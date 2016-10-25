Xiaomi Mi Mix: Konseptten gerçeğe

Bugün itibariyle Mi Note 2 amiral gemi modelini teknoloji dünyasına tanıtan Çinli Xiaomi’nin çok özel bir sürprizi daha vardı. Firmanın konsept olarak uzun süredir üzerinde çalıştığı Mi Mix adındaki yeni amiral gemi modeli gerçeğe dönüştü.

Konseptten Gerçeğe İki Yıl

Xiaomi yeni akıllı telefonunu, pazardaki herhangi bir ürünün çok ötesinde olarak tanımlıyor ve iki yıllık bir süreç sonunda ortaya çıktığını belirtiyor. Yeni ürün için Fransız tasarımcı Philippe Starck ile işbirliğine gidilmiş. 6.4 inçlik bir ekrana sahip olan akıllı telefonun çerçeveleri çok ince. Öyle ki yüzde 91.3 oranında ekranın panele oranı mevcut ve bu bir rekor. Bu oran, telefonu 5.7 inçlik ekrana sahip bir akıllı telefon ile aynı boyutlara getiriyor.

Bu tasarım için firmanın kılı kırk yardığını söyleyebiliriz zira üst kenar artık yok ve gerekli bileşenler alt kenarda toplanmış. Bunun için de çok ince bir işçilik yapılmış. Modelin 5MP çözünürlükteki ön kamerası standart sensörlerden yüzde 50 daha küçük. Yine yakınlık sensörü olarak ultrasonik mesafe teknolojisi kullanılıyor ve daha küçük boyutlarda.

Tam Boyutta Gör

Dikkat çekici diğer bir özellik ise bildiğimiz ahize kısmının da kalkmış olması. Yerine sesi bir alıcı ihtiyacı olmadan iletebilen kantilever piezoelektrik seramik akustik teknolojisi kullanılıyor. Bu da yine akıllı telefonlarda bir ilk olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun gövdesi ve tuşları seramikten imal edilmiş.

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"Xiaomi Mi Note 2: Kavisli ekran, Snapdragon 821, 6GB RAM"

Bunun haricinde hemen hemen Mi Note 2 ile benzer bir donanım kullanılmış. Snapdragon 821 yonga seti, 6GB LPDDR4 RAM, 128GB/256GB kapasite, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, parmak izi okuyucu, 4400mAh kapasiteli batarya, QuickCharge 3.0 teknolojisi bunlar arasında.

Bir konsepti temel aldığı için aslında kullanım olarak hiç te alışık olmadığımız bir tasarımda diyebiliriz. Bu bakımdan sadece kısıtlı bir kitleye hitap edeceğini düşündüğümüz Xiaomi Mi Mix amiral gemi modeli, 4GB LPDDR4 RAM/128GB kapasiteli versiyon 516$, 6GB LPDDR4 RAM/256GB kapasiteli 18 karat altın işleme versiyon ise 590$ olarak gelecek ay itibariyle piyasaya çıkacak.

http://www.androidcentral.com/xiaomi-mi-mix-concept-phone