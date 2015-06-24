Otomobiller için geliştirilen acil durum fren sistemi, durma mesafesini %40 oranında düşürüyor

Özellikle aktif şehir trafiği içerisinde yüksek sürate de bağlı olarak "duramama" nedeniyle birçok otomobil kazası meydana geliyor. Her ne kadar günümüz otomobil modelleri gelişmiş ABS fren sistemlerine sahip olsalar da, bazı durumlarda (Örneğin bir çocuğun aniden yola fırlaması gibi) bu sistemler de yeterli gelmiyor. Bu noktada İsveç merkezli Autoliv firmasının hazırladığı acil durum fren sistemi ise ilginç bir seçenek oluşturuyor.

Yukarıda yer alan görselden rahatlıkla görülebildiği üzere otomobillerin altına takılan acil durum fren sistemi, 70 km altında yapılan frenajlarda (Tam olarak bilgi verilmese de özel bir tuş ya da fren pedalına basma gücüne bağlı çalışıyor olabilir) vakum temelinde devreye giriyor ve yere yapılan 15,000 newton güç ile otomobilin %40 oranında daha kısa mesafede durmasına imkan tanıyor.

Üzerinde çalışmaların devam ettiği görülen sistemin çalışma sürecini aşağıda yer alan tanıtım videosuyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://spectrum.ieee.org/cars-that-think/transportation/safety/autolivs-emergency-brake-works-almost-too-well-