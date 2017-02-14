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Windows 10 Mobile'daki açık, şifre girmeden fotoğraf galerisine erişim izni veriyor

Microsoft'un mobil işletim sistemindeki bir güvenlik açığı, isteyen herkesin bir Windows telefondaki ekran kilidini atlatarak cihazdaki fotoğraflara ve galeriye erişmesine olanak tanıyor.
2 yıl
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17
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows 10 Mobile'daki bir güvenlik açığı, isteyen herkesin Windows Insider programındaki üretim veya önizleme yapılarını çalıştıran cihazlardaki kilit ekranını atlayarak fotoğraflara ve galeriye erişmesine olanak tanıyor. Güvenlik açığı Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi çalıştıran bir Lumia 930 üzerinde tespit edilmiş durumda.
Şu an için Windows 10 Mobile Redstone 2 önizleme yapılarının bu kusurdan etkilenmediği düşünülürken, hemen hemen herkesin fotoğraflara erişim imkânı tanıyan birkaç basit adımla Windows telefonlardaki PIN kilidini atlatabileceği bildiriliyor.
Hatadan faydalanmak için yapmanız gereken tek şey, kilit ekrandaki kamera kısayolunu kullanarak cihaz hala kilitli durumdayken bir fotoğraf çekmek ve sol alt köşedeki küçük resmi (thumbnail) kullanarak açmak. Resmi açtığınızda, ekrandaki çöp kutusu simgesini kullanarak silin ve cihazdaki geri düğmesine basın.
Ayrıca Bkz. "İşte karşınızda LG G6'nın ön paneli"
Fotoğrafı önizlemek için küçük resme tekrar hafifçe dokunun. Bununla birlikte, resim yerine siyah bir ekran gösterilecektir. Geri düğmesine bir kez daha basın ve aynı küçük resmi kullanarak fotoğrafı bir kez daha açmaya çalışın. Bunu üçüncü kez yaptığınızda, telefondaki fotoğraf ve video galerisine erişim sağlamış olacaksınız.

Hata Microsoft'a bildirilmiş durumda

Çok fazla kişinin bu açığı tek başına çözebileceğine inanmak zor olsa da, potansiyel saldırganların bu kadar kolay bir şekilde fotoğraf galerisine erişebilmesi endişe verici. Sadece depolanan fotoğrafları açığa çıkaran bu kusur, diğer tüm verilere erişim imkanı sağlamasa da Microsoft'un mümkün olan en kısa sürede bununla ilgilenmesi gerekiyor.
İyi haber ise açığın Windows 10 Mobile'daki bu açığın Microsoft'a bildirilmiş olması. Şirketin en kısa süre içerisinde bir düzeltme yaması yayınlayarak sorunu çözmesi bekleniyor.

http://www.windowsteam.com.br/bug-no-windows-10-mobile-mostra-todas-as-suas-fotos-mesmo-bloqueado/ Yorum Yaz
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susta_kazım 2 yıl en beğenilen
Kullanıcısı kalmadığı için geç farkedilmiştir. Ms çalışanları bile bu sistemi artık kullanmıyorlar
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drjacob 2 yıl
kullanan kaldı mı ki ?
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SixSixSix 2 yıl
Görseldeki Nokia Lumia 1520'yi görünce duygulandım. Efsane telefondu, severek kullandım. Maalesef sahipsiz bir işletim sistemi vardı, kimse kendini avutmasın. 2016 yılı itibarı ile Windows Phone bitmiştir.
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kadirirdem 2 yıl
W10 mobile'ın kendisi bir açık zaten :D :D
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0MG90 2 yıl
iOS'ta da bu oluyor
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Biyturs_OnSr 2 yıl

Windows 10 Mobile'daki bir güvenlik açığı, herkesin Windows Insider programının bir parçası olarak gönderilen üretim veya önizleme yapılarını çalıştıran bir cihazdaki

Translator ile mi çevrildi makale bilmiyorum ama benim bu cümleden anladığım kadarıyla bu "açık" beta sürümünde ortaya çıkmış. Haber değeri bile yok bunun
Ya bu "haber" kaldırılsın ya da başlığa "beta" eklensin şu aşamada çok saçma böyle bir yazı.
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açmayın-bağıran-karı 2 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

Windows 10 Mobile'daki bir güvenlik açığı, herkesin Windows Insider programının bir parçası olarak gönderilen üretim veya önizleme yapılarını çalıştıran bir cihazdaki

Translator ile mi çevrildi makale bilmiyorum ama benim bu cümleden anladığım kadarıyla bu "açık" beta sürümünde ortaya çıkmış. Haber değeri bile yok bunun
Ya bu "haber" kaldırılsın ya da başlığa "beta" eklensin şu aşamada çok saçma böyle bir yazı.

Hani fotoğraflar uygulaması insider sürümlerindeki özelliklerle kararlı sürüm içinde güncelleniyor ya, ondan bahsediyor beta falan değil.
@Night Rain
Eskiden yine boş yapı dediğimiz yapılarda bile 1 sayfa changelog olurdu artık kimsenin yemediğini görünce bıraktılar heralde yazmayı
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krkmz1666 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Adamlar ayar koymuşlar bende kapalı kamera açılmıyor açık maçık bize işlemeZ
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açmayın-bağıran-karı 2 yıl
"Güvenilir" platform... Rs2de açığı kapatıyorsun iyi güzelde W10u kararlı olarak kullanan bir sürü insan var o kadar toplu güncelleme geliyor ama düzeltmemişler. Boş güncelleme deyince de fanboylar kızıyor.
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Whippoorwill 2 yıl açmayın-bağıran-karı
Yayınlanan birçok güncellemede zaten bilgi dahi yok içeriğe dair.
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susta_kazım 2 yıl en beğenilen
Kullanıcısı kalmadığı için geç farkedilmiştir. Ms çalışanları bile bu sistemi artık kullanmıyorlar
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malkooklam 2 yıl
YENİ Mİ KEŞFETMİŞLER,
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Patren 2 yıl
Bir an bendede olur diye düşündüm denedim olmadi telefon g4
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