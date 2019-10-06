Realme X2 Pro, 35 dakikada tamamen şarj edilebilecek

Realme X2 Pro'nun Ekim ayı ortalarında Çin'de piyasaya sürüleceği söyleniyor. Çinli şirket ayrıca Realme Avrupa sitesinde bir açılış sayfası hazırladı. Bu da akıllı telefonun Avrupa'da da çıkacağını gösteriyor. Açılış sayfası yakında resmiyet kazanacak Realme X2 Pro'nun tüm önemli özelliklerini ortaya çıkardı.

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Snapdragon 855 Plus yonga setiyle güçlendirilmiş amiral gemisi, 90 Hz tazeleme oranı sunan bir ekrana sahip. Ayrıca 4.000 mAh kapasiteli bir pili var. Realme yeni telefonunun 50W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisi ile geleceğini açıkladı. İlginçtir ki şirket daha önce cihazın 65W şarj teknolojisi sunacağını ifade etmişti.

Dörtlü kamera sistemi

https://twitter.com/realmeeurope/status/1179788736017653762

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Çinli üretici, 50W şarj sayesinde Realme X2 Pro'nun sadecetamamen şarj edilmesini sağlayacağını iddia ediyor. Akıllı telefon arka tarafındaana sensör içerensistemi görev yapacak. Kutudan ise Android 9 Pie tabanlıişletim sistemi yüklü şekilde çıkacağı söyleniyor.