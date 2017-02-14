Windows 10 Mobile'daki açık, şifre girmeden fotoğraf galerisine erişim izni veriyor

Windows 10 Mobile'daki bir güvenlik açığı, isteyen herkesin Windows Insider programındaki üretim veya önizleme yapılarını çalıştıran cihazlardaki kilit ekranını atlayarak fotoğraflara ve galeriye erişmesine olanak tanıyor. Güvenlik açığı Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi çalıştıran bir Lumia 930 üzerinde tespit edilmiş durumda.

Şu an için Windows 10 Mobile Redstone 2 önizleme yapılarının bu kusurdan etkilenmediği düşünülürken, hemen hemen herkesin fotoğraflara erişim imkânı tanıyan birkaç basit adımla Windows telefonlardaki PIN kilidini atlatabileceği bildiriliyor.

Hatadan faydalanmak için yapmanız gereken tek şey, kilit ekrandaki kamera kısayolunu kullanarak cihaz hala kilitli durumdayken bir fotoğraf çekmek ve sol alt köşedeki küçük resmi (thumbnail) kullanarak açmak. Resmi açtığınızda, ekrandaki çöp kutusu simgesini kullanarak silin ve cihazdaki geri düğmesine basın.

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Fotoğrafı önizlemek için küçük resme tekrar hafifçe dokunun. Bununla birlikte, resim yerine siyah bir ekran gösterilecektir. Geri düğmesine bir kez daha basın ve aynı küçük resmi kullanarak fotoğrafı bir kez daha açmaya çalışın. Bunu üçüncü kez yaptığınızda, telefondaki fotoğraf ve video galerisine erişim sağlamış olacaksınız.

Hata Microsoft'a bildirilmiş durumda

Çok fazla kişinin bu açığı tek başına çözebileceğine inanmak zor olsa da, potansiyel saldırganların bu kadar kolay bir şekilde fotoğraf galerisine erişebilmesi endişe verici. Sadece depolanan fotoğrafları açığa çıkaran bu kusur, diğer tüm verilere erişim imkanı sağlamasa da Microsoft'un mümkün olan en kısa sürede bununla ilgilenmesi gerekiyor.

İyi haber ise açığın Windows 10 Mobile'daki bu açığın Microsoft'a bildirilmiş olması. Şirketin en kısa süre içerisinde bir düzeltme yaması yayınlayarak sorunu çözmesi bekleniyor.

http://www.windowsteam.com.br/bug-no-windows-10-mobile-mostra-todas-as-suas-fotos-mesmo-bloqueado/