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Otomobil satışlarındaki kötü gidişat devam ediyor

ODD tarafından paylaşılan verilere göre otomotiv sektöründeki daralma kasım ayında da hız kesmeden devam etti. 2018'in ocak-kasım dönemindeki daralma yüzde 33.75 olarak kayda geçti.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Otomobil satışlarındaki kötü gidişat devam ediyor
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından paylaşılan veriler otomotiv sektöründeki daralmanın sürdüğünü ortaya koydu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018’in 11 ayında geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 33.75 daralarak 543 bin 231 olarak gerçekleşti.

Satışlardaki gerileme sürüyor 

Bu yılın ilk 11 ayında 425 bin 478 olarak gerçekleşen otomobil satışları 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 31.71 azaldı. Düşüş oranının daha fazla olduğu hafif ticari araç satışları ise yüzde 40.19 düşüşle 117 bin 753 seviyesine geriledi.

ODD’nin verilerine göre sadece kasım ayında toplam pazarda 58 bin 204 araç satıldı. Geçen yılın kasım ayında 100 bin 859 olan bu rakam, otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 42.29 oranında gerilediğini ortaya koydu. Kasım ayındaki otomobil satışları yüzde 39.17 azalarak 46 bin 204’e, hafif ticari araç satışları da yüzde 51.81 gerileyerek 12 bine düştü.

Kasım ayı otomobil satışlarında Toyota lider 

Kasım ayı otomobil satışlarına bakıldığında, en çok satan markalar listesinin lideri değişmiş görünüyor. 5 bin 403 otomobil satan Toyota birinci, 5 bin 224 satış yapan Renault ise ikinci sırada bulunuyor. Üçüncülük koltuğunda ise 4 bin 557 araç satan Nissan oturuyor.

Otomobil özelinde liderliği elinden kaptıran Renault’nun Ocak-Kasım döneminde yerini koruduğu görülüyor. 11 aylık dönemde 74 bin 303 adet araç satan Fransız üreticiyi 58 bin 483 araç satan Volkswagen takip ediyor. 58 bin 212 araç satan Fiat ise satış sıralamasında üçüncü sırada bulunuyor.


