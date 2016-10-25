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Xiaomi Mi Mix: Konseptten gerçeğe

Akıllı telefon pazarında çıtayı her geçen yıl yükseğe çıkaran Xiaomi, tasarım anlamında pazarda referans olabilecek yeni bir model ile karşımıza çıkıyor. Mi Mix, konseptin gerçeğe dönüşmüş hali.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
23,1b
1
266
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi Mix: Konseptten gerçeğe
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Bugün itibariyle Mi Note 2 amiral gemi modelini teknoloji dünyasına tanıtan Çinli Xiaomi’nin çok özel bir sürprizi daha vardı. Firmanın konsept olarak uzun süredir üzerinde çalıştığı Mi Mix adındaki yeni amiral gemi modeli gerçeğe dönüştü.

Konseptten Gerçeğe İki Yıl

Xiaomi yeni akıllı telefonunu, pazardaki herhangi bir ürünün çok ötesinde olarak tanımlıyor ve iki yıllık bir süreç sonunda ortaya çıktığını belirtiyor. Yeni ürün için Fransız tasarımcı Philippe Starck ile işbirliğine gidilmiş. 6.4 inçlik bir ekrana sahip olan akıllı telefonun çerçeveleri çok ince. Öyle ki yüzde 91.3 oranında ekranın panele oranı mevcut ve bu bir rekor. Bu oran, telefonu 5.7 inçlik ekrana sahip bir akıllı telefon ile aynı boyutlara getiriyor.

Bu tasarım için firmanın kılı kırk yardığını söyleyebiliriz zira üst kenar artık yok ve gerekli bileşenler alt kenarda toplanmış. Bunun için de çok ince bir işçilik yapılmış. Modelin 5MP çözünürlükteki ön kamerası standart sensörlerden yüzde 50 daha küçük. Yine yakınlık sensörü olarak ultrasonik mesafe teknolojisi kullanılıyor ve daha küçük boyutlarda.

 

Xiaomi Mi Mix: Konseptten gerçeğe
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Dikkat çekici diğer bir özellik ise bildiğimiz ahize kısmının da kalkmış olması. Yerine sesi bir alıcı ihtiyacı olmadan iletebilen kantilever piezoelektrik seramik akustik teknolojisi kullanılıyor. Bu da yine akıllı telefonlarda bir ilk olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun gövdesi ve tuşları seramikten imal edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Note 2: Kavisli ekran, Snapdragon 821, 6GB RAM"

Bunun haricinde hemen hemen Mi Note 2 ile benzer bir donanım kullanılmış. Snapdragon 821 yonga seti, 6GB LPDDR4 RAM, 128GB/256GB kapasite, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, parmak izi okuyucu, 4400mAh kapasiteli batarya, QuickCharge 3.0 teknolojisi bunlar arasında.

Bir konsepti temel aldığı için aslında kullanım olarak hiç te alışık olmadığımız bir tasarımda diyebiliriz. Bu bakımdan sadece kısıtlı bir kitleye hitap edeceğini düşündüğümüz Xiaomi Mi Mix amiral gemi modeli, 4GB LPDDR4 RAM/128GB kapasiteli versiyon 516$, 6GB LPDDR4 RAM/256GB kapasiteli 18 karat altın işleme versiyon ise 590$ olarak gelecek ay itibariyle piyasaya çıkacak.


http://www.androidcentral.com/xiaomi-mi-mix-concept-phone Yorum Yaz
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Selçuk ALAGÖZ 3 yıl en beğenilen
Apple de halen telefonlarında ekran çerçeve arasına tarla koysun.
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dark dragon 3 yıl
Şunu apple yapsa 10.000 liradan satar
2 Yanıt Yanıtla +182
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QuexSeeL 3 yıl
Şimdi bunlara neden 3.5mm jak kalktı diye çemkiremem işte.


Helal olsun tek kelime ile.
2 Yanıt Yanıtla +179
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LeSRiSeL 3 yıl
kamera ve fotoğraf çekimi testlerini izledim malesef kötü..fotolarda buğulanma var videolarda ise piksel piksel haraket ediyor..yani hayalimdeki tasarıma böyle kamera koymaları üzdü beni





1 Yanıt Yanıtla +2
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alemburda34 3 yıl LeSRiSeL
Cogu bu sekilde zaten koskoca Lenovo Zuk pro telefon yapmis donanima bak 10 numara ama kamerayla ilgili hic olumlu yorum goremezsin. Telefon ciktiginda fiyatini gordum ve dedim kesin bu telefona yakismayacak kamera koymuslardir diye dusundum.
Yanıtla +1
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S,W,A,T 3 yıl
Xiaomi cok guzel isler yapiyor fakat samsung kadar satamamasinin sebebi cok is bilmeyen tuketicilerin on yargisi
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doctorfizik 3 yıl S,W,A,T
S,W,A,T
Xiaomi cok guzel isler yapiyor fakat samsung kadar satamamasinin sebebi cok is bilmeyen tuketicilerin on yargisi

