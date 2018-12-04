Otomobil satışlarındaki kötü gidişat devam ediyor

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından paylaşılan veriler otomotiv sektöründeki daralmanın sürdüğünü ortaya koydu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018’in 11 ayında geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 33.75 daralarak 543 bin 231 olarak gerçekleşti.

Satışlardaki gerileme sürüyor

Bu yılın ilk 11 ayında 425 bin 478 olarak gerçekleşen otomobil satışları 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 31.71 azaldı. Düşüş oranının daha fazla olduğu hafif ticari araç satışları ise yüzde 40.19 düşüşle 117 bin 753 seviyesine geriledi.

ODD’nin verilerine göre sadece kasım ayında toplam pazarda 58 bin 204 araç satıldı. Geçen yılın kasım ayında 100 bin 859 olan bu rakam, otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 42.29 oranında gerilediğini ortaya koydu. Kasım ayındaki otomobil satışları yüzde 39.17 azalarak 46 bin 204’e, hafif ticari araç satışları da yüzde 51.81 gerileyerek 12 bine düştü.

Kasım ayı otomobil satışlarında Toyota lider

Kasım ayı otomobil satışlarına bakıldığında, en çok satan markalar listesinin lideri değişmiş görünüyor. 5 bin 403 otomobil satan Toyota birinci, 5 bin 224 satış yapan Renault ise ikinci sırada bulunuyor. Üçüncülük koltuğunda ise 4 bin 557 araç satan Nissan oturuyor.

Otomobil özelinde liderliği elinden kaptıran Renault’nun Ocak-Kasım döneminde yerini koruduğu görülüyor. 11 aylık dönemde 74 bin 303 adet araç satan Fransız üreticiyi 58 bin 483 araç satan Volkswagen takip ediyor. 58 bin 212 araç satan Fiat ise satış sıralamasında üçüncü sırada bulunuyor.