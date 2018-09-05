Akıllı telefon fiyatlarının dolar bazında yüksek fiyat etiketine sahip olması ve Türk Lirası karşısında doların her geçen gün artmasıyla birlikte telefon almak epey zorlaştı. Akıllı telefon üreticileri, 30 günde bir zam yapar oldu. Fiyat artışının yanında bir de BDDK, kontrat ve taksit süresini 6 ay ile kısıtladı. Telefon almanın zorlaşmasının sonucu otomotiv kiralar gibi telefon kiralama dönemi başlıyor.

Mobil operatörler, tıpkı otomotiv kiralar gibi akıllı telefon kiralayacak. Kullanıcılar, kirasını ödediği sürece telefonu kullanacak. Kiraya devam etmek istemediği zaman telefonu geri verecek. Kira sözleşmesi kapsamında sigorta hizmeti de bulunacak. Telefona zarar gelirse kullanıcının başı ağrımayacak.

Telefonların ikinci el olarak satılması planlanıyor

Kiralama döneminin ardından telefonların yurt dışındaki ikinci el pazarında değerlendirilmesi planlanıyor. Operatörler telefonları satın alırken ödedikleri ÖTV ve TRT payını, yurt dışında satışa çıkaracağı zaman devletten geri almak için çalışmalar yürütüyor.

Akıllı telefon kiralama modeli henüz üzerinde tartışılan ve planlanan bir formül. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda bu modelin, en erken 2019 başında hayata geçmesi planlanıyor.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/cepte-kiralama-donemi-40945486