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MaSSive 5 ay en beğenilen
Döviz kuru yetmezmiş gibi,üstüne neredeyse otomobili üretenin maliyeti kadar vergi alınırsa ne bekliyorsunuz ki.
Kötü gidişat sadece otomobil satışlarında mı.Herşey zincirleme.
Döviz kuru yetmezmiş gibi,üstüne neredeyse otomobili üretenin maliyeti kadar vergi alınırsa ne bekliyorsunuz ki.Kötü gidişat sadece otomobil satışlarında...
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1 Yanıt Yanıtla +39
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MaSSive 5 ay BF033
Sorun kurda yada otomobillerde değil derken artan fiyatlarında değil öylemi?Otomobili üreten firmanın maliyet fiyatı kadar vergi alan devlet de vergi toplayamıyorsa artık,af ile toplayamadıklarına saysın.
Bir kişi çelişir de iki satırda bukadar çelişemez.
Alım gücü kendi para biriminin diğer Ülke para birimleri karşısında ki değeri ile doğru orantılıdır.Bir de üstüne ekonomin,tüketimi nin çoğudışa bağlıysa,hangi alım gücünden bahsediyorsun sen?
Otomobili geçtim ,Migros da Çin marulu satılıyor senin haberin varmı?
Üreten bir toplum yerine,dışa bağımlı olduğun sürece ,paran pul olur,üstüne elektrik ,su,yakıta zam derken,marul yetiştirecek adam bulamazsın,buldukların da ithal uygun fiyatllı ürünle artan maliyetlerle rekabet edemez.Dışarıdan ithal ürün daha hesaplı gelir.
Vergi tahsilat sistemi zaten baştan kokuşmuş.Sen ben,O ,asgari ücretli ,verginin de vergisini,lüksünü peşin verir.
Birçoğu da ,hatırlı kişiler de derki aman ne vericem,nasıl olsa vergi affı gelicek.
Bu devran böyle gider.
Sorun kurda yada otomobillerde değil derken artan fiyatlarında değil öylemi?Otomobili üreten firmanın maliyet fiyatı kadar vergi alan devlet de vergi toplayamı...
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Portraitclub 5 ay
Arabam yok, alacak param da yok, arabaya karşı bir hevesim de yok, olsa da durduğu yerde masraf çıkarıyor. Vergisiydi, sigortasıydı, muayenesiydi, yok efenim kaskosuydu, yok kışlık lastiğiydi, servis bakımıydı, benziniydi, trafik cezasıydı, park sorunuydu. He kıytırıktan bir arabam vardı iyi kötü çalışıyordu 2015 yılında sattım kurtuldum Yılda 1,2 bin tl ona veremem. Bütün toplu taşımalar ve taksiler uberler benim arabam o yüzden hiç umrumda bile değil. Bunlar iyi günleriniz
Arabam yok, alacak param da yok, arabaya karşı bir hevesim de yok, olsa da durduğu yerde masraf çıkarıyor. Vergisiydi, sigortasıydı, muayenesiydi, yok efenim ka...
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Göleli_At_Hırsızı 5 ay
Dolar ve euro kazanan için hiç bir şey sorun değil. Gelirinizi önce dolara bölün. Sonra çıkan rakama göre zaten alıp alamayacağınıza karar verin.
Bugün 3000 lira kazanan bir insan aslında 550 dolar kazanıyordur. Bir egea boş paket bile 12 bin dolar. Kenara 100 dolar koyarsa 120 ayda araba sahibi olabiliyor. Ayda 5 bin kazanan kenara 2000 koysa yaklaşık 35 ayda araç sahibi olabiliyor. Ayrıca son yıllarda tl bazında bile maaşlarda düşüş söz konusu. Ülkede kaç kişi 5 bin kazanıyor.
Kısaca ülkede işsizlik, faiz, enflasyon, maaşlar düzelmedikçe şu satış rakamları bile çok iyi.
Faizin yüzde 24, işsizliğin %20 ve maaşların düşük olduğu ülkede satılacak araç sayısı senede 250-300 bindir.
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elcas 5 ay
indirim parası olana yarar ki o da çok fazla bir indirim değil. devletin vergi kaybı büyük. ötv yi kaldırsa mtv gelirleri bile yeter.
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manisa_tr 5 ay
bayiler araba yok diyorsa kendileri almışlardır. 0 km 2. el olarak 2019 da satacaklardır. ne chakaldır onlar...
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yamtar36 5 ay
Çok saçma bir vergi sistemi var işte sıkıntı en baştan buradan kaynaklanıyor. Mesela araç eskidikçe Mtv azalıyor. Parça fiyatı azalıyor, yürütme maliyeti azalıyor, doğaya verdiği zarar yeni araçlara göre daha fazla ama devletimiz buna önlem almak yerine yeni araca çok büyük vergiler yüklemiş. E neden 100k+ para verip yeni araba alalım? Tüm dünya emisyon konusunda ileriye giderken biz cennet vatanımızı dizel egzoz gazı çöplüğüne çeviriyoruz. Yazık...
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interwap 5 ay
"Otomobil almayan ülkeyi krize sürükleyen fetöcüdür"
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Yeşilbarış 5 ay
o kadar sattılarsa öpsünler başlarına koysunlar.
hürriyet nasıl görmüş haberi;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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carloska 5 ay
bugün çalıştığım yerde bi kadın küçülme nedeniyle işten çıkarıldı.. çocuğu olan evli ev geçindiren bi kadın geleceği belirsiz.. bu sadece bir örnek bunun gibi bi çok kişi işten çıkarıldı kimi ağlayarak gitti kimi içine akıttı.. sözüm o ki ülkeyi bu hale getirenlerinde buna vesile olanlarında Allah bin belasını versin.. hem bu dünyada hem ahirette hiç bi şekilde hakkımı helal etmeyeceğim..
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Tenvir 5 ay
Arkadaslar bence haberde bir ayrintidan bahesdilmemis. Gecen ayin basindan beri galerilerde araba yok. Eldekileri satmislar ve sifir satan bayi bulamadik. Civar illerdeki toyota, kia gibi markalari aradik ama yok. Az satisin sebebi bu herhalde. Onceki aylarda fiyatlar yuksek olup satis az oldugu icin eldeki stoklar azdi ve fiyatlarda ucuzlayinca eldeki stoklar hemen tukendi.
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huguli 5 ay
Başta vag grubu olmak üzere, ardından ford,peugeot inşallah ciddi derecede zarar ederler.
1 liraya getirdikleri dandik arabaları 10 liraya satmaya kalkıyorlar.
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BlueDay_86 5 ay
Dahada devam edecek bu vergi soygununda kim araç alır sözde ötv indirimi yaptılar herşey ötv indirimiyle bitmiyor kredi faiz oranları hat safhada yani açıkcası memleketin içine ettiler arkadaşlar
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