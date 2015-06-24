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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Otomobiller için geliştirilen acil durum fren sistemi, durma mesafesini %40 oranında düşürüyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Otomobiller için geliştirilen acil durum fren sistemi, durma mesafesini %40 oranında düşürüyor
 
Özellikle aktif şehir trafiği içerisinde yüksek sürate de bağlı olarak "duramama" nedeniyle birçok otomobil kazası meydana geliyor. Her ne kadar günümüz otomobil modelleri gelişmiş ABS fren sistemlerine sahip olsalar da, bazı durumlarda (Örneğin bir çocuğun aniden yola fırlaması gibi) bu sistemler de yeterli gelmiyor. Bu noktada İsveç merkezli Autoliv firmasının hazırladığı acil durum fren sistemi ise ilginç bir seçenek oluşturuyor.
Yukarıda yer alan görselden rahatlıkla görülebildiği üzere otomobillerin altına takılan acil durum fren sistemi, 70 km altında yapılan frenajlarda (Tam olarak bilgi verilmese de özel bir tuş ya da fren pedalına basma gücüne bağlı çalışıyor olabilir) vakum temelinde devreye giriyor ve yere yapılan 15,000 newton güç ile otomobilin %40 oranında daha kısa mesafede durmasına imkan tanıyor.
Üzerinde çalışmaların devam ettiği görülen sistemin çalışma sürecini aşağıda yer alan tanıtım videosuyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://spectrum.ieee.org/cars-that-think/transportation/safety/autolivs-emergency-brake-works-almost-too-well- Yorum Yaz
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Kaygerya 4 yıl en beğenilen ceycey11
ceycey11

bu zamazingo sonrasında nasıl toplanıyor acaba? sanmıyorum ama bakarsınız gelecekte standart donanım olarak görürüz araçlarda

bence kaza yapmış arabayı toplamaktan daha kolay toplanıyordur.
ceycey11bu zamazingo sonrasında nasıl toplanıyor acaba? sanmıyorum ama bakarsınız gelecekte standart donanım olarak görürüz araçlarda
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ufuk-34JD58 4 yıl
sen dursanda arkandan gelen araç duramayacaktır.
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derememo 4 yıl
bence güzel bir gelişme. güvenlik adına yapılan her gelişme çok güzel.
düşünün, bir çocuğa çarpmak yerine tekrar serviste toplanacak ve masraf çıkaracak ta olsa çarpmamak büyük güzellik.
bence güzel bir gelişme. güvenlik adına yapılan her gelişme çok güzel.düşünün, bir çocuğa çarpmak yerine tekrar serviste toplanacak ve masraf çıkaracak ta...
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207m 4 yıl
Araçların artık bir çoğunda elektronik olarak fabrikasyon çıkış geliyor biliyorsunuz. İlerleyen dönemlerde belki Esp gibi standart olabilir bu sistem. Sonradan takılan bunun gibi sistemlerden optimum verimi almanız çok zor bence.
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aycibin 4 yıl
1970'te üretilen chaparral 2j'nin çalışma mantığı buydu.alttaki havayı vakumlayıp arkaya tahliye etmek.böylece donwforce'u inanılmaz artırıyordu.ancak o yıllarda yarış güvenlik ihlalleri nedeniyle iptal edilmişti.merak ettim yalnız bu sistem ıslak,karlı veya tozlu asfaltta nasıl davranır.bir de yere aniden bir cismin çarpması kabinde paniğe sebep olur.bence pratikte işe yaramaz.

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doctor_bey 4 yıl
Oha vakum
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DarthLuca 4 yıl
bu teknojide böyle saçma şeylere ne gerek var, araçlar zaten bizden çok hem önü hemde yanları tarıyor acil bir durumda bizden önce frenlemeye başlıyor. üstelik tekerlek haricinde sürtünme ve yavaşlama araın kontrolden çıkmasına sebep olacaktır bütük olasılıkla
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bnym97 4 yıl
Bu sistemin çalışması için yolun düz olması lazım sürtünme veya vakum için neyle çalışıyorsa bizde zaten her yer çukur çukura gelince boşa düşücek sürtünme 0 olucak vakumla çalışıyorsa çukura gelince yapışamayacak çukur aletten ufak olduğu için ölü nokta oluşacak.Kullanışsız bir sistem olmuş bence.Fren mesafesini kısaltmak sürücüye daha fazla güven verir yeri gelir kul yapımı hiç bir şey fayda etmez o zaman bir çocuğun ölümüne sebeb olursanız vicdan azabı ile yaşarsınız şehir için 25-30 ilerisi tehlike.
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potur 4 yıl
Bu ne sacma sistem firma dedigi sanayide herifin biridir kesin
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farks 4 yıl
Türk bir firma şu fikir şu videoyla gelse yine yorumlar bu şekilde olacakmıydı ben en çok onu merak ediyorum.

Hatta hemen bir örnek vereyim. "Yok taş devrinde ki gibi ayaklarımızla fren yapalım daha iyi" denirdi gibime geliyor. Veya benim için kötü...
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ufuk-34JD58 4 yıl
sen dursanda arkandan gelen araç duramayacaktır.
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bedaesoldier 4 yıl
Türkiye de fren kullanan yokki, herkes bir sollama peşinde.
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Lazeran 4 yıl
Hemen türkiyede olsa yorumu eksikmiş yapalım. Türkiyede olsa çukura denk gelir o sistem çalışmaz.
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ahmtıl 4 yıl
vakum sistemiyle çalışıyor, sistemin çalışması için düz , asfalt ya da beton gibi yerlerde işe yarayabilir diğer türlüsü işe yaramaz ya da verimli çalışmaz..
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FatihAsl 4 yıl
fake olduğu belli, o alet açıldığı anda tekerleklere binen ağırlık azalacak ve dolayısı ile tekerleklerdeki sürtünme miktarı azalacak. tekerlekteki firen etkisi azaldığı için firen mesafesi aynı kalacak.

Düzeltme : eğer vakumdan kasıt yere vakum yapıyorsa o zaman doğru olma ihtimali var.
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BekirTemel 4 yıl
Araç içindekilerin güvenliğine etki eden her adım iyidir,dilerim %90 ları görürler..
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