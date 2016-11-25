Otomobilde ÖTV oranları belli oldu!

Merakla beklenen ÖTV oranları sonunda netleşmeye başlıyor. Daha önce bir süre daha ertelenebileceği ve sektör yetkilileri ile fikir alışverişine gidileceği konuşulan oranlara ilişkin ilk bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Silindir hacmi 1600cc'yi geçmeyip, değeri 40 bin lirayı aşmayanlar için %45,

Silindir hacmi 1600cc'yi geçmeyip, değeri 40 bin - 70 bin lira arasında olanlar için %50,

Silindir hacmi 1600-2000cc arasında olup, değeri 100 bin lirayı aşmayan araçlar için %100.





Elektrik motoru bulunan ve elektrik motoru gücü 50kW’ı geçmeyen, fosil yakıtlı motoru da 1800cc altında olan araçlardan fiyatı 50 bin lirayı aşmayanlar için %45 ÖTV, 50 bin lira ile 80 bin lira arasında olanlar için %50 ÖTV uygulanacak.

Ayrıca elektrik motoru gücü 100kW’ı aşan, motor silindir hacmi 2000cc ile 2500cc arasında olan araçlar 100 bin lirayı aşmıyor ise ÖTV matrahı %100 olarak uygulanacak. Karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak bugün itibariyle yürürlüğe girmiş oldu. Yukarıda belirttiğimiz kırılımlar dışındaki oranlar ise şöyle: Buna ek olarak hibrit motora sahip araçlar için de bir düzenleme yapıldı. Buna göre;

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161125.htm

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Buna göre binek otomobillerde özel tüketim vergisinin beklendiği gibi silindir hacminin yanı sıra fiyatına göre de belirlenmesi kararlaştırılıyor. Oranlar ise şu şekilde resmiyet kazanmış olacak;