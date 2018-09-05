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Otomotiv kiralar gibi telefon kiralama dönemi

Akıllı telefon fiyatlarının cep yakması ve kontratlı satışlara 6 taksit sınırının getirilmesi ile birlikte yeni bir model ortaya çıktı. Otomobil kiralar gibi akıllı telefon kiralanacak!
8 ay
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Akıllı telefon fiyatlarının dolar bazında yüksek fiyat etiketine sahip olması ve Türk Lirası karşısında doların her geçen gün artmasıyla birlikte telefon almak epey zorlaştı. Akıllı telefon üreticileri, 30 günde bir zam yapar oldu. Fiyat artışının yanında bir de BDDK, kontrat ve taksit süresini 6 ay ile kısıtladı. Telefon almanın zorlaşmasının sonucu otomotiv kiralar gibi telefon kiralama dönemi başlıyor.

Mobil operatörler, tıpkı otomotiv kiralar gibi akıllı telefon kiralayacak. Kullanıcılar, kirasını ödediği sürece telefonu kullanacak. Kiraya devam etmek istemediği zaman telefonu geri verecek. Kira sözleşmesi kapsamında sigorta hizmeti de bulunacak. Telefona zarar gelirse kullanıcının başı ağrımayacak.

Telefonların ikinci el olarak satılması planlanıyor 

Kiralama döneminin ardından telefonların yurt dışındaki ikinci el pazarında değerlendirilmesi planlanıyor. Operatörler telefonları satın alırken ödedikleri ÖTV ve TRT payını, yurt dışında satışa çıkaracağı zaman devletten geri almak için çalışmalar yürütüyor.

Akıllı telefon kiralama modeli henüz üzerinde tartışılan ve planlanan bir formül. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda bu modelin, en erken 2019 başında hayata geçmesi planlanıyor.



http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/cepte-kiralama-donemi-40945486 Yorum Yaz
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PAUL WALKER 8 ay en beğenilen
Kendi telefonumuzu garantiye verirken orasi burasi cizik diye salakca bir seyle garantiye sokmuyorlar. Kiralama sisteminde aptalliklari dusunemiyorum.
Bu is olmaz...
Kendi telefonumuzu garantiye verirken orasi burasi cizik diye salakca bir seyle garantiye sokmuyorlar. Kiralama sisteminde aptalliklari dusunemiyorum.Bu i...
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1 Yanıt Yanıtla +101
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NimbleSoul 8 ay
Ev kredisi öder gibi telefon kredisi ödemek yerine, ev kirası öder gibi telefon kiralamak... Sonuç: Welcome to "Yeni Türkiye"
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KoşanBalık 8 ay
Kimin aklına gelmişse helal olsun. PelinSu lara Berkcanlara özenen gençler 3 ay olsun ipon X samsun 8 kullanıyım diye kiralamaya başlar.
Büyük ticari zeka taktir ettim
Kimin aklına gelmişse helal olsun. PelinSu lara Berkcanlara özenen gençler 3 ay olsun ipon X samsun 8 kullanıyım diye kiralamaya başlar.Büyük ticari zeka ...
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1 Yanıt Yanıtla +54
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adroid 3 hf.
Araba fiyatına telefon satılıyor bir çok insan akıllı telefon kullanmaktan vazgeçmek zorunda kalacak veya telefon kiralayıp deliler gibi para akıtacağız ama bizim halk akıllanmıyor aşağı yukarı venezuela ile durumumuz aynı olacak bizim ülkede petrol de yok venezuela'dan kötü olabilir.

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fx82ms 3 hf.
Afrika ülkelerine döndük 200 dolarlık telefonuda kiralamayı düşünüyorsanız vay halinize.Ayağınıza taş bağlayıp kendinizi denize atın.
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21Temmuz 8 ay
Artık hiçbir şey kendi malımız olmayacak. Her şey ikinci el kullanılmış ellenmiş olacak.
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beter.böcek 8 ay
Çok uçuk rakamlar olmazsa ben şahsen kiralarım. En azından hevesimi alırım bir yandan teknolojik yönlerinden faydalanırım.
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_nick falan yok_ 8 ay
vay anasını sayın seyirciler bunu bile kabullenip şöyle alabiliriz böyle böyle alabilir, şu kadara olur diye yorumlayanlar var. Çıkıp olur mu böyle bir şey, biz neden bu hale geldik diye sorgulamaları gerekirken. Harbi müstahak bize ya..
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zotacing 8 ay
Bu daha iyi günleriniz, elektronik hariç daha tüm sektör böyle tükenme aşamasına gelecek.
24 Haziran'da kornaya basıp silah atanlar mutludur.
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Das Boot 8 ay
Şu durumu bile kabullenen insanlar var. Goz gore gore fakirlesiyoruz. Elin amerikalisinin tek maasla satin aldigi telefonlari kiralayarak kullanicak hale geldik.
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forumagir 8 ay
İşin puf noktası sonlarda. ÖTV ve TRT payını geri almak. Bu sayede kiralama ucuza gelebilir
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interwap 8 ay
Ev kira, araç kira, televisyon kira, telefon da artık kira. Başka?
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Kankkunen 8 ay
Otomotiv kiralamak??? Kim açmış bu konuyu diye baktım, haber editörü çıktı
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