan sıfır faiz seçeneği
 
Otomobil satın almak isteyenler için yılın son kampanyalarını derledik
49 bin 900 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla pazara sürdüğü “EGEA” modeli ile dikkatleri üzerine çekmeye çalışan Fiat, 18.000 TL 12 Ay vadeli  0 faiz ve 30.000 TL 24 Ay vadeli 0,89 faizli kampanyalar sunuyor.
Citroen ‘de 7 bin liraya varan indirim imkanı
Otomobil satın almak isteyenler için yılın son kampanyalarını derledik
 
Citroen “C1”, “C3” ve “C-Elysee” modellerinde 15.000 TL 15 ay 0 Faizli kredi imkanı sunuyor ve kasım ayı süresince “C4 Picasso”da 4 bin,” C4 Cactus” de 7 bin, “C1”de 5 bin, yeni “C4” de 2 bin 500 ve “C-Elysee” de 4 bin liraya varan indirim imkanı sağlıyor. Firma ayrıca “C4”, “Yeni C4”, “C4 Cactus”, “C4 Picasso” ve “C4 Grand Picasso” modellerinde 30.000 TL 24 Ay 0,79 faizli kredi avantajları ile araba satın almayı düşünenlerin ilgisini çekmenin peşinde.
Peugeot' dan 40 bin liraya sıfır faiz olanağı
Otomobil satın almak isteyenler için yılın son kampanyalarını derledik
 
Peugeot’nun farklı araç modelleri için sıfır faizli kredi tutarı değişkenlik gösteriyor. “208”, “2008” ve “301” modelleri için 24 ay 24 bin lira  olan tutar, “Yeni Peugeot Partner Tepee” ve “Peugeot Bipper Tepee” için 20 ay 20 bin lira ve “308”, “508”, “5008” modelleri için 20 ay 40 bin lira olarak belirlenmiş.

Peugeot, “208”i yarısı peşin, yarısı ayda 516 TL’den başlayan taksit ve 43 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunarken, otomatik vites “2008 Crossover”ları düz vites fiyatıyla seçeneklere ekliyor.
Peugeot, “308”, “3008”, “508” ve “5008” modellerinin tam otomatik dizel versiyonlarına özel 4 bin lira takas avantajı ve 30 bin lira 20 ay yüzde 0,89 faizli kredi fırsatından yararlandırıyor.
Renault'dan 3 yıla varan sıfır faiz imkanı
Otomobil satın almak isteyenler için yılın son kampanyalarını derledik
 
Renault'nun kasım ayı kampanyası kapsamında sıfır faizli kredi, binek otomobillerde 15 bin lira kredi tutarı ve 15 aya kadar, 36 bin lira kredi için 12 aya kadar ya da 12 bin lira için 36 aya kadar ödeme seçenekleriyle kullanılabiliyor.
Ford'dan Mondeo’ ya düşük faiz
Otomobil satın almak isteyenler için yılın son kampanyalarını derledik
 
Ford, “Yeni Mondeo” yu 40 bin lira 20 ay vade yüzde 0,66, diğer binek otomobillerini ise 30 bin lira 20 ay yüzde 0,69 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuyor. Ford bu kampanyayı sadece gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu durumlar için hayata geçirmekte.

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DoctorEconomy 4 yıl en beğenilen
11 yıl sonra aktif olmuşsunuz :)
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otosarrafı 4 yıl
Adam kuyruklu yıldız gibi, 11 yılda bir forumdan geçiyor...
1 Yanıt Yanıtla +8
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maxiromulus 4 yıl
Kampanyalar elinde parasi olmayan vatandas icin. Nakiti olan gider badar parasini alir. Yahu bakiyorum 24bin lira pesin 24 bin taksitle diyor peugeot 208 51bin lira civarina geliyor plaka takip satsam bile 5 bin zarardaym 5 bin faiz odedim 10 bin ha birde ufak kaza yapsam 3 bin de ordan 13 bin lira zarar ediyorum 1 yida

