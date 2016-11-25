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Otomobilde ÖTV oranları belli oldu!

Resmî Gazete'de yayınlanıp resmi olarak yürürlüğe girdikten sonra Bakanlar Kurulu tarafından ayrıntıları belirlenen ÖTV oranları belli oldu. İşte araç değeri ve motor hacmine göre belirlenen oranlar:
2 yıl
10,3b
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181
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Merakla beklenen ÖTV oranları sonunda netleşmeye başlıyor. Daha önce bir süre daha ertelenebileceği ve sektör yetkilileri ile fikir alışverişine gidileceği konuşulan oranlara ilişkin ilk bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Buna göre binek otomobillerde özel tüketim vergisinin beklendiği gibi silindir hacminin yanı sıra fiyatına göre de belirlenmesi kararlaştırılıyor. Oranlar ise şu şekilde resmiyet kazanmış olacak;

  • Silindir hacmi 1600cc'yi geçmeyip, değeri 40 bin lirayı aşmayanlar için %45,
  • Silindir hacmi 1600cc'yi geçmeyip, değeri 40 bin - 70 bin lira arasında olanlar için %50,
  • Silindir hacmi 1600-2000cc arasında olup, değeri 100 bin lirayı aşmayan araçlar için %100.
Buna ek olarak hibrit motora sahip araçlar için de bir düzenleme yapıldı. Buna göre;

  • Elektrik motoru bulunan ve elektrik motoru gücü 50kW’ı geçmeyen, fosil yakıtlı motoru da 1800cc altında olan araçlardan fiyatı 50 bin lirayı aşmayanlar için %45 ÖTV, 50 bin lira ile 80 bin lira arasında olanlar için %50 ÖTV uygulanacak.
  • Ayrıca elektrik motoru gücü 100kW’ı aşan, motor silindir hacmi 2000cc ile 2500cc arasında olan araçlar 100 bin lirayı aşmıyor ise ÖTV matrahı %100 olarak uygulanacak.
Karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak bugün itibariyle yürürlüğe girmiş oldu.
Yukarıda belirttiğimiz kırılımlar dışındaki oranlar ise şöyle: 
Otomobilde ÖTV oranları belli oldu!
 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161125.htm Yorum Yaz
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blackzeros 2 yıl en beğenilen
Gece gece ah uh sesler geliyordu , nerden geliyor diyordum , meğersem tüm ülkemden geliyormuş
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Stand Alone 2 yıl
Bu halka müstahaktır, gidip Cerato için toplu alım konuları açan milletiz, iPhone 7 için kuyruğu giren toplumuz, ağlayıp szılanmak yerine biraz olsun kendinizi sorgulayın.
Aradan birkaç ay geçse de forumda açılacak konular belli, "140,000 TL'ye 1.6 dizel otomatik C sınıfı önerisi YARDIMM (!)" şeklinde...
Bu halka müstahaktır, gidip Cerato için toplu alım konuları açan milletiz, iPhone 7 için kuyruğu giren toplumuz, ağlayıp szılanmak yerine biraz olsun kendinizi ...
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asiruhh1903 2 yıl
Bakan tv de açıklama yapıyor aklıma gelen sahne.

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EbuSerkan 2 yıl
avrupa batıyor türkiye kalkınıyor diyen troller nerdeler
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Lumibrite 2 yıl
Herkesin alımgücü kendini ilgilendirir de forumun araba modelleri bölümünü bir dolaşın.vergi artışı çoğu kişiyi etkilememiş anlaşılan çoğu kişi aldığı arabanın- suv'un vs en üst modelini alma derdinde

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vaskin77 2 yıl
Şimdi bütün Türkiye; oku bakim " YETMEZ AMA EVEEEEEEET"
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Kaiser75 2 yıl
Bir hırka bir lokma diye diye iktidara gelen adamlar lüks denizinde yüzüyor. Bizden vergi toplayıp yandaşlarına ve kendilerine pompalıyor. Sonra bize de memleketin selameti hikayesini anlatıyor.
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TetraYazilim 2 yıl
derdimizi yazıp çiziyoruz ama kimse sesimizi duymuyor. Eğer başımızdaki insanlarda Allah korkusu olsa ki yok, böyle olmazdı...
şunu merak ediyorum, gerçekten iman etmiş, müslüman bir insan bunlara razı olmaz. Allah korkusundan yapamaz, ama ülkemizdeki yarım müslümanları kandırmak için iki fatiha bir namaz kılmak yetiyor. sonra da adı konmamış peygamber olarak ilan edip yüceltiyoruz.
Kurban olduğum rabbim şu Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan insanlara akıl fikir ver, beyinlerini emanet etmeden yaşamayı öğrenmeyi nasip et AMİN
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yyildirayy 2 yıl
Sırada hangi ötv ye iteleme var acaba
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Parola_18 2 yıl

flegga34
Parola_18
flegga34
Parola_18
blackzeros

Gece gece ah uh sesler geliyordu , nerden geliyor diyordum , meğersem tüm ülkemden geliyormuş


yok be yavrum bizde bişey yok aldıgımız maaş belli harcadıgımız belli ama size biraz kalın gelmiş ki herkes böyle zannediyorsunuz


Tecrübeli insanın hali başka kıl seni

bilmiyorum artık kim tecrübeli tecrübesiz ama kalın hissedenler anırmaya başladı


Ula kalını herkese sokmaya başladılar sen anirmiyorsan ne oluyo bu durumda alışmışsın ses çıkarmıyorsun salak adam ağzımı bozma benim kıl

herkese niye soksunlar koçum 100-200 bin tllik araba almıyoruz ki alanda seve seve vergisini verecek para kazanıp vergi vermeden yaşamak nerede var hırt ? avrupada abd de nefesinden vergi alınıyor ayrıca ağzını bozsan ne olur yada eşşek gibi anırsan ?
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Français Deesse 2 yıl
Şuna biz yeni Ötv zamları belli oldu diyelim.
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dt1907 2 yıl



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