Satamama mi? Adamlar telefon yetiştiremiyor, Çin pazarından haberin yok galiba...
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vforfreedom 3 yıl
samsung galaxy s5 i bile tek elle tutamıyorum ben bunu hiç tutamam
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Haplo 3 yıl
Xperia XZ'den 2 kat daha yüksek RAM kapesitesi ve Snapdragon 821 işlemci kullanmasına rağmen 1080p çözünürlükte 30fps üzerinde video çekememesine ne demeli bilemedim. XZ'yi o kadar kötülediler ki 6 ay bekleyip bir sonraki modelin duyuruluşunu beklesem mi dedim kendi kendime; ama olayın ram ya da işlemciyle alakası yokmuş demek. Gerçi Sony Türkiye'de bir sonraki tanıtılacak telefonu ülke piyasasına sokmaz diye düşünüyorum. Hep birer model atlayarak getiriyorlar sanki. Donanımlarıyla daha iyi olması beklenen telefonların, özellikleriyle daha kötü olabildiğini gördüğüme göre, ve XZ alana kadar daha iyisi gelmediği müddetçe, yoluma XZ ile devam etmeye karar verdim. Ocak-Şubat arasını bekleyeceğim.
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engurlu 3 yıl
Sahibinden de 2500 e satan var.. 256gb ligin yurtdışı fiyatı 600$ civarı..

Almanya İsviçre ya da Avusturya dan alma şansımız var mı bu cihazı ??
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SHADOW 3 yıl
+baba bana xiaomi mi mix alirmisin.
-o ne evladim.
+super bi telefon baba...

1 ay sonra...

+baba benim tasarim harikasi telefon bozuldu.
-eee nereye göndericez garanti icin.
+ÇİNE


.



Bu duruma düşmeyin.almadan once 3-5 kere daha düşünün.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Ordan Geçenbay 3 yıl SHADOW
mobiluzman26

+baba bana xiaomi mi mix alirmisin.
-o ne evladim.
+super bi telefon baba...

1 ay sonra...

+baba benim tasarim harikasi telefon yere dustu ve ekrani tuz buz oldu.
-eee nereye göndericez garanti icin.
+ÇİNE


.



Bu duruma düşmeyin.almadan once 3-5 kere daha düşünün.


Türkiye de garanti dahilinde telefonlar içinde tuzla buz olmuş ekranı garantiden yapan bir firma göstersene?
1 Yanıt Yanıtla +5
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sabriorhan 3 yıl SHADOW
Samsung s7 si olan bir arkadaşım daha geçen hafta Tr garantili 3 aylık cihazı işlemcisi değişecek ama kadranla birlikte değişecek diye 1800 tl para isteyen Samsung servisi SAmsung TÜrkiye Başkan yardımcısı Tansu bey e ordan Volkan beye kadar şikayet etmesine rağmen hiç bir şey yapılmayan ve telefonunu çöpe atan arkadaşıma ne diyecez peki...git Güney Kore ye mi
...Elektronik şans işi tabiki biraz da özen göstereceksin dikkat ediceksin ama ürününün arkasında duran her ne kadar sevmesem de malesef Apple...
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Khiron 3 yıl
Neyse böylece 3 nesil sonraki iPhone neye benzeyecek, ne özelliklerle gelecek öğrenmiş olduk.
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tolga5000 3 yıl
iyi güzelde bu cihaz ayda 10000 adet üretilecekmiş nasıl ulaşılır bu cihaza bilmiyorumçinin nüfusu 1.5 milyon?
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dış kapının iç mandalı 3 yıl tolga5000
tolga5000
iyi güzelde bu cihaz ayda 10000 adet üretilecekmiş nasıl ulaşılır bu cihaza bilmiyorumçinin nüfusu 1.5 milyon?

Milyardır o, milyon olsa duramazsın.

Ben de dahil muhtemelen almak isteyen hiç bir arkadaş alamayacak bu telefonu, zaten sınırlı üretim ve gümrükte kalır korkusu ile sipariş vermeye bile korkuyoruz
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Ters Adam 3 yıl
Aliyorum arkadas.S7 alacaktim bekleyip bunu alacam.
Ne zaman satilacak bilen var mi?
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malkooklam 3 yıl
kamera iyi sensorde. xperia xz ne kullanıyorsa aynısı EIS var, mate 8 yerine alacagım telefon.
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