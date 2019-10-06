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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme X2 Pro, 35 dakikada tamamen şarj edilebilecek

    Avrupa'da da piyasaya sürüleceği kesinleşen Realme X2 Pro'nun 50W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı açıklandı. Bu sayede akıllı telefon 35 dakikada tamamen şarj edilebilecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme X2 Pro'nun Ekim ayı ortalarında Çin'de piyasaya sürüleceği söyleniyor. Çinli şirket ayrıca Realme Avrupa sitesinde bir açılış sayfası hazırladı. Bu da akıllı telefonun Avrupa'da da çıkacağını gösteriyor. Açılış sayfası yakında resmiyet kazanacak Realme X2 Pro'nun tüm önemli özelliklerini ortaya çıkardı.
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    Snapdragon 855 Plus yonga setiyle güçlendirilmiş amiral gemisi, 90 Hz tazeleme oranı sunan bir ekrana sahip. Ayrıca 4.000 mAh kapasiteli bir pili var. Realme yeni telefonunun 50W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisi ile geleceğini açıkladı. İlginçtir ki şirket daha önce cihazın 65W şarj teknolojisi sunacağını ifade etmişti.

    Dörtlü kamera sistemi

    Çinli üretici, 50W şarj sayesinde Realme X2 Pro'nun sadece 35 dakikada tamamen şarj edilmesini sağlayacağını iddia ediyor. Akıllı telefon arka tarafında 64 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Kutudan ise Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1 işletim sistemi yüklü şekilde çıkacağı söyleniyor.

    https://twitter.com/realmeeurope/status/1179788736017653762 Yorum Yaz
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    balcis 4 gün
    şarjında değilim ekran tazelemede bari 90 standart olsun kurtulalım 60'tan. ipad pro'yu ilk gördüğümde resmen büyülenmiştim.
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    CüneytU. 4 gün
    piller o sarj da daha fazla yipranacak isinacak ve zarar verecek.
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    eP_362 5 gün
    65W demişlerdi, sonra 50W dediler.
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    ERIKCI 5 gün
    Realme bbk nın mı? Vooc kullanıyor
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    Kerim5100 5 gün ERIKCI
    Aynen BBK Grubu'nun.
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    sniper23 5 gün
    Bu yüksek wattlı şarj sistemlerinin batarya üzerindeki etkisine dair bir araştırma var mıdır?
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    agent1453 4 gün sniper23
    Bataryayı çabuk öldürüyor diyorlar,bende merak ediyorum.
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    taylan4225 5 gün
    bize de gelcek mi
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