yok abicim babacim akil kari degil 0 araba almak
Kampanyalar elinde parasi olmayan vatandas icin. Nakiti olan gider badar parasini alir. Yahu bakiyorum 24bin lira pesin 24 bin taksitle diyor peugeot 208 51bin...
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Stand Alone 4 yıl
Captur haricinde alınacak model yok aralarında. Bu sene ciddi indirim olmaz, yeterince satış yapılıyor.
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seraaser 4 yıl
Güzel olmuş hazırlayan arkadaşın eline sağlık. Toyoto da 15000 tl sıfır faiz devam etmiyor mu acaba onu göremedim.
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MKemalinAskeri 4 yıl
resindeki toyota cip ne abiler?
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otosarrafı 4 yıl
Adam kuyruklu yıldız gibi, 11 yılda bir forumdan geçiyor...
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gorbay 4 yıl
Hocam 11 yıl ne bir açıklığa kavustursak ya, oluyu mu dirilttiler ne oldu ))
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silversmith 4 yıl
Otomobil alacaklar için; yıl sonu ÖTV artacak mı asıl düşünülmesi gereken konuların başında geliyor? Kaç senedir iki yılda bir artış gösteriyor malum. En son 2013 yılı sonunda ÖTV artış göstermişti. Ondan önce 2011 sonu artmıştı... Öyleyse aralık ayı fiyatları her ne kadar yüksek bile olsa otomobil alımı için son şans olabilir! Çünkü çok daha yüksek fiyatlar kapımızda olabilir!
Bence otomobil alınacak zaman değil ama çok ihtiyacı olanlar için yazmak istedim.
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barantula 4 yıl
Parelel evrenden gelenler var galiba..
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alito 4 yıl
Hepsi fos bu kampanyaların.
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PyRRhiC 4 yıl
Arkadaşlar 2015 model J kasa 1.6 Benzinli HB Manuel vites Opel Astra için aldığım teklifler bu şekilde. Sadece mail ve telefon yoluyla fiyat teklifi aldım. Bu fiyatların üzerinden de bir miktar pazarlık olacağı kanısındayım.

Malum sitedeki fiyatlara göre çok ciddi bir indirim yapılmış gözüküyor. Benim gibi değerlendirmek isteyen arkadaşlara duyurulur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Göleli_At_Hırsızı 4 yıl
Cari fazla verdik bu ay. Bence millette bir urkme başladı. Arac satislari düşecek giderek. Oh olsun firmalara.
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Alonj 4 yıl Göleli_At_Hırsızı
Erbay güney
Cari fazla verdik bu ay. Bence millette bir urkme başladı. Arac satislari düşecek giderek. Oh olsun firmalara.

Cari fazla vermemiz kötü bir durum ihtiva etmez aksine çok iyi bir durum. Fakat bu husus doğrudan hane halkı gelirine etki eden bir şey değildir.
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maxiromulus 4 yıl
Kampanyalar elinde parasi olmayan vatandas icin. Nakiti olan gider badar parasini alir. Yahu bakiyorum 24bin lira pesin 24 bin taksitle diyor peugeot 208 51bin lira civarina geliyor plaka takip satsam bile 5 bin zarardaym 5 bin faiz odedim 10 bin ha birde ufak kaza yapsam 3 bin de ordan 13 bin lira zarar ediyorum 1 yida

yok abicim babacim akil kari degil 0 araba almak
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emrah66 4 yıl
Şu Renault'nun kampanyasına acayip ayar oluyorum. 36/12=3000 aylık ödeme 12/36=333 aylık ödeme ödeme planına bak on kat fark var neredeyse. Yap 24 bin 24 ay adam gibi sat.
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Ned_Starkk 4 yıl
0 faizli kampanyaların ekseriyeti müşteriyi enayi yerine koyuyor, peşin fiyatına göre 2-3 bin fazlaya vade yapıyorlar
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