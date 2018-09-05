Instagram alışveriş için yeni bir uygulama geliştiriyor

Instagram'ın sahibi olan Facebook gözünü E-ticarete dikmiş durumda. The Verge'nin raporuna göre Instagram, tamamen bağımsız ve sadece alışverişe odaklanmış yeni bir uygulama geliştirmeye başladı. IG Shopping olarak adlandırılması beklenen yeni uygulama ile, kullanıcılar takip ettikleri satıcıların yayınladığı ürünlere göz atabilecek ve dilerlerse Instagram üzerinden satın alabilecekler.

Uygulamanın adının IG Shopping olması bekleniyor

Son birkaç yıldır Instagram'ın, küçük veya büyük mağazalar tarafından adeta bir satış kanalı olarak kullanılmasının, dev sosyal medya platformunun iştahını kabartmış olduğunu söylemek yanlış olmaz. Instagram'ın Haziran ayında başlattığı video platformu IGTV'den sonra ikinci projesi olan IG Shopping'in de önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.

https://www.theverge.com/2018/9/4/17819766/instagram-shopping-app-e-commerce

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Aynı zamandade rakip olabilecek IG Shopping'de isteyen herkes mağaza açabilecek mi? Instagram'ın komisyonu ne olacak? Sistem nasıl işleyecek? Bu tarz sorular, Instagram'ın henüz konu ile ilgili olarakyapmadığını da belirtmekte fayda var.