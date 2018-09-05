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Instagram alışveriş için yeni bir uygulama geliştiriyor

Birçok işletmenin, Instagram'ı adeta bir satış kanalı olarak kullanması, dev sosyal medya platformunu harekete geçirdi. Şirket Instagram'dan bağımsız bir alışveriş uygulaması geliştirmeye başladı.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Instagram'ın sahibi olan Facebook gözünü E-ticarete dikmiş durumda. The Verge'nin raporuna göre Instagram, tamamen bağımsız ve sadece alışverişe odaklanmış yeni bir uygulama geliştirmeye başladı. IG Shopping olarak adlandırılması beklenen yeni uygulama ile, kullanıcılar takip ettikleri satıcıların yayınladığı ürünlere göz atabilecek ve dilerlerse Instagram üzerinden satın alabilecekler.

Uygulamanın adının IG Shopping olması bekleniyor

Son birkaç yıldır Instagram'ın, küçük veya büyük mağazalar tarafından adeta bir satış kanalı olarak kullanılmasının, dev sosyal medya platformunun iştahını kabartmış olduğunu söylemek yanlış olmaz. Instagram'ın Haziran ayında başlattığı video platformu IGTV'den sonra ikinci projesi olan IG Shopping'in de önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.
Aynı zamanda E-ticaret sitelerine de rakip olabilecek IG Shopping'de isteyen herkes mağaza açabilecek mi? Instagram'ın komisyonu ne olacak? Sistem nasıl işleyecek? Bu tarz sorular kafaları kurcalarken, Instagram'ın henüz konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama yapmadığını da belirtmekte fayda var.

https://www.theverge.com/2018/9/4/17819766/instagram-shopping-app-e-commerce Yorum Yaz
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10ff 8 ay
Letgo yu satin alsinlar işte...
gordugum en leş uygulama. En son kullanilmiş çorap satiyorlardi...
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DH Misafiri 8 ay
harici olursa iş yapmaz. instagram'a entegre edeceklerdi sözde. harici uygulama yapıp prim kasma peşindeler ama tutmaz